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Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе

4.6
381 отзыв
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Если вы начали ориентироваться в лабиринте исторического центра Праги, то пора изучать Чехию дальше.

Южный городок Чески-Крумлов входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, так как почти не изменился с XIII века.

Этот город 🏙️ покорит любого своими каменными улочками, неспешным течением реки Влтавы и погружением в средневековую Европу (с лучшей её стороны).

Вы посетите готический замок 🏰 Глубока, необычный и запоминающийся, внутри него находится отличный музей 🖼.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €40 за человека

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Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе

Что вы увидите

  • Замок Глубока-над-Влтавой
  • Костёл Святого Вита
  • Город Чешский-Крумлов
  • Музей инквизиции и орудий пыток
  • Замок Чешский Крумлов
  • Музей восковых фигур
  • Плащевой мост
  • Барочный замковый театр
За пределами Праги есть места, в которых истории 📖 не приходится пробиваться сквозь столичную суету и бешеный городской ритм. Замок 🏰 Глубока-над-Влтавой и Крумлов ждут вас, готовые открыть двери в эпоху Средневековья. Если вас с детства захватывали истории о рыцарях, славных выездах на охоту и роскошном быте европейской знати, то вы получите колоссальное удовольствие от этой экскурсии 🧭 вас ждёт
  • Ваше погружение в стародавние времена начнётся в замке Глубока-над-Влтавой, где вы познакомитесь с жизнью богатого рода Шварценбергов, увидите их впечатляющий арсенал орудий и доспехов, охотничьи трофеи и исторически точные роскошные интерьеры “Чешского Виндзора”.
  • Оттуда мы с вами проследуем в Чешский Крумлов — старинный город 🏙️ с собственными традициями и интересным прошлым. Здесь вы осмотрите исторический центр и его самые известные достопримечательности: легендарный замок Чешский Крумлов, второй по величине в Чехии, городскую ратушу и церковь ⛪ Святого Вита. Первое знакомство с городом сопровождается множеством любопытных деталей; например, о том, как замковые медведи стали неформальным символом этого места.
  • Исторический экскурс плавно перейдёт в ваше собственное приключение. В вашем распоряжении будут 1. 5-2 часа на то, чтобы исследовать Крумлов. Вы сможете более подробно осмотреть замок, приобрести уникальные сувениры 🎁 в антикварной лавке или открыть для себя менее известные, но столь же потрясающие работы европейских художников в местном центре искусств. Наши маленькие экскурсанты смогут встретиться с теми самыми медведями, обитающими в замковом рве, или полюбоваться “большими куклами” в музее восковых фигур.
Организационные подробности
  • Безопасность для детей: знакомство с медведями происходит на оптимальной дистанции и не несёт риска для здоровья. Однако мы просим вас тщательно следить за детьми — громкий шум и крики могут причинить беспокойство животным.
  • Если вы не внесли предоплату при бронировании на сайте, мы ждём вас в нашем пражском офисе в течение 24 часов до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет аннулирована.
  • В экскурсию ⛳ не входит трансфер от отеля до места встречи у автобуса на Вацлавской площади и обратно; пожалуйста, заранее продумайте ваш маршрут!
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (билет в замок Глубока над Влтавой - 270 чешских крон за человека)
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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381 отзыв оставили туристы

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