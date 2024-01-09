1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
Круиз
1 час
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Круиз
1 час
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlevtina9 января 2024Прага на авто: 10 главных достопримечательностейМы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
- ДДенис29 декабря 2023Прага: всё и сразу, первое знакомство с городомСпасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.
- ЭЭдгар18 октября 2023Прага: всё и сразу, первое знакомство с городомХороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!
- IIlkka21 июля 2023Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.
- TTkachenk27 июня 2023Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок
- ААлександр24 июня 2023Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.
- TTjerine20 января 2023Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
- EElena4 января 2023Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!
- ЮЮлия29 декабря 2022Прага на авто: 10 главных достопримечательностейОлег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
- ССергей1 ноября 2022Прага на авто: 10 главных достопримечательностейСпасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Ротонда святого Вита»
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