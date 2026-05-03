ежедневно в 15:00

Лучшие месяцы для прогулки по Праге - с апреля по октябрь. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят в комфортных условиях. Насладитесь всеми достопримечательностями в полном объеме.

Прага - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который лучше всего изучать, прогуливаясь по его улицам.Эта экскурсия предлагает два маршрута: Красный - для знакомства с визитными карточками города, и

Синий - для погружения в средневековую атмосферу Пражского Града и окрестностей. Профессиональный гид раскроет секреты и легенды, окружающие каждый уголок. После прогулки получите рекомендации о лучших местах для дегустации чешского пива и блюд местной кухни

Описание экскурсии

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Праги. Рекомендуем начать обзорное знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Праги на прогулке по Синему маршруту.

Красный маршрут: визитные карточки Праги

Эта экскурсия позволит нам охватить всё, что приходит на ум, когда речь заходит о Праге. Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам центра, затронем важнейшие события из истории города от 12 до конца 20 века, вспомним легенды Праги и увидим символы разных эпох. В маршрут войдут:

Карлов мост

Старый город

Староместская площадь

Башенные часы Орлой

Театр Моцарта

Вацлавская площадь

Новый город

Стена Джона Леннона

и многое другое!

Синий маршрут: Пражский Град и город с высоты

Этот маршрут по левому берегу Влтавы более однороден в архитектурно-историческом плане. Вы окажетесь на тихих улочках Нового Света и района Градчаны с красивыми фасадами, брусчаткой и фонарями, которые не переполнены туристами, и погрузитесь в 13-15 века истории Праги. А еще вас ждут потрясающие панорамы города с высоты: на нашем пути несколько впечатляющих смотровых! Также в программе:

Страговский монастырь

Новый Свет

Градчаны

Собор Святого Вита

Пражский град

Злата улочка, на которой жили алхимики

и другие интересные места.

Календарь маршрутов и расписание — в галерее

А после экскурсии мы с удовольствием поделимся рекомендациями, где попробовать лучшее чешское пиво и блюда местной кухни, что еще посмотреть в Праге самостоятельно и какие места в Чехии стоит посетить.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

И конечно, всем, кто впервые в Праге.

Организационные детали