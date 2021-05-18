Полезная информация о Карловы Варах
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Местное время в Карловы Варах
22:2234
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Карловы Вары
|По-английски
|Karlovy Vary
|Столица региона
|Карловы Вары является столицей региона
|Население города
|51 807 чел.
|Аэропорт
|Карловы Вары KLV
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|374 м. от уровня моря
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Карловы Вары
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