Вдали от туристических троп. Место силы - Вышеград

читать дальше спасибо Алесе за высокий уровень, было очень интересно и познавательно! Мы были с подростком, он тоже остался доволен:) Проливной дождь не испортил впечатление от экскурсии, мы очень хорошо провели время

Я в восторге! очень интересное место и рекомендуется к обязательному посещению для всех, кто в Праге не в первый раз. Большое