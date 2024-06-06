4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Покорение горы Сахарная голова
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Посетите секретную смотровую площадку, откуда открывается панорама горы Урка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$117 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
«Вы узнаете, как создавалась эта атмосферная галерея, и оцените панорамы знаменитых достопримечательностей»
25 сен в 12:00
26 сен в 12:00
$112 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: В районе São Conrado
«Панорамы с вершины открываются невероятные: на районы Леблон и Ипанема, скалу Два брата и статую Христа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$117 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в сентябре 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 112 до 117. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Панорамы», 5 ⭐ отзывов, цены от $112. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь