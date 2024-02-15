Посетить бывший нацистский концлагерь и прикоснуться к истории Холокоста
Сегодня на её территории расположен мемориальный комплекс, напоминающий о судьбах миллионов жертв гетто.
Экскурсия в Терезин — это возможность сквозь десятилетия услышать и почувствовать желания этих людей, их мечты и боль.
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Описание
Что вас ожидает
Малая крепость. В 1940-1945 годах она служила тюрьмой пражского гестапо для противников нацистского режима. Вы увидите помещения охраны, тюремные камеры, душевые, палаты для больных и место казни.
Музей гетто. Вы посетите Мемориальный зал детей, где познакомитесь с их именами, стихами и рисунками. А также выставку, описывающую начало преследований евреев Протектората Богемии и Моравии, жизнь в гетто, транспортировку на работы и в лагеря смерти.
Магдебургские казармы. Это бывшие армейские казармы, которые во Вторую мировую войну использовались в качестве резиденции еврейского самоуправления. Сегодня это музей с выставками, посвящёнными культурной деятельности вынужденных обитателей гетто.
Крематорий. Здесь я покажу вам рисунки и документальные фотографии, четыре оригинальные печи, морг и комнату для вскрытия.
Колумбарий. Вы узнаете, как выглядел морг и как проходила церемония захоронения.
Молитвенная комната. Мы посетим помещение, которое во времена гетто использовалось для богослужений.
Копия чердака. Вы увидите копию чердака, где заключенные могли получить хоть немного уединения.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 310 крон, дети 10-18 лет, студенты, посетители старше 65 лет — 240 крон
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.