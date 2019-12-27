12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я помогу вам стать героями пражской сказки, пока все спят. Подскажу самые удачные ракурсы и научу не стесняться камеры. Вы будете кружиться на Староместской площади, пройдете по пустому Карлову мосту и покормите лебедей на берегу Влтавы. А по пути услышите нескучные истории из реальной жизни города.

Описание фото-прогулки

Фотовоспоминание о городе Тысячи Шпилей

Я покажу Прагу на рассвете, когда на старинные улочки, каменные мостовые и в тайные дворики еще не хлынул поток других путешественников. Вы увидите главные достопримечательности города — будет и Староместская площадь с часами Орлой, и мощеные улочки Малой Страны с яркой стеной Джона Леннона, и другие символы столицы. Я подскажу, как лучше встать, куда смотреть и как перестать стесняться камеры. А возможно, даже заставлю кружиться на площадях, прыгать на Карловом мосту или кормить лебедей на берегу Влтавы:-) В результате вы получите отличные снимки на память о вашем пражском путешествии.

«Антиэкскурсия» с местным жителем

По пути я расскажу, чем дышит город сегодня — об особенностях жизни в Праге, отношении чехов к приезжим, поделюсь забавными фактами из прошлого и настоящего, о которых вы точно не прочтете в путеводителе. Трдельник — это туристический аттракцион? Как в центр Праги попали павлины? Почему в Праге так много азиатских свадебных фотосессий? А также с радостью поделюсь советами, куда пойти самостоятельно, что посмотреть и где пообедать.

Мы закончим не позднее 9 утра — вы успеете вернуться в отель на завтрак, а впереди будет целый день на исследование сказочной Праги!

Организационные детали