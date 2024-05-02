читать дальше

при заказе получаешь имя экскурсовода и возможность переписки онлайн. С Ксенией я переписывался за неделю до приезда выясняя условия и возможности изменения даты экскурсии.. заморочил ей голову разными датами и вопросами,но она каждый раз отвечала вежливо и конкретно - в результате я пришёл к выводу, что с экскурсоводом нам повезло.. У памятника Вацлава на коне мы были утром ровно в назначенное время - Ксении не было. Зато ко мне подошёл молодой человек в войлочной треуголке и назвал меня по имени… А где Ксения?- недоверчиво спросил я.. "Ксения - это я"- твёрдо ответил он.. Это был Алекс! Театр одного актера - так бы я назвал то,что было дальше- спектакль длился почти 10 часов. Алекс рассказал, вернее "исполнил в лицах" историю Чехии за последние 1000 лет … по 100 лет а час! И ожили люди, о которых ты слышал мельком или вообще никогда не слышал… встали перед тобой, обрели кровь и плоть и ты как будто увидел их на расстоянии вытянутой руки… Замок Глубока- над - Влатвой построенный в 13 веке.. Замок двух Элионор.. Первая - в 17 веке хотела безуспешно родить мужу ребенка, прослышала, что молоко волчиц способствует возможности забеременеть. Княгиня пила молоко, и то ли оно помогло, то ли природа сжалилась, но в 41 год она подарила супругу сына, что в те времена казалось возможным только благодаря чуду или колдовству. Ее называли не иначе как "принцесса вампиров." Инициатором последней реконструкции замка была следующая Элеонора - Лихтенштейн, жена Адольфа II Шварценберг в 19 веке.. Замок удивительный - как дорогая инкрустированная шкатулка наполнен прекрасными картинами, древней мебелью ручной работы, предметами роскоши прошлых веков, одной из богатейших коллекцией оружия 17-18 веков и коллекцией ковров и габеленов той же эпохи… все это - внутри икрустированных деревом стен, витражей, потолков от которых не оторвать взгляд … выходишь оттуда и должен перевести дух после такого погружения в роскошь и историю прошлых веков.. Вдруг понял,кто такой Карл 4. При правлении Карла IV чешское королевство прожило свой «золотой век», а Прага стала политическим экономическим и культурным центром Европы и, в конечном итоге, столицей Священной Римской империи… Карл 6 -последний король Габсбургов по мужской линии,который забрал к себе сына первой Элеоноры в 17 веке… а сын тоже вампир? История Крумлова Чешского поражает! А его виды просто нереальны! Город расположен на обоих берегах Влтавы, образующей в этом месте крутую излучину. Первое документальное упоминание о замке Крумлов датируется 1240 годом. Первоначально городом владел феодальный род Витковичей из Крумлова, а затем родственный ему род Витковичей из Рожмберка (Розенберги). Розенберги (по-чешски — Rožmberkové, Рожмберки) владели Крумловом с 1302 года около 300 лет! А это место осталось неизменным почти 800 лет! 800 лет без изменений??! Все это переплелось в спектакле- рассказе Алекса -" Гитлер, Кальтенбрунрер, продавцы соли в Крумлове, деревня Табор,названная в честь горы Тавор в Израиле, бронированные телеги Яна Жишки, жизнь и смерть Яна Гуса, Жанна Д'Арк,художник из Крумлова Эгон Шиле, Михаил Ширвинд, Певец Шевчук солист группы ДДТ и ещё и ещё- все,что встречалось по дороге вдруг становилось частью исторического спектакля с живыми декорациями из окна комфортабельного мини автобуса… И ты почти теряешь чувство реальности и сам уже споришь с Алексом по поводу событий,людей и дат… Но его трудно переспорить- он знает все об этом крае, его истории … Спасибо огромное,Алекс, за Ваше представление! Запомнилось все! С удовольствием желаем себе встретиться ещё! Арик