Смотровые площадки Рио-де-Жанейро

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
«Посетите смотровую площадку Леме и увидите статую Христа на горизонте»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Подниметесь на смотровую площадку горы Сахарная голова и расшифруете её необычное название»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ААлександр23 февраля 2024Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Смотровые площадки»
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