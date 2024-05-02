Экскурсии в Крумлов из Праги

Найдено 5 экскурсий в категории «Крумлов» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
55 за человека
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
400 за всё до 4 чел.
За романтикой - в сказочный Чешский Крумлов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
За романтикой - в сказочный Чешский Крумлов
Познакомиться с городом, облик которого почти не изменился с 16 века
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    2 мая 2024
    Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
    Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
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    не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же очень интересна и разнообразна. Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии. Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек! Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!

  • А
    Арик
    20 апреля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster. Сразу
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    при заказе получаешь имя экскурсовода и возможность переписки онлайн. С Ксенией я переписывался за неделю до приезда выясняя условия и возможности изменения даты экскурсии.. заморочил ей голову разными датами и вопросами,но она каждый раз отвечала вежливо и конкретно - в результате я пришёл к выводу, что с экскурсоводом нам повезло.. У памятника Вацлава на коне мы были утром ровно в назначенное время - Ксении не было. Зато ко мне подошёл молодой человек в войлочной треуголке и назвал меня по имени… А где Ксения?- недоверчиво спросил я.. "Ксения - это я"- твёрдо ответил он.. Это был Алекс! Театр одного актера - так бы я назвал то,что было дальше- спектакль длился почти 10 часов. Алекс рассказал, вернее "исполнил в лицах" историю Чехии за последние 1000 лет … по 100 лет а час! И ожили люди, о которых ты слышал мельком или вообще никогда не слышал… встали перед тобой, обрели кровь и плоть и ты как будто увидел их на расстоянии вытянутой руки… Замок Глубока- над - Влатвой построенный в 13 веке.. Замок двух Элионор.. Первая - в 17 веке хотела безуспешно родить мужу ребенка, прослышала, что молоко волчиц способствует возможности забеременеть. Княгиня пила молоко, и то ли оно помогло, то ли природа сжалилась, но в 41 год она подарила супругу сына, что в те времена казалось возможным только благодаря чуду или колдовству. Ее называли не иначе как "принцесса вампиров." Инициатором последней реконструкции замка была следующая Элеонора - Лихтенштейн, жена Адольфа II Шварценберг в 19 веке.. Замок удивительный - как дорогая инкрустированная шкатулка наполнен прекрасными картинами, древней мебелью ручной работы, предметами роскоши прошлых веков, одной из богатейших коллекцией оружия 17-18 веков и коллекцией ковров и габеленов той же эпохи… все это - внутри икрустированных деревом стен, витражей, потолков от которых не оторвать взгляд … выходишь оттуда и должен перевести дух после такого погружения в роскошь и историю прошлых веков.. Вдруг понял,кто такой Карл 4. При правлении Карла IV чешское королевство прожило свой «золотой век», а Прага стала политическим экономическим и культурным центром Европы и, в конечном итоге, столицей Священной Римской империи… Карл 6 -последний король Габсбургов по мужской линии,который забрал к себе сына первой Элеоноры в 17 веке… а сын тоже вампир? История Крумлова Чешского поражает! А его виды просто нереальны! Город расположен на обоих берегах Влтавы, образующей в этом месте крутую излучину. Первое документальное упоминание о замке Крумлов датируется 1240 годом. Первоначально городом владел феодальный род Витковичей из Крумлова, а затем родственный ему род Витковичей из Рожмберка (Розенберги). Розенберги (по-чешски — Rožmberkové, Рожмберки) владели Крумловом с 1302 года около 300 лет! А это место осталось неизменным почти 800 лет! 800 лет без изменений??! Все это переплелось в спектакле- рассказе Алекса -" Гитлер, Кальтенбрунрер, продавцы соли в Крумлове, деревня Табор,названная в честь горы Тавор в Израиле, бронированные телеги Яна Жишки, жизнь и смерть Яна Гуса, Жанна Д'Арк,художник из Крумлова Эгон Шиле, Михаил Ширвинд, Певец Шевчук солист группы ДДТ и ещё и ещё- все,что встречалось по дороге вдруг становилось частью исторического спектакля с живыми декорациями из окна комфортабельного мини автобуса… И ты почти теряешь чувство реальности и сам уже споришь с Алексом по поводу событий,людей и дат… Но его трудно переспорить- он знает все об этом крае, его истории … Спасибо огромное,Алекс, за Ваше представление! Запомнилось все! С удовольствием желаем себе встретиться ещё! Арик

    19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster
  • M
    Mark
    4 марта 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Отличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но и преподносил всю эту информацию, как Актер исторического театра!
    Отличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но иОтличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но иОтличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но иОтличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но иОтличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но иОтличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но и
  • Р
    Руслан
    9 мая 2022
    Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
    Замечательная поездка с прекрасным гидом- рассказчиком по незабываемым и красивейшим местам.
  • Е
    Елена
    4 августа 2020
    Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
    Экскурсия прошла 25 января, запоздалый отзыв. Экскурсия очень понравилась. Комфортабельная машина, приятный и вежливый водитель. По пути в город Надежда
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    рассказала немного об исторчиеских событиях. Город оказался очень милым и приятным. Надежда посоветовала также ресторан с местной кухней, который нам очень понравился. С удовольствием вернулись бы еще раз в этот город, только ближе к сезону, когда некоторые достопримечательности будут открыты для посещения (на зиму некоторые закрываются). Всем рекомендую к посещению и обязательно взять экскурсию, тогда впечателние от города будет полным!

  • А
    Анна
    15 января 2020
    Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
    Большое спасибо Надежде, за прекрасно проведенную экскурсию!
  • Л
    Лариса
    25 сентября 2019
    Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
    Буквально вчера прошла наша великолепная экскурсия, проведённая Евгением в Чешский крумлов! Замечательный гид, отличный рассказчик, разносторонний человек. Легко не принужденной,
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    с тонким чувством юмора, Два часа дороги до Крумлов пролетели как пять минут, так интересно он рассказывал об истории города и окрестностях. Любые наши вопросы и пожелания совсем не затрудняли нашего гида! Крумлов потрясающий город! Очень красивый! Всем советую, приехав в Прагу, посетить его и конечно же с нашим гидом -Евгением!

  • н
    наталья
    14 июля 2019
    Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
    Экскурсия в Чешский Крумлов понравилась. Уютный и живописный городок. Правда дорога до него немного утомительна (лично для меня). Спасибо гиду Евгению за поездку- тактично, познавательно и ненавязчиво, в общем нам понравилось!
  • С
    Сапунков
    27 июня 2019
    Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
    После Праги Крумлов надо посмотреть обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Крумлов»

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  2. Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
  3. Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
  4. Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
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  9. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Крумлов" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 455. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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