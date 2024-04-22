Экскурсии по воде в Праге

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«На кораблике вас ждёт приятная атмосфера, живая музыка, большой выбор блюд и закусок»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
19 отзывов
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
5 отзывов
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
«Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
9 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
  2. Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
  3. Часовой панорамный круиз по Влтаве
  4. Круиз по Влатве с обедом
  5. Часовой панорамный круиз по Влтаве
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 70. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Водные экскурсии в Праге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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