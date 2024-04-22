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2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Прогулка на теплоходе по Влтаве — одна из самых популярных экскурсий в Праге»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Круиз
1 час
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Круиз
1 час
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- IIlkka21 июля 2023Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.
- TTkachenk27 июня 2023Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок
- ААлександр24 июня 2023Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.
- MMarinka015 июля 2022Всё отлично: музыка, еда и обслуживание! Порадовало то, что на берегу можно расплатиться картой за напитки.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Круизы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 48. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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