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Экскурсия в Вену из Карловых Вар

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1 отзыв
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Вена расположена в предгорьях Альп, на живописных берегах Дуная.

Это место притягивало творческих людей во все времена.

Столичное великолепие, театры, дворцы, старинные храмы и дома придают Вене неповторимый облик.

Все это дополняет особый «характер» города.

В программе поездки насыщенная обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру и достопримечательностям других районов.

Вы увидите удивительную смесь стилей архитектуры: от готики, до ренессанса, а иногда даже хай-тека!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €76 за человека

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Экскурсия в Вену из Карловых Вар
Экскурсия в Вену из Карловых Вар

Что вы увидите

  • Венский оперный театр
  • городская ратуша
  • новый Венский университет
  • здание австрийского парламента.
  • здание старого университета
  • храмы Петра и Стефания
  • изысканный комплекс зимний дворец Габсругов – Хофбург
  • красивейшую площадь императрицы Марии Терезии
Расстояние между городами довольно большое (более 460 км). В программе экскурсии 🧭 очень ранее начало. Встреча группы происходит до 6:00. Мы просим туристов выходить к назначенному месту заранее.
По дороге вы насладитесь прекрасными видами и узнаете немного больше о Чехии и Австрии. Также предусмотрены санитарные остановки.
Вена расположена в предгорьях Альп, на живописных берегах Дуная. Это место притягивало творческих людей во все времена. Столичное великолепие, театры, дворцы, старинные храмы и дома придают Вене неповторимый облик. Все это дополняет особый «характер» города.
В программе поездки насыщенная обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру и достопримечательностям других районов. Вы увидите удивительную смесь стилей архитектуры: от готики, до ренессанса, а иногда даже хай-тека.

Часть экскурсии пройдет по венскому Рингу и достопримечательностям вблизи от этого знаменитого бульвара. Вы увидите:

  • легендарную сцену с более, чем столетней историей 📖 – Венский оперный театр. На его подмостках выступали сотни звезд мировой величины;
  • построенная в 1872 году новая городская ратуша;
  • новый Венский университет;
  • здание австрийского парламента.

После перерыва на отдых и обед туристов ждет вторая часть экскурсии. Группа увидит:

  • здание старого университета;
  • храмы Петра и Стефания;
  • изысканный комплекс зимний дворец Габсругов – Хофбург;
  • красивейшую площадь императрицы Марии Терезии;
  • несколько живописных парковых комплексов, в которых можно укрыться от столичной суеты.
  • В Вене есть множество мест, в которых можно попробовать удивительно вкусные десерты и другие блюда. Порадует Вена и любителей шопинга. Во время экскурсии вы сможете посетить знаменитую венскую галерею.
  • После завершения программы группа собирается в обратный путь. Ориентировочное время возвращения – 23:00.
Внимание!
Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.
С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Вход в картинную галерею (10 евро) и другие экскурсионные объекты
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Вену из Карловых Вар
Экскурсия в Вену из Карловых Вар
Экскурсия в Вену из Карловых Вар
Экскурсия в Вену из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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1 отзыв оставили туристы

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