Расстояние между городами довольно большое (более 460 км). В программе экскурсии 🧭 очень ранее начало. Встреча группы происходит до 6:00. Мы просим туристов выходить к назначенному месту заранее.

По дороге вы насладитесь прекрасными видами и узнаете немного больше о Чехии и Австрии. Также предусмотрены санитарные остановки.

Вена расположена в предгорьях Альп, на живописных берегах Дуная. Это место притягивало творческих людей во все времена. Столичное великолепие, театры, дворцы, старинные храмы и дома придают Вене неповторимый облик. Все это дополняет особый «характер» города.

В программе поездки насыщенная обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру и достопримечательностям других районов. Вы увидите удивительную смесь стилей архитектуры: от готики, до ренессанса, а иногда даже хай-тека.

Часть экскурсии пройдет по венскому Рингу и достопримечательностям вблизи от этого знаменитого бульвара. Вы увидите:

легендарную сцену с более, чем столетней историей 📖 – Венский оперный театр. На его подмостках выступали сотни звезд мировой величины;

построенная в 1872 году новая городская ратуша;

новый Венский университет;

здание австрийского парламента.

После перерыва на отдых и обед туристов ждет вторая часть экскурсии. Группа увидит:

здание старого университета;

храмы Петра и Стефания;

изысканный комплекс зимний дворец Габсругов – Хофбург;

красивейшую площадь императрицы Марии Терезии;

несколько живописных парковых комплексов, в которых можно укрыться от столичной суеты.

В Вене есть множество мест, в которых можно попробовать удивительно вкусные десерты и другие блюда. Порадует Вена и любителей шопинга. Во время экскурсии вы сможете посетить знаменитую венскую галерею.

После завершения программы группа собирается в обратный путь. Ориентировочное время возвращения – 23:00.

Внимание!

Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.

С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.