Сахарная Голова — один из главных символов Рио-де-Жанейро.
Мы поднимемся сюда по знаменитой канатной дороге, чтобы увидеть город, залив Гуанабара и океан с высоты птичьего полёта.
По пути поговорим об истории этого места, заглянем в небольшой музей на горе Урка (если он будет открыт) и найдём лучшие точки для фотографий.
Мы поднимемся сюда по знаменитой канатной дороге, чтобы увидеть город, залив Гуанабара и океан с высоты птичьего полёта.
По пути поговорим об истории этого места, заглянем в небольшой музей на горе Урка (если он будет открыт) и найдём лучшие точки для фотографий.
Описание экскурсии
- Поднимемся по канатной дороге сначала на гору Урка, а затем — на вершину Сахарной Головы.
- Полюбуемся панорамами пляжей, бухт и залива Гуанабара, а также обсудим, почему эта гора долгое время считалась совершенно неприступной.
- Осмотрим старинные бастионы, которые когда-то защищали вход в залив.
- Если повезёт, встретим местных обитателей — забавных мармозеток.
- При возможности посетим небольшой музей на горе Урка.
Вы узнаете:
- как появилась канатная дорога на Сахарную Голову.
- какую роль гора играла в истории Рио-де-Жанейро.
- как были устроены оборонительные сооружения у входа в залив Гуанабара.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу — $41 за чел.
- По желанию можно воспользоваться такси до места старта экскурсии — около $20.
- Остаток стоимости экскурсии оплачивается только в бразильских реалах по курсу Google на день проведения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
В Бразилии с 2021 года. Объездил половину мира, но решил с семьёй остаться здесь. Занимаемся организацией индивидуальных туров по Латинской Америке. Полностью под ключ.
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
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