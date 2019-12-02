Наша прогулка для тех, кто уже посмотрел центральные достопримечательности, но чувствует легкую недосказанность… И неудивительно, потому что все самое интересное и настоящее в Праге видно не сразу. Мы придумали маршрут по трем районам Праги, чтобы вы смогли почувствовать настоящий дух города.
Описание экскурсии
Мы посмотрим аристократические Винограды, где каждый дом — произведение искусства, богемный Жижков с его крутыми спусками и извилистыми улочками и не самый фешенебельный Карлин. Во время прогулки мы расскажем вам все, что знаем о Праге и ее жителях.
- У нас есть два варианта начала прогулки. Можно встретиться у станции метро Flora (напротив торгового центра Flora), где мы заглянем на старейшую часть Ольшанского кладбища. Место мистически-красивое, затянутое плющом, который густым, вечно-зеленым ковром покрывает старинные склепы, оплетает ограду и даже деревья.
- Если посещение кладбища не кажется вам жизнеутверждающим, тогда начнем на Вацлавской площади, встретимся «под хвостом» памятника Вацлаву. В районе Винограды, которые сравнивают с Парижем или лондонским Нотинг-Хиллом, мы увидим самый необычный католический костел, который похож на что угодно, но только не на церковь.
- Для поклонников винтажа сделаем небольшой крюк и заглянем в необычный ретро – second-hand. При желании заглянем и в настоящую чешскую пивную по дороге.
- Дальше нас ждет прекрасная площадь Мира с костелом, одно из самых уютных мест в Праге. Пройдем через красивейший парк на холме, Ригеровы сады, отсюда открываются замечательные виды на Пражский Град и Собор Святого Витта.
- Богемный Жижков — прибежище художников, писателей и революционеров. Здесь мы увидим, пожалуй, самое забавное из современных сооружений Праги — Жижковскую телебашню, рядом — крошечный кусочек старинного еврейского кладбища. Здесь же неподалеку — Костел Святого Прокопа, один из самых необычных памятников и жутковатый пешеходный тоннель, соединяющий Жижков и Карлин. Здесь темно и страшно, но здорово.
- А вот Карлин — район противоречивый и живой, изящные особняки соседствуют здесь с обшарпанными домишками. Здесь есть на что посмотреть: огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов, старинный железнодорожный виадук, и начальная школа, построенная в 1906, которая считается самым красивым и интересным школьным зданием во всей Чехии.
- А в конце прогулки — приз за готовность не щадить себя в поисках приключений – самое вкусное в этом городе и бюджетное (что тоже немаловажно!) свиное колено. Попробуем мы его в традиционной чешской пивнице.
Эта экскурсия для активных и интересующихся людей, которые не приходят в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаются от людей с сигаретой (почти все аутентичные заведения курящие).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 415 туристов
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий:) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды,
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 дек 2019
Огромная благодарность Ане и Неону от нас с Робертом. Очень познавательно, гуляли долго, но с достаточным количеством остановок, чтобы отдохнуть. Мы замечательно провели время! С удовольствием обратимся снова!
Е
Елена
24 сен 2019
На Экскурсии с Анной и Неоном была второй раз. Очень жизнерадостные, веселые и увлекательные рассказчики. Информация не только об истории, но и о современной жизни Чехии и Праги. Маршрут по разным районам города,где, практически нет туристов, взгляд изнутри. В конце экскурсии - прекрасный ресторанчик с рулькой!) Спасибо за прекрасно проведенное время!
V
Valerii
17 июн 2019
Экскурсия прошла легко, в живой беседе, без заунывных повествований с массой не нужных и избыточных дат и цифр. Спасибо, Аня и Неон, за прогулку по Праге и хорошее настроение.
Д
Дмитрий
2 июн 2019
Все супер, ребята молодцы.
A
Anton
3 мая 2019
Очень советуем всем, кому надоели типичные маршруты по основным достопримечательностям. Удалось понять и узнать Прагу. Ребята молодцы.
А
Анастасия
2 мая 2019
Экскурсия прошла замечательно, время пронеслось незаметно! Узнали массу исторических, социальных, культурных и архитектурных деталей из жизни города. Неон и Анна настоящие эксперты в своём деле!
И
Ирина
30 ноя 2018
Великолепные гиды и увлекательная прогулка по Праге неизбитым маршрутом! Если есть желание непринужденно и неформально провести время в Праге в компании интересной семейной пары и погулять по разным и не
Сергей
20 окт 2018
Ребята старались, но было сумбурно и не очень интересно. Видимо эта тема не их конёк.
Анна
Ответ организатора:
Друзья, ДА! Если вы уже 8-ой раз в Праге, то, наверное, не стоит заказывать нашу прогулку.
Хотя мы всегда стараемся удивить и заинтересовать)) А, если это пока ваш 4-й или 6-й визит в Прагу, то мы уж точно сдюжим!
V
Vladimir
4 окт 2018
22.09.2018 посетил с женой эту экскурсию. Экскурсия очень необычная и поэтому очень интересная. Если вы уже были в Праге или устали от заполненных туристами улиц, то это экскурсия для вас.
Т
Таня
16 мар 2018
Состоялось отличное знакомство с Другой Прагой! Абсолютно нешаблонно, не скучно, интересно, тепло и по дружески провел экскурсию Неон! Удалось почувствовать настоящий дух Праги и, пусть не надолго ощутить себя жителем этого прекрасного города! Спасибо большое!
Е
Екатерина
4 дек 2017
Неон и Анна, великолепный тандем! Прага нас в принципе покарали, однако ребята нам показали ее, не просто великолепной, но и уютной, домашней и очень очень родной!! Расставаться просто не хотели!! Но мы и не расстались!! До встречи! И огромное спасибо за прекрасный день!!
Ю
Юлия
3 ноя 2017
Спасибо ребятам! Все очень понравилось! Посмотрели не туристические виды. Рекомендуем
И
Ирина
30 окт 2017
Были в Праге впервые. Но, имея неплохой опыт путешествий, в первый же день взяли "Другую Прагу" с Неоном и Анной. Ни секунды не пожалели! Прошли отличным маршрутом, легким, красивым (для
Анна
12 окт 2017
Отличная прогулка не для любителей сухих фактов) ребята интересные, пустые улицы, занимательные истории из жизни города и его жителей сделали мое утро незабываемым.
С
Светлана
8 мая 2017
Нам было интересно посмотреть Прагу, в которой практически нет туристов, а живут обычные люди. Наши экскурсоводы Анна и Неон очень позитивные люди, очень приятные в общении. Ребята много знают, но
