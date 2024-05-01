Фотосессии в Праге с личным фотографом

Найдено 5 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Праге на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
51 отзыв
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
«Вы узнаете всю самую главную информацию, научитесь ориентироваться на местности, подтянете свой чешский, а главное, получите красивые фотографии на память о путешествии по самым главным достопримечательностям Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
288 за всё до 4 чел.
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
«Вы получите:— около 70 обработанных фотографий— полноценный рассказ о достопримечательностях и жизни города— массу впечатлений»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
«Фотосессия в знаковых пражских местах»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по необыкновенной Праге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по необыкновенной Праге
Запечатлеть атмосферу города и узнать интересные факты о чешской столице
«Фотопрогулка подойдет вам, как если вы впервые в этом городе и хотите устроить себе самую настоящую сказку, так и если вы много раз здесь были и стермитесь запечатлеть новые ощущения и впечатления от Праги»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Фотогеничная Прага
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотогеничная Прага: мастер-класс по фотографии и не только
Погрузитесь в мир фотографии вместе с профессионалом. Узнайте все о мобильной съемке и создайте свой портфолио волшебных снимков Праги
«Это легкая прогулка в дружеском формате, главная цель которой — фотографии и навыки их обработки на телефоне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
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    было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Р
    Роман
    9 апреля 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
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    на правильном пути)Елена прекрасный рассказчик и мастер своего дела! С первых минут знакомства получаешь-непринужденое общение и позитивные эмоции! В подарок на свой юбилей я получила -незабываемую фото историю о нашем путешествии по весенней Праге! Спасибо Леночка!

  • O
    Oxana
    1 октября 2023
    Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
    Всё замечательно ✨️
    Всё замечательно ✨️
  • н
    наталья
    18 апреля 2023
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.
    Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге
  • А
    Анна
    15 января 2023
    Экспресс-фотосессия в сердце Праги
    Отличная фотопрогулка в самом центре Праги. Быстро, интересно и шикарные фото! Спасибо Юле за чудесные воспоминания, запечатленные в кадрах.
  • Н
    Наталья
    11 декабря 2022
    Экспресс-фотосессия в сердце Праги
    Одна из лучших фотосессий в моей жизни! Мы с подругами чувствовали себя моделями на Карловом мосту! Мы получили все -
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    снимки, общение, информацию, и все в экспресс формате! Эта экскурсия - для души, настроения, эмоций! Получили качественные, замечательные фото, в оговоренный срок. Спасибо огромное Юлии!

  • V
    Volha
    24 ноября 2022
    Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
    Добрый день. Хочу оставить отзыв. Экскурсия прошла очень увлекательно, кстати уже сегодня утром получила очень хорошего качества фотки. Однозначно рекомендую Владимира! Одна из лучших экскурсий, на которых я была, много полезной информации, классная коллаборация истории и современного. Спасибо!
  • В
    Вита
    19 сентября 2022
    Экспресс-фотосессия в сердце Праги
    Спасибо за фотосессию. Юлия очень приятная, фотосессия прошла в комфортной, легкой атмосфере.
  • К
    Ксения
    11 марта 2020
    Душевная фотопрогулка по утренней Праге
    Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Прекрасная Настя не просто рассказала мне много интересного, но и сделала прекрасные снимки,
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    благодаря чему у меня останутся волшебные воспоминания о городе моей мечты! Так же Настя помогла мне с личными вопросами! Очень интересный, а главное честный рассказчик! Буду рада снова когда-нибудь встретиться!!! Спасибо за мой волшебный день!

  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2020
    Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
    Экскурсия необычная. Здесь и знания, и впечатления, и эмоции, и атмосфера, и … прекрасные фотографии. Нужны даты и факты, будут;
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    нужно остановиться и прислушаться к городу - тоже можно, пройти не совсем туристическим маршрутом - пожалуйста. С искренним интересом к собеседнику, с чувством юмора. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Фотопрогулки»

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  1. Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
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  4. Фотопрогулка по необыкновенной Праге
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  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 288. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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