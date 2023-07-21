1 час
Круиз
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
1 час
Круиз
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Начало: Nám. Kinských 234, Praha 5-Smíchov
Расписание: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlkka21 июля 2023Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.
- TTkachenk27 июня 2023Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок
- ААлександр24 июня 2023Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.
- IIrina20 февраля 2022Вдали от туристических троп. Место силы - ВышеградЯ в восторге! очень интересное место и рекомендуется к обязательному посещению для всех, кто в Праге не в первый раз. Большое
- ААнна8 января 2020Вдали от туристических троп. Место силы - ВышеградЗамечательная экскурсия в Вышеград! Нина встретила нас в холле отеля, до места мы доехали на трамвае, по пути узнавая новые
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Петршинский холм»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в ноябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Петршинский холм" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 100. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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