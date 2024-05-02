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11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
За романтикой - в сказочный Чешский Крумлов
Познакомиться с городом, облик которого почти не изменился с 16 века
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana2 мая 2024Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
- ААрик20 апреля 202419 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster. Сразу
- MMark4 марта 2024Отличная экскурсия с замечательным гидом Алексом, который не просто сыпал датами, именами и событиями, но и преподносил всю эту информацию, как Актер исторического театра!
- РРуслан9 мая 2022Замечательная поездка с прекрасным гидом- рассказчиком по незабываемым и красивейшим местам.
- ЕЕлена4 августа 2020Экскурсия прошла 25 января, запоздалый отзыв. Экскурсия очень понравилась. Комфортабельная машина, приятный и вежливый водитель. По пути в город Надежда
- ААнна15 января 2020Большое спасибо Надежде, за прекрасно проведенную экскурсию!
- ЛЛариса25 сентября 2019Буквально вчера прошла наша великолепная экскурсия, проведённая Евгением в Чешский крумлов! Замечательный гид, отличный рассказчик, разносторонний человек. Легко не принужденной,
- ннаталья14 июля 2019Экскурсия в Чешский Крумлов понравилась. Уютный и живописный городок. Правда дорога до него немного утомительна (лично для меня). Спасибо гиду Евгению за поездку- тактично, познавательно и ненавязчиво, в общем нам понравилось!
- ССапунков27 июня 2019После Праги Крумлов надо посмотреть обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Крумлов»
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Сейчас в Праге в категории "Крумлов" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 455. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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