I Ina Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️

I Ilkka Часовой панорамный круиз по Влтаве Всё чётко по времени. Интересные места. Гид вовлеченно рассказывал.

T Tkachenk Часовой панорамный круиз по Влтаве Экскурсия сама по себе хорошая, организована четко, без накладок

А Александр Часовой панорамный круиз по Влтаве Экскурсия полностью соответствует тем деньгам, что она стоит.