Наша прогулка для тех, кто уже посмотрел центральные достопримечательности, но чувствует легкую недосказанность… И неудивительно, потому что все самое интересное и настоящее в Праге видно не сразу. Мы придумали маршрут по трем районам Праги, чтобы вы смогли почувствовать настоящий дух города.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Мы посмотрим аристократические Винограды, где каждый дом — произведение искусства, богемный Жижков с его крутыми спусками и извилистыми улочками и не самый фешенебельный Карлин. Во время прогулки мы расскажем вам все, что знаем о Праге и ее жителях.

У нас есть два варианта начала прогулки. Можно встретиться у станции метро Flora (напротив торгового центра Flora), где мы заглянем на старейшую часть Ольшанского кладбища . Место мистически-красивое, затянутое плющом, который густым, вечно-зеленым ковром покрывает старинные склепы, оплетает ограду и даже деревья.

. Место мистически-красивое, затянутое плющом, который густым, вечно-зеленым ковром покрывает старинные склепы, оплетает ограду и даже деревья. Если посещение кладбища не кажется вам жизнеутверждающим, тогда начнем на Вацлавской площади , встретимся «под хвостом» памятника Вацлаву. В районе Винограды, которые сравнивают с Парижем или лондонским Нотинг-Хиллом, мы увидим самый необычный католический костел, который похож на что угодно, но только не на церковь.

, встретимся «под хвостом» памятника Вацлаву. В районе Винограды, которые сравнивают с Парижем или лондонским Нотинг-Хиллом, мы увидим самый необычный католический костел, который похож на что угодно, но только не на церковь. Для поклонников винтажа сделаем небольшой крюк и заглянем в необычный ретро – second-hand . При желании заглянем и в настоящую чешскую пивную по дороге.

. При желании заглянем и в настоящую чешскую пивную по дороге. Дальше нас ждет прекрасная площадь Мира с костелом, одно из самых уютных мест в Праге. Пройдем через красивейший парк на холме, Ригеровы сады, отсюда открываются замечательные виды на Пражский Град и Собор Святого Витта.

с костелом, одно из самых уютных мест в Праге. Пройдем через красивейший парк на холме, Ригеровы сады, отсюда открываются замечательные виды на Пражский Град и Собор Святого Витта. Богемный Жижков — прибежище художников, писателей и революционеров. Здесь мы увидим, пожалуй, самое забавное из современных сооружений Праги — Жижковскую телебашню, рядом — крошечный кусочек старинного еврейского кладбища. Здесь же неподалеку — Костел Святого Прокопа, один из самых необычных памятников и жутковатый пешеходный тоннель, соединяющий Жижков и Карлин. Здесь темно и страшно, но здорово.

— прибежище художников, писателей и революционеров. Здесь мы увидим, пожалуй, самое забавное из современных сооружений Праги — Жижковскую телебашню, рядом — крошечный кусочек старинного еврейского кладбища. Здесь же неподалеку — Костел Святого Прокопа, один из самых необычных памятников и жутковатый пешеходный тоннель, соединяющий Жижков и Карлин. Здесь темно и страшно, но здорово. А вот Карлин — район противоречивый и живой, изящные особняки соседствуют здесь с обшарпанными домишками. Здесь есть на что посмотреть: огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов, старинный железнодорожный виадук, и начальная школа, построенная в 1906, которая считается самым красивым и интересным школьным зданием во всей Чехии.

— район противоречивый и живой, изящные особняки соседствуют здесь с обшарпанными домишками. Здесь есть на что посмотреть: огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов, старинный железнодорожный виадук, и начальная школа, построенная в 1906, которая считается самым красивым и интересным школьным зданием во всей Чехии. А в конце прогулки — приз за готовность не щадить себя в поисках приключений – самое вкусное в этом городе и бюджетное (что тоже немаловажно!) свиное колено. Попробуем мы его в традиционной чешской пивнице.

Эта экскурсия для активных и интересующихся людей, которые не приходят в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаются от людей с сигаретой (почти все аутентичные заведения курящие).