Eurotour G. – Гид из Праги

Если вы начали ориентироваться в лабиринте исторического центра Праги, то пора изучать Чехию дальше.



Южный городок Чески-Крумлов входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, так как почти не изменился с XIII века.



Этот город 🏙️ покорит любого своими каменными улочками, неспешным течением реки Влтавы и погружением в средневековую Европу (с лучшей её стороны).



Вы посетите готический замок 🏰 Глубока, необычный и запоминающийся, внутри него находится отличный музей 🖼.