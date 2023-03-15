Познавательные прогулки на теплоходе по Влтаве стали очень популярными для всех туристов, приезжающих в Прагу. Прогуливаясь по набережным реки Влтава, Вы повсюду любуетесь неповторимой архитектурой Праги, интересуетесь каждым зданием, и многочисленными памятниками. Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии.

А если после хорошей прогулки по городу, где Вы близко познакомились с историей и архитектурой Праги, сменить формат вашего отдыха и отправиться на часовую прогулку с экскурсией по Влтаве. Спокойная атмосфера и размеренный ритм движения теплохода, живописные панорамы, и у вас уже масса новых впечатлений и эмоций.

Теплоход отходит от причала, начинается экскурсия, и первое что сразу вы узнаете - это Карлов мост, соединяющий два главных исторических района Праги. Этот старейший мост на реке Влтава стал визитной карточкой города. С одного берега открывается живописная панорама Пражского града со знаменитым собором святого Вита, остров Кампа, виден холм Петршин, который всегда узнаваем по смотровой башне, очень похожей на Эйфелеву башню. На другом берегу увидите великолепный вид на музей Бедржиха Сметаны, сверкающее позолотой здание Национального театра. Согласитесь, что слушать рассказы об истории архитектурных памятников и зданий, и одновременно видеть их с нового ракурса, это действительно необычно.

Кстати, во время такой необычной экскурсии вы можете сидеть в ресторане или баре теплохода, и одновременно любоваться открывающимися видами, а при желании можно сделать очень красивые снимки на память об этой прогулке.