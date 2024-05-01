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Фотопрогулка
4 часа
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
«Вы узнаете всю самую главную информацию, научитесь ориентироваться на местности, подтянете свой чешский, а главное, получите красивые фотографии на память о путешествии по самым главным достопримечательностям Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
€288 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
«Вы получите:— около 70 обработанных фотографий— полноценный рассказ о достопримечательностях и жизни города— массу впечатлений»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
«Фотосессия в знаковых пражских местах»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по необыкновенной Праге
Запечатлеть атмосферу города и узнать интересные факты о чешской столице
«Фотопрогулка подойдет вам, как если вы впервые в этом городе и хотите устроить себе самую настоящую сказку, так и если вы много раз здесь были и стермитесь запечатлеть новые ощущения и впечатления от Праги»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотогеничная Прага: мастер-класс по фотографии и не только
Погрузитесь в мир фотографии вместе с профессионалом. Узнайте все о мобильной съемке и создайте свой портфолио волшебных снимков Праги
«Это легкая прогулка в дружеском формате, главная цель которой — фотографии и навыки их обработки на телефоне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета1 мая 2024Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
- РРоман9 апреля 2024Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
- OOxana1 октября 2023Всё замечательно ✨️
- ннаталья18 апреля 2023Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.
- ААнна15 января 2023Отличная фотопрогулка в самом центре Праги. Быстро, интересно и шикарные фото! Спасибо Юле за чудесные воспоминания, запечатленные в кадрах.
- ННаталья11 декабря 2022Одна из лучших фотосессий в моей жизни! Мы с подругами чувствовали себя моделями на Карловом мосту! Мы получили все -
- VVolha24 ноября 2022Добрый день. Хочу оставить отзыв. Экскурсия прошла очень увлекательно, кстати уже сегодня утром получила очень хорошего качества фотки. Однозначно рекомендую Владимира! Одна из лучших экскурсий, на которых я была, много полезной информации, классная коллаборация истории и современного. Спасибо!
- ВВита19 сентября 2022Спасибо за фотосессию. Юлия очень приятная, фотосессия прошла в комфортной, легкой атмосфере.
- ККсения11 марта 2020Душевная фотопрогулка по утренней ПрагеЯ очень рада, что выбрала такую экскурсию! Прекрасная Настя не просто рассказала мне много интересного, но и сделала прекрасные снимки,
- ЮЮлия24 февраля 2020Экскурсия необычная. Здесь и знания, и впечатления, и эмоции, и атмосфера, и … прекрасные фотографии. Нужны даты и факты, будут;
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Праге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 288. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Праги, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке