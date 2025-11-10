Чешский Крумлов и замок Глубока - на авто из Праги
Совершить путешествие в прошлое в сказочных декорациях Южной Чехии
Желаете прогуляться по Средневековью? Приглашаю в прекрасно сохранившиеся городки на юге Чехии. Мы побываем в неоготическом замке и пройдём по опрятным и уютным улочкам. Вы услышите красивые легенды и не менее захватывающие исторические сюжеты.
Очарование южночешского колорита вы при желании дополните бокалом пива, которое здесь варят по стародавним рецептам.
Полюбуемся силуэтом неоготического замка, который напоминает белоснежного лебедя. Я расскажу о представителях знатного рода Шварценбергов и их роли в истории Чехии. Поверьте, сюжеты из жизни бывают интереснее вымышленных! Мы осмотрим интерьеры замка и как будто заглянем в мир местной аристократии 19 века.
Чешский Крумлов и истории с привидениями
С обзорной площадки полюбуемся черепичными крышами открыточно-милого городка. Пройдём через дворы замка, который по размеру и важности уступает только Пражскому Граду. Вы услышите легенду о прекрасном привидении, которое здесь обитает. Погуляем по извилистым улочкам — кажется, что из-за угла вот-вот выйдет служанка с корзиной яблок или покажется рыцарь на коне.
По окончании экскурсии у вас будет свободное время, чтобы зайти в один из ресторанчиков, попробовать, например, местную рыбу или пиво.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минибусе Opel Vivaro
Обязательно возьмите с собой паспорта и страховки
Дополнительно оплачиваются билеты в замок — 300 крон (€12) с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 302 туристов
Добрый день, я гид. Я влюблена в Прагу и Чехию, мне по душе чешский менталитет и спокойствие, в котором проживают чехи. Люблю и сама путешествовать. Очень полюбились Австрия и Германия. читать дальше
Путешествуя, я не забываю набираться и профессионального опыта, который применяю на экскурсиях. Рассказываю не муторно и не монотонно, а так, чтобы помимо истории, вы получили и занимательные факты из прошлых веков. Мой главный подход к экскурсиям такой, чтобы они были нескучными, душевными и приятными.