1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
«А также покажу Национальный музей изящных искусств, в котором представлено большое количество экспозиций из разных эпох, начиная с времен средневековья и до наших дней»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
6 часов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
«Мы сделаем две остановки для детального осмотра его работ: у Народного театра и Музея современного искусства Нитероя — единственного в своем роде архитектурного строения такого плана»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
«Полюбуетесь пейзажами Рио, заливом Гуанабара и горой Сахарная голова, изображённой также на многих панелях галереи»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2024Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
- ААлександр27 марта 2024Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
- AAlbina15 декабря 2023Очень рекомендую экскурсию по городу,если есть желание посмотреть на город и как и чем живет город. Моим гидом была Оксана,которая
- RRuslana14 декабря 2023Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
- IIrina2 мая 2023Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
- ииосиф1 января 2023Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Музеи»
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