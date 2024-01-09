A Alevtina Прага на авто: 10 главных достопримечательностей Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все

Д Денис Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом Спасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.

Э Эдгар Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом Хороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!

I Ilkka Часовой панорамный круиз по Влтаве Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.

T Tkachenk Часовой панорамный круиз по Влтаве Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок

А Александр Часовой панорамный круиз по Влтаве Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.

T Tjerine Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!

E Elena Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!

Ю Юлия Прага на авто: 10 главных достопримечательностей читать дальше новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас. Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как