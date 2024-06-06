Смотровые площадки Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
«Посетите смотровую площадку Леме и увидите статую Христа на горизонте»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Покорение горы Сахарная голова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Подниметесь на смотровую площадку горы Сахарная голова и расшифруете её необычное название»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • А
    Александр
    23 февраля 2024
    Самые красочные места Рио за полдня
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!
  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
  • Н
    Николай
    21 января 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
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    только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!

    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самые красочные места Рио за полдня
  2. Покорение горы Сахарная голова
  3. The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 135. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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