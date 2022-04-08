Приглашаем вас отправиться в путешествие на юг Чехии, чтобы увидеть маленький средневековый городок, покоровший сердца миллионов, - Чешский Крумлов.

Исторический центр Чешского Крумлова по праву занимает место среди объектов Всемирного наследия ЮНЭСКО. Архитектурный облик этого города почти такой же, как и в XVIII веке. Центр Крумлова расположен на холме, на правом берегу Влтавы и обрамлен горами Шумава с юго-западной стороны.

Вы прогуляетесь по узким улочкам этого прекрасного города, пестрящих ремесленными лавками, вдохнете аромат теплого вина, корицы, свежей выпечки, пройдете вдоль Влтавы, а, может быть, даже присядете в средневековой корчме, где готовят по старинным рецептам, и поймете почему этот город так нравится путешественникам. Любители искусства найдут для себя в Крумлове интересные музеи.

Во второй половине экскурсии вы отправитесь в самый посещаемый замок страны - Глубока-над-Влтавой. Этот романтический замок также называют "Чешский Виндзор": Элеонора Шварценберг, представительница одного из самых знатных родов Чехии, возжелала "перенести" английский замок на чешскую землю.

Замок состоит из 140 комнат, 11 башен и 2 дворов. Он восхищает путешественников своей красотой, утонченными архитектурными деталями, прекрасной коллекцией фарфоровых изделий, богатейшей коллекцией мебели, зеркалами из Венеции, драгоценными люстрами, гобеленами, богатейшей библиотекой и роскошной коллекцией голландской живописи XVI-XVII веков.