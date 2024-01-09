Ротонда святого Вита – экскурсии в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Ротонда святого Вита» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
19 отзывов
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
5 отзывов
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alevtina
    9 января 2024
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Спасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.
  • Э
    Эдгар
    18 октября 2023
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Хороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!
  • I
    Ilkka
    21 июля 2023
    Часовой панорамный круиз по Влтаве
    Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.
  • T
    Tkachenk
    27 июня 2023
    Часовой панорамный круиз по Влтаве
    Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок
  • А
    Александр
    24 июня 2023
    Часовой панорамный круиз по Влтаве
    Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.
  • T
    Tjerine
    20 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    4 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    29 декабря 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
    читать дальше

    новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.

  • С
    Сергей
    1 ноября 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Ротонда святого Вита»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
  2. Часовой панорамный круиз по Влтаве
  3. Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
  4. Часовой панорамный круиз по Влтаве
  5. Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Ротонда святого Вита" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 100. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ротонда святого Вита», 31 ⭐ отзыв, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам