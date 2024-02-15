Терезин — крепость 18 века, превращённая в ноябре 1941 года в образцово-показательный концлагерь. Сегодня на её территории расположен мемориальный комплекс, напоминающий о судьбах миллионов жертв гетто. Экскурсия в Терезин — это возможность сквозь десятилетия услышать и почувствовать желания этих людей, их мечты и боль.

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Описание

Что вас ожидает

Малая крепость. В 1940-1945 годах она служила тюрьмой пражского гестапо для противников нацистского режима. Вы увидите помещения охраны, тюремные камеры, душевые, палаты для больных и место казни.

Музей гетто. Вы посетите Мемориальный зал детей, где познакомитесь с их именами, стихами и рисунками. А также выставку, описывающую начало преследований евреев Протектората Богемии и Моравии, жизнь в гетто, транспортировку на работы и в лагеря смерти.

Магдебургские казармы. Это бывшие армейские казармы, которые во Вторую мировую войну использовались в качестве резиденции еврейского самоуправления. Сегодня это музей с выставками, посвящёнными культурной деятельности вынужденных обитателей гетто.

Крематорий. Здесь я покажу вам рисунки и документальные фотографии, четыре оригинальные печи, морг и комнату для вскрытия.

Колумбарий. Вы узнаете, как выглядел морг и как проходила церемония захоронения.

Молитвенная комната. Мы посетим помещение, которое во времена гетто использовалось для богослужений.

Копия чердака. Вы увидите копию чердака, где заключенные могли получить хоть немного уединения.

Организационные детали