За пределами Праги есть места, в которых истории 📖 не приходится пробиваться сквозь столичную суету и бешеный городской ритм. Замок 🏰 Глубока-над-Влтавой и Крумлов ждут вас, готовые открыть двери в эпоху Средневековья. Если вас с детства захватывали истории о рыцарях, славных выездах на охоту и роскошном быте европейской знати, то вы получите колоссальное удовольствие от этой экскурсии 🧭 вас ждёт
Ваше погружение в стародавние времена начнётся в замке Глубока-над-Влтавой, где вы познакомитесь с жизнью богатого рода Шварценбергов, увидите их впечатляющий арсенал орудий и доспехов, охотничьи трофеи и исторически точные роскошные интерьеры “Чешского Виндзора”.
Оттуда мы с вами проследуем в Чешский Крумлов — старинный город 🏙️ с собственными традициями и интересным прошлым. Здесь вы осмотрите исторический центр и его самые известные достопримечательности: легендарный замок Чешский Крумлов, второй по величине в Чехии, городскую ратушу и церковь ⛪ Святого Вита. Первое знакомство с городом сопровождается множеством любопытных деталей; например, о том, как замковые медведи стали неформальным символом этого места.
Исторический экскурс плавно перейдёт в ваше собственное приключение. В вашем распоряжении будут 1. 5-2 часа на то, чтобы исследовать Крумлов. Вы сможете более подробно осмотреть замок, приобрести уникальные сувениры 🎁 в антикварной лавке или открыть для себя менее известные, но столь же потрясающие работы европейских художников в местном центре искусств. Наши маленькие экскурсанты смогут встретиться с теми самыми медведями, обитающими в замковом рве, или полюбоваться “большими куклами” в музее восковых фигур.
Организационные подробности
Безопасность для детей: знакомство с медведями происходит на оптимальной дистанции и не несёт риска для здоровья. Однако мы просим вас тщательно следить за детьми — громкий шум и крики могут причинить беспокойство животным.
Если вы не внесли предоплату при бронировании на сайте, мы ждём вас в нашем пражском офисе в течение 24 часов до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет аннулирована.
В экскурсию ⛳ не входит трансфер от отеля до места встречи у автобуса на Вацлавской площади и обратно; пожалуйста, заранее продумайте ваш маршрут!
Что входит
Поездка на комфортабельном автобусе
Услуги русскоязычного гида
Что не входит
Входные билеты в культурные объекты (билет в замок Глубока над Влтавой - 270 чешских крон за человека)
Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
Питание
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 55 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.