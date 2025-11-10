Желаете прогуляться по Средневековью? Приглашаю в прекрасно сохранившиеся городки на юге Чехии. Мы побываем в неоготическом замке и пройдём по опрятным и уютным улочкам. Вы услышите красивые легенды и не менее захватывающие исторические сюжеты. Очарование южночешского колорита вы при желании дополните бокалом пива, которое здесь варят по стародавним рецептам.

Описание экскурсии

Глубока-над-Влтавой и легенды чешского дворянства

Полюбуемся силуэтом неоготического замка, который напоминает белоснежного лебедя. Я расскажу о представителях знатного рода Шварценбергов и их роли в истории Чехии. Поверьте, сюжеты из жизни бывают интереснее вымышленных! Мы осмотрим интерьеры замка и как будто заглянем в мир местной аристократии 19 века.

Чешский Крумлов и истории с привидениями

С обзорной площадки полюбуемся черепичными крышами открыточно-милого городка. Пройдём через дворы замка, который по размеру и важности уступает только Пражскому Граду. Вы услышите легенду о прекрасном привидении, которое здесь обитает. Погуляем по извилистым улочкам — кажется, что из-за угла вот-вот выйдет служанка с корзиной яблок или покажется рыцарь на коне.

По окончании экскурсии у вас будет свободное время, чтобы зайти в один из ресторанчиков, попробовать, например, местную рыбу или пиво.

Организационные детали