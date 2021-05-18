Всё о Карловы Варах

Полезная информация о Карловы Варах

Что нужно знать о Карловы Варах: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Карловы Вары, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 32 экскурсии
Местное время в Карловы Варах
22:2234
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаКарловы Вары
По-английскиKarlovy Vary
Столица регионаКарловы Вары является столицей региона
Население города51 807 чел.
АэропортКарловы Вары KLV
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота374 м. от уровня моря

Где находится Карловы Вары на карте

Календарь низких цен на туры в Карловы Вары

Карловы Вары фото города
Карловы Вары

Популярные экскурсии в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
4.9
8 отзывов
12
за чел.
Во время экскурсии по Карловым Варам вас будет ждать множество открытий и интересных историй о городе и его жителях. Мы пройдемся по курортной части г...
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
5
4 отзыва
10
за чел.
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар
4
2 отзыва
23
за чел.
Вас ждет насыщенное путешествие по чешским курортам — в Франтишковые Лазни и Марианские Лазни. Эти места известны не только благодаря своим лечебным и...
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
186
за чел.
Посетите самые живописные уголки Швейцарии, которая знаменита прозрачными озерами, неповторимой природой с великолепными горами и живописными склонами...
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
4.5
4 отзыва
от
24
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Все экскурсии Карловы Вар

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Карловы Вары

Расписание авиа-рейсов