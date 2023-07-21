Петршинский холм – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Петршинский холм» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Часовой панорамный круиз по Влтаве
27 отзывов
1 час
Круиз
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
5 отзывов
1 час
Круиз
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Начало: Nám. Kinských 234, Praha 5-Smíchov
Расписание: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilkka
    21 июля 2023
    Часовой панорамный круиз по Влтаве
    Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.
  • T
    Tkachenk
    27 июня 2023
    Часовой панорамный круиз по Влтаве
    Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок
  • А
    Александр
    24 июня 2023
    Часовой панорамный круиз по Влтаве
    Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.
  • I
    Irina
    20 февраля 2022
    Вдали от туристических троп. Место силы - Вышеград
    Я в восторге! очень интересное место и рекомендуется к обязательному посещению для всех, кто в Праге не в первый раз. Большое
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    спасибо Алесе за высокий уровень, было очень интересно и познавательно! Мы были с подростком, он тоже остался доволен:) Проливной дождь не испортил впечатление от экскурсии, мы очень хорошо провели время

  • А
    Анна
    8 января 2020
    Вдали от туристических троп. Место силы - Вышеград
    Замечательная экскурсия в Вышеград! Нина встретила нас в холле отеля, до места мы доехали на трамвае, по пути узнавая новые
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    подробности о Праге! Неспешна прошли по всему Вышеграду, останавливаясь в « знаковых» местах. Посетили собор святых Петра и Павла (удивительное место!). Сделали прекрасные фото! Везде нас сопровождал интересный рассказ Нины об этом потрясающем месте! В Вышеград однозначно хочется вернуться!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Петршинский холм»

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  3. Пражский Град
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  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в ноябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Петршинский холм" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 100. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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