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Полезная информация о Сан-Паулу

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Местное время в Сан-Паулу
14:3817
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Паулу
По-английскиSao Paulo
Столица регионаСан-Паулу является столицей региона
Население города10 021 295 чел.
АэропортыКонгоньяс CGH, Виракопос VCP, Гуарульос GRU
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота769 м. от уровня моря

Где находится Сан-Паулу на карте

Сан-Паулу фото города
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