VIP-экскурсии в Рио-де-Жанейро с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $327. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
На вертолёте
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
Рио-де-Жанейро без границ: на вертолёте
Откройте для себя Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полёта! Полёт на вертолёте без дверей подарит незабываемые впечатления и уникальные виды
Начало: На аэродроме Рекрейо
«Если вертолёт арендуется на 1-2 человека, и в нём остаётся место для гида, я могу сопровождать вас, делать фото и видео»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$327 за человека
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
На вертолёте
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
«Полёты приватные (своей компанией) и проходят на вертолётах Robinson R44, R66 для 1–3 человек или Esquilo AS350 для 4–5 человек»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$577 за всё до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на открытом вертолёте
На вертолёте
30 минут
Индивидуальная
до 1 чел.
Над Рио-де-Жанейро на открытом вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
«Полёты приватные (своей компанией) и проходят на вертолётах Robinson R44, R66 для 1–3 человек или Esquilo AS350 для 4–5 человек»
13 ноя в 10:30
14 ноя в 09:30
$353 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 сентября 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    Спасибо большое за экскурсию! Всё было замечательно, а полет восхитительный!
    Спасибо большое за экскурсию! Всё было замечательно, а полет восхитительный!
  • Э
    Элина
    14 августа 2025
    Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
    Все было четко организовано, отличная команда на вертолетной площадке - внимательная, дружелюбная, профессиональная. Фото, видео - просто огонь! Искреннее спасибо!
  • О
    Олеся
    3 августа 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    Спасибо огромное Нине за организацию полета над Рио)
    Мы быстро договорились о времени и дате полета, обязательно я хотела полет без
    читать дальше

    дверей) Нина организовала трансфер по моей просьбе от отеля до места полета и обратно (около часа меня ждал водитель на месте), а также объяснила нюансы по оплате в Бразилии) Полет прошел великолепно, я везде успела и никуда не опоздала после) Нина, спасибо огромное!)))

    Мы быстро договорились о времени и дате полета, обязательно я хотела полет без
  • Л
    Лина
    30 июля 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    Полет очень впечатляющий. Особенно, если сидишь рядом с пилотом и открытой дверью. Масса положительных эмоций и адреналина. Масса прекрасных фотографий
    читать дальше

    и видео. Весь персонал был крайне дружелюбен и внимателен. Было страшно, конечно, но пилот был очень аккуратен и поэтому я быстро забывала о страхе и остались только приятные ощущения. Спасибо!

  • Ю
    Юрий
    27 июля 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    У нас получился перенос тура из-за плохой погоды. Нина постоянно была на связи, договорилась о переносе тура и нам удалось
    читать дальше

    полетать в другой день. Я занимаюсь фотографией и мне разрешили снимать с вертолета на проффесиональную камеру, без дверей это особенно интересно. Могу отметить хорошую и четкую организацию полета от начало до конца. Очень впечатляет вид статуи Христа на фоне городского пейзажа и моря. Могу рекомендовать этот тур всем, а особенно для тех, кто имеет ограниченное время для осмотра города.

  • С
    Сергей
    8 мая 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    Все четко, продумано. На все вопросы даны грамотные ответы, все пожелания учтены. Очень рекомендую.
  • Г
    Георгий
    27 февраля 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    Нина отличный организатор, все прошло отлично, рекомендую
  • А
    Анна
    17 января 2025
    Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
    Это обязательная экскурсия, друзья! Лучший вид на Рио, статую Христа и восторг от вида с высоты птичьего полета!
    Все прошло четко.
    Я
    читать дальше

    благодарна, что меня заранее предупредили о погоде и мы перенесли экскурсию на солнечный день.
    Цены на вертолетные прогулки примерно как в РФ, так что нам не показалось дорого, мы стараемся брать вертолет везде, но ЗДЕСЬ это действительно необходимо!

    Можете даже не тратить время на очереди к Христу и на фуникулер на Сахарную голову (мы там пять часов потеряли, а вид все равно ни в какое сравнение). Если вы впервые и ненадолго в Рио, сходите с гидом в фавелы (самим и вечером не надо), там очень атмосферно! И полетайте на вертолете. И сходите на шоу самбы! Тогда Рио сразу понравится!

    Рекомендую!

    Все прошло четко.
    Я
  • С
    Софья
    4 января 2025
    Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
    Впервые в Рио встретила настоящий премиальный сервис. Все было идеально. Меня подробно проконсультировали по дороге до места, правильной одежде и
    читать дальше

    прическе для моего комфорта. Предложили мне индивидуальное время,более удобное для меня,которое не указано на сайте. На месте очень красиво и ухоженно. Сотрудники говорят по-английски. Команда очень приятная и заботливая. Меня отдельно по моей просьбе отвезли после полета к вертолету и нафотографировали. Сам проект необыкновенный. Очень довольна!

