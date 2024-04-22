Круизы и туры по воде в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Круизы» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Прогулка на теплоходе по Влтаве — одна из самых популярных экскурсий в Праге»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
19 отзывов
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
5 отзывов
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
9 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
  2. Часовой панорамный круиз по Влтаве
  3. Круиз по Влатве с обедом
  4. Часовой панорамный круиз по Влтаве
  5. Круиз по Влатве с обедом
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Круизы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 48. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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