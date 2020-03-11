12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Застать волшебство города на рассвете, услышать забавные факты и увезти отличные снимки на память

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Я помогу вам стать героями пражской сказки, пока все спят.

Подскажу самые удачные ракурсы и научу не стесняться камеры.

Вы будете кружиться на Староместской площади, пройдете по пустому Карлову мосту и покормите лебедей на берегу Влтавы.

А по пути услышите нескучные истории из реальной жизни города.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге

Что вас ожидает

Фотовоспоминание о городе Тысячи Шпилей
Я покажу Прагу на рассвете, когда на старинные улочки, каменные мостовые и в тайные дворики еще не хлынул поток других путешественников. Вы увидите главные достопримечательности города — будет и Староместская площадь с часами Орлой, и мощеные улочки Малой Страны с яркой стеной Джона Леннона, и другие символы столицы. Я подскажу, как лучше встать, куда смотреть и как перестать стесняться камеры. А возможно, даже заставлю кружиться на площадях, прыгать на Карловом мосту или кормить лебедей на берегу Влтавы :-) В результате вы получите отличные снимки на память о вашем пражском путешествии.

«Антиэкскурсия» с местным жителем
По пути я расскажу, чем дышит город сегодня — об особенностях жизни в Праге, отношении чехов к приезжим, поделюсь забавными фактами из прошлого и настоящего, о которых вы точно не прочтете в путеводителе. Трдельник — это туристический аттракцион? Как в центр Праги попали павлины? Почему в Праге так много азиатских свадебных фотосессий? А также с радостью поделюсь советами, куда пойти самостоятельно, что посмотреть и где пообедать.

Мы закончим не позднее 9 утра — вы успеете вернуться в отель на завтрак, а впереди будет целый день на исследование сказочной Праги!

Организационные детали

  • Гарантировано 7 фото-локаций
  • Время начала прогулки может корректироваться по вашему желанию
  • Через 10 дней вы получите 20 обработанных фото через Google Disk
  • Маршрут пешеходный — надевайте удобную обувь
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге
Душевная фотопрогулка по утренней Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Привет, путешественник! Если ты читаешь это — значит, тебе хочется привезти из отпуска самые лучшие воспоминания о Праге. А благодаря мне они станут осязаемыми — я превращу их в фото! Я живу в Праге с 2017 года, постоянно изучаю ее тайные улочки и секретные места «для своих». В своих фотопрогулках не оперирую сухими фактами и датами, а предпочитаю интересно рассказать о том, чем живет город сейчас. Знаю самые лучшие ракурсы и умею создать настроение. До встречи!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Прекрасная Настя не просто рассказала мне много интересного, но и сделала прекрасные снимки, благодаря чему у меня останутся волшебные воспоминания о городе моей мечты! Так же Настя помогла мне с личными вопросами! Очень интересный, а главное честный рассказчик! Буду рада снова когда-нибудь встретиться!!! Спасибо за мой волшебный день!
28 января 2020
Слов нет, Настя прекрасный собеседник, грамотный экскурсовод, и хороший фотограф. Мы были у нее сложной группой))) т.к. фото сессия была запланирована с детками(3 годика и 12 лет)...Настя стойко нас выдержала, локации очень близко расположила по нашей просьбе, подсказала нам по нашему дальнейшему путешествию. Мы рекомендуем прекрасную и невероятно позитивную Анастасию фотографа из Праги
20 января 2020
Анастасия - хороший Гид и душевный человек, при этом умеет и любит фотографировать. Тепло и красота Праги будут всегда с нами на её фотографиях. Рекомендую тем, кто хочет увезти яркие воспоминания о Праге не только в душе))
15 января 2020
Очень понравилась экскурсия с Анастасией. Заказывала экскурсию в подарок подруге на День Рождения.
Встретились утром, когда было мало людей на улицах. Настя рассказала очень много интересного о городе, то, что мы раньше не знали, хоть и гуляли в городе уже неделю. Показала прелесть и красоту утренней Праги, ответила на все вопросы (а их было очень много!).
Подруга осталась крайне довольна подарком. Я тоже. Настя просто сделала наш день мега крутым. Спасибо!

PS Еще и подарок на День Рождения подарила )))
Мария
8 января 2020
хотела написать Анастасии огромное спасибо за прекрасную экскурсии и за красивые загадочные фотографии , они получились идеальными😘😘 буду ещё в Праге обязательно к ней обращусь 🙏
5 января 2020
Нам с мужем очень понравилось, мне, безусловно, готовые фото, а ему то, что не одним фото был славен этот день, а заодно Анастасия рассказывала о Праге. Я думаю, что информация в конце отдыха не будет слишком оригинальной, поэтому брать такую экскурсию лучше в начале. Но Анастасия тем не менее показала нам несколько интересных туристических мест, до которых мы не доходили.
Я думаю отличное времяпрепровождение за такую цену. И пообщаться и фото на память, которые действительно сделаны профессионалом.
27 декабря 2019
Была на экскурсии 23 декабря 2019г., прямо перед Рождеством. В восторге от Праги и гида Анастасии! Анастасия встретила меня в холле моего отеля, что было очень приятно и удобно, не нужно было куда-то идти и искать место встречи. Хотя я не первый раз в Праге, Анастасия показала мне новые места, где я еще не была. Интересно и нескучно рассказывала об истории Праги, традициях, людях,образе их жизни и т.д. Общаться с Анастасией легко, поэтому и фото получились - непринужденные, красивые, естественные (а не застывшая маска на лице с дежурной улыбкой), я это очень ценю (т.к. люблю и увлекаюсь фотографией). И кадры выбраны просто супер - удачные локации и на фоне нет толп людей. Рождественская Прага прекрасна! :) Не отказывайте себе в удовольствии узнать что-то новое о городе запечатлеть эти ценные моменты путешествия. Ну и, конечно, спасибо Анастасии за подарочки с символами Праги, очень приятно внимание гида и неравнодушный подход к своему делу. В общем, рекомендую.
21 ноября 2019
Спасибо огромное Анастасии! Чудесная, душевная экскурсия. Не чувствовалось напряжение между фотографом и нами. Полученные фотографии были прекрасны, не было постановочных фото. Вся Прага на наших фото была запечатлена. Рекомендую пройти нашим маршрутом!
5 ноября 2019
Фотопрогулка действительно душевная ❤️ С Настей очень легко и комфортно. Раннее утро порадовало простором и ощущением всего города для нас! Фотографии потрясающие🔥 По сути вы получаете два в одном! Интересную экскурсию по утренней Праге без толкучки и суеты, и фотосессию, от фотографий вы будете в восторге!!
15 октября 2019
Благодарю Анастасию за прекрасное октябрьское утро в Праге! Настя -интересный рассказчик, удивит фактами о Праге разных времён. Наше с ней видение настоящих,искренних,живых фотографий полностью совпало! Получились потрясающие снимки. Сама прогулка получилась душевной и атмосферной, как будто просто гуляешь с другом!) Анастасия даёт хорошие советы по съемке (как и где лучше сделать фото, "заставит" улыбнуться, "правильно, выгодно" и красиво встать/сесть), с ней очень комфортно и легко в общении. Спасибо за отлично проведенное время, настроение и фотографии и память на всю жизнь!
Ещё 2 отзыва

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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