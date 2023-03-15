Во время прогулки на теплоходе по реке Влтаве вам откроются самые удачные ракурсы
Во время прогулки на теплоходе по реке Влтаве вам откроются самые удачные ракурсы на архитектуру барокко. Маршрут пройдет от Карлова Моста до музея Бедржиха Сметаны.
На теплоходе работает ресторан. Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках.
На теплоходе работает ресторан. Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках.
Что вас ожидает 🤩
- Пражский град
- Собором святого Вита
- Остров Кампа
- Холм Петршин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Познавательные прогулки на теплоходе по Влтаве стали очень популярными для всех туристов, приезжающих в Прагу. Прогуливаясь по набережным реки Влтава, Вы повсюду любуетесь неповторимой архитектурой Праги, интересуетесь каждым зданием, и многочисленными памятниками. Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии.
А если после хорошей прогулки по городу, где Вы близко познакомились с историей и архитектурой Праги, сменить формат вашего отдыха и отправиться на часовую прогулку с экскурсией по Влтаве. Спокойная атмосфера и размеренный ритм движения теплохода, живописные панорамы, и у вас уже масса новых впечатлений и эмоций.
Теплоход отходит от причала, начинается экскурсия, и первое что сразу вы узнаете - это Карлов мост, соединяющий два главных исторических района Праги. Этот старейший мост на реке Влтава стал визитной карточкой города. С одного берега открывается живописная панорама Пражского града со знаменитым собором святого Вита, остров Кампа, виден холм Петршин, который всегда узнаваем по смотровой башне, очень похожей на Эйфелеву башню. На другом берегу увидите великолепный вид на музей Бедржиха Сметаны, сверкающее позолотой здание Национального театра. Согласитесь, что слушать рассказы об истории архитектурных памятников и зданий, и одновременно видеть их с нового ракурса, это действительно необычно.
Кстати, во время такой необычной экскурсии вы можете сидеть в ресторане или баре теплохода, и одновременно любоваться открывающимися видами, а при желании можно сделать очень красивые снимки на память об этой прогулке.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Часовая прогулка на теплоходе
- Аудиогид
- Доступ к ресторану
- Что не входит
- Еда и напитки
- Услуги гида не включены (во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на русском языке)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Краковска 21Завершение: Штефаников мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Оплату экскурсии наличными необходимо осуществить не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
- Талон на теплоход нужно забрать за 45 минут до начала речной прогулки.
- Кораблик отправляется каждый день с 11.00 до 16.00 с причала номер 16, возле Штефаникова Моста
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги
Групповые
Водные развлечения
Обзорные
Пражский Град
Популярные места
Круизы
Ротонда святого Вита
Петршинский холм
По рекам и каналам
Речные прогулки
На теплоходе
Похожие туры из Праги
Мини-группа
Ксения
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
в центре города
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
€50 за человека
Индивидуальная
Надежда
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
на рецепции отеля
17 мар
18 мар
19 мар
21 мар
€351 за всё до 6 чел.
Групповая
Eurotour
Прага: Всё включено
Проедетесь на автомобиле по Новому городу
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
€40 за человека
Заказать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии