Чешский Крумлов и замок Глубока - на авто из Праги

Совершить путешествие в прошлое в сказочных декорациях Южной Чехии
Желаете прогуляться по Средневековью? Приглашаю в прекрасно сохранившиеся городки на юге Чехии. Мы побываем в неоготическом замке и пройдём по опрятным и уютным улочкам. Вы услышите красивые легенды и не менее захватывающие исторические сюжеты.

Очарование южночешского колорита вы при желании дополните бокалом пива, которое здесь варят по стародавним рецептам.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Глубока-над-Влтавой и легенды чешского дворянства

Полюбуемся силуэтом неоготического замка, который напоминает белоснежного лебедя. Я расскажу о представителях знатного рода Шварценбергов и их роли в истории Чехии. Поверьте, сюжеты из жизни бывают интереснее вымышленных! Мы осмотрим интерьеры замка и как будто заглянем в мир местной аристократии 19 века.

Чешский Крумлов и истории с привидениями

С обзорной площадки полюбуемся черепичными крышами открыточно-милого городка. Пройдём через дворы замка, который по размеру и важности уступает только Пражскому Граду. Вы услышите легенду о прекрасном привидении, которое здесь обитает. Погуляем по извилистым улочкам — кажется, что из-за угла вот-вот выйдет служанка с корзиной яблок или покажется рыцарь на коне.

По окончании экскурсии у вас будет свободное время, чтобы зайти в один из ресторанчиков, попробовать, например, местную рыбу или пиво.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минибусе Opel Vivaro
  • Обязательно возьмите с собой паспорта и страховки
  • Дополнительно оплачиваются билеты в замок — 300 крон (€12) с чел.
  • Обед не входит в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 302 туристов
Добрый день, я гид. Я влюблена в Прагу и Чехию, мне по душе чешский менталитет и спокойствие, в котором проживают чехи. Люблю и сама путешествовать. Очень полюбились Австрия и Германия.
Путешествуя, я не забываю набираться и профессионального опыта, который применяю на экскурсиях. Рассказываю не муторно и не монотонно, а так, чтобы помимо истории, вы получили и занимательные факты из прошлых веков. Мой главный подход к экскурсиям такой, чтобы они были нескучными, душевными и приятными.

