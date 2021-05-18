Полезная информация о Сан-Паулу
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Местное время в Сан-Паулу
14:3817
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Паулу
|По-английски
|Sao Paulo
|Столица региона
|Сан-Паулу является столицей региона
|Население города
|10 021 295 чел.
|Аэропорты
|Конгоньяс CGH, Виракопос VCP, Гуарульос GRU
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|769 м. от уровня моря
Где находится Сан-Паулу на карте
Сан-Паулу