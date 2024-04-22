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Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«На кораблике вас ждёт приятная атмосфера, живая музыка, большой выбор блюд и закусок»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Круиз
1 час
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Круиз
1 час
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- IIlkka21 июля 2023Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.
- TTkachenk27 июня 2023Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок
- ААлександр24 июня 2023Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.
- MMarinka015 июля 2022Всё отлично: музыка, еда и обслуживание! Порадовало то, что на берегу можно расплатиться картой за напитки.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 70. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Водные экскурсии в Праге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024