Расстояние между городами довольно большое (более 460 км). В программе экскурсии 🧭 очень ранее начало. Встреча группы происходит до 6:00. Мы просим туристов выходить к назначенному месту заранее.
По дороге вы насладитесь прекрасными видами и узнаете немного больше о Чехии и Австрии. Также предусмотрены санитарные остановки.
Вена расположена в предгорьях Альп, на живописных берегах Дуная. Это место притягивало творческих людей во все времена. Столичное великолепие, театры, дворцы, старинные храмы и дома придают Вене неповторимый облик. Все это дополняет особый «характер» города.
В программе поездки насыщенная обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру и достопримечательностям других районов. Вы увидите удивительную смесь стилей архитектуры: от готики, до ренессанса, а иногда даже хай-тека.
Часть экскурсии пройдет по венскому Рингу и достопримечательностям вблизи от этого знаменитого бульвара. Вы увидите:
- легендарную сцену с более, чем столетней историей 📖 – Венский оперный театр. На его подмостках выступали сотни звезд мировой величины;
- построенная в 1872 году новая городская ратуша;
- новый Венский университет;
- здание австрийского парламента.
После перерыва на отдых и обед туристов ждет вторая часть экскурсии. Группа увидит:
- здание старого университета;
- храмы Петра и Стефания;
- изысканный комплекс зимний дворец Габсругов – Хофбург;
- красивейшую площадь императрицы Марии Терезии;
- несколько живописных парковых комплексов, в которых можно укрыться от столичной суеты.
- В Вене есть множество мест, в которых можно попробовать удивительно вкусные десерты и другие блюда. Порадует Вена и любителей шопинга. Во время экскурсии вы сможете посетить знаменитую венскую галерею.
- После завершения программы группа собирается в обратный путь. Ориентировочное время возвращения – 23:00.
Внимание!
Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.
С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.