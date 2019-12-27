12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу Прагу на рассвете, когда на старинные улочки, каменные мостовые и в тайные дворики еще не хлынул поток других путешественников. Вы увидите главные достопримечательности города — будет и Староместская площадь с часами Орлой, и мощеные улочки Малой Страны с яркой стеной Джона Леннона, и другие символы столицы. Я подскажу, как лучше встать, куда смотреть и как перестать стесняться камеры. А возможно, даже заставлю кружиться на площадях, прыгать на Карловом мосту или кормить лебедей на берегу Влтавы:-) В результате вы получите отличные снимки на память о вашем пражском путешествии.
«Антиэкскурсия» с местным жителем
По пути я расскажу, чем дышит город сегодня — об особенностях жизни в Праге, отношении чехов к приезжим, поделюсь забавными фактами из прошлого и настоящего, о которых вы точно не прочтете в путеводителе. Трдельник — это туристический аттракцион? Как в центр Праги попали павлины? Почему в Праге так много азиатских свадебных фотосессий? А также с радостью поделюсь советами, куда пойти самостоятельно, что посмотреть и где пообедать.
Мы закончим не позднее 9 утра — вы успеете вернуться в отель на завтрак, а впереди будет целый день на исследование сказочной Праги!
Организационные детали
Гарантировано 7 фото-локаций
Время начала прогулки может корректироваться по вашему желанию
Через 10 дней вы получите 20 обработанных фото через Google Disk
Маршрут пешеходный — надевайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 57 туристов
Привет, путешественник!
Если ты читаешь это — значит, тебе хочется привезти из отпуска самые лучшие воспоминания о Праге. А благодаря мне они станут осязаемыми — я превращу их в фото! Я читать дальшеуменьшить
живу в Праге с 2017 года, постоянно изучаю ее тайные улочки и секретные места «для своих». В своих фотопрогулках не оперирую сухими фактами и датами, а предпочитаю интересно рассказать о том, чем живет город сейчас. Знаю самые лучшие ракурсы и умею создать настроение.
До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Была на экскурсии 23 декабря 2019г., прямо перед Рождеством. В восторге от Праги и гида Анастасии! Анастасия встретила меня в холле моего отеля, что было очень приятно и удобно, не читать дальшеуменьшить
нужно было куда-то идти и искать место встречи. Хотя я не первый раз в Праге, Анастасия показала мне новые места, где я еще не была. Интересно и нескучно рассказывала об истории Праги, традициях, людях,образе их жизни и т. д. Общаться с Анастасией легко, поэтому и фото получились - непринужденные, красивые, естественные (а не застывшая маска на лице с дежурной улыбкой), я это очень ценю (т. к. люблю и увлекаюсь фотографией). И кадры выбраны просто супер - удачные локации и на фоне нет толп людей. Рождественская Прага прекрасна!:) Не отказывайте себе в удовольствии узнать что-то новое о городе запечатлеть эти ценные моменты путешествия. Ну и, конечно, спасибо Анастасии за подарочки с символами Праги, очень приятно внимание гида и неравнодушный подход к своему делу. В общем, рекомендую.
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Л
Лена
Благодарю Анастасию за прекрасное октябрьское утро в Праге! Настя -интересный рассказчик, удивит фактами о Праге разных времён. Наше с ней видение настоящих,искренних,живых фотографий полностью совпало! Получились потрясающие снимки. Сама прогулка читать дальшеуменьшить
получилась душевной и атмосферной, как будто просто гуляешь с другом!) Анастасия даёт хорошие советы по съемке (как и где лучше сделать фото,"заставит" улыбнуться,"правильно, выгодно" и красиво встать/сесть), с ней очень комфортно и легко в общении. Спасибо за отлично проведенное время, настроение и фотографии и память на всю жизнь!
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Е
Елена
Добрый день, мой гид Анастасия к сожалению заболела на кануне экскурсии, но она всегда была на связи и нашла выход из ситуации попросив свою коллегу провести для меня экскурсию, так читать дальшеуменьшить
как это был мой последний день в Праге)) Большое ей за это спасибо! Также хочу выразить благодарность гиду Екатерине) все очень понравилось, экскурсия была в формате прогулки - беседы и в тоже время Екатерина меня фотографировала в интересных и красивых локациях) Очень советую и рекомендую, кроме экскурсии получила ответы на все свои вопросы и рекомендации)
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия с Анастасией. Заказывала экскурсию в подарок подруге на День Рождения. Встретились утром, когда было мало людей на улицах. Настя рассказала очень много интересного о городе, то, что мы читать дальшеуменьшить
раньше не знали, хоть и гуляли в городе уже неделю. Показала прелесть и красоту утренней Праги, ответила на все вопросы (а их было очень много!). Подруга осталась крайне довольна подарком. Я тоже. Настя просто сделала наш день мега крутым. Спасибо!
PS Еще и подарок на День Рождения подарила)))
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Мария
Нам с мужем очень понравилось, мне, безусловно, готовые фото, а ему то, что не одним фото был славен этот день, а заодно Анастасия рассказывала о Праге. Я думаю, что информация читать дальшеуменьшить
в конце отдыха не будет слишком оригинальной, поэтому брать такую экскурсию лучше в начале. Но Анастасия тем не менее показала нам несколько интересных туристических мест, до которых мы не доходили. Я думаю отличное времяпрепровождение за такую цену. И пообщаться и фото на память, которые действительно сделаны профессионалом.
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Мила
Слов нет, Настя прекрасный собеседник, грамотный экскурсовод, и хороший фотограф. Мы были у нее сложной группой))) т. к. фото сессия была запланирована с детками(3 годика и 12 лет)… Настя стойко нас выдержала, локации очень близко расположила по нашей просьбе, подсказала нам по нашему дальнейшему путешествию. Мы рекомендуем прекрасную и невероятно позитивную Анастасию фотографа из Праги
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