ежедневно в 15:00

Ежедневная прогулка по Праге

Узнать и полюбить город за 2 часа

«Прагу смотрят ногами,» — так говорят местные жители, и мы с ними всецело согласны! Приглашаем вас прогуляться по ключевым районам чешской столицы: от Староместской площади до Пражского Града.

Выбирайте один из 2 маршрутов, а наш гид наполнит прогулку живыми историями, легендами и деталями, которые помогут сложить цельное представление о Праге — городе, который мы любим всей душой.
Ежедневная прогулка по Праге
Ежедневная прогулка по Праге
Ежедневная прогулка по Праге
Ежедневная прогулка по Праге
Ежедневная прогулка по Праге
Ежедневная прогулка по Праге
Ежедневная прогулка по Праге
Ближайшие даты:
7
янв
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Праги. Рекомендуем начать обзорное знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Праги на прогулке по Синему маршруту.

Красный маршрут: визитные карточки Праги

Эта экскурсия позволит нам охватить всё, что приходит на ум, когда речь заходит о Праге. Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам центра, затронем важнейшие события из истории города от 12 до конца 20 века, вспомним легенды Праги и увидим символы разных эпох. В маршрут войдут:

  • Карлов мост
  • Старый город
  • Староместская площадь
  • Башенные часы Орлой
  • Театр Моцарта
  • Вацлавская площадь
  • Новый город
  • Стена Джона Леннона
  • и многое другое!

Синий маршрут: Пражский Град и город с высоты

Этот маршрут по левому берегу Влтавы более однороден в архитектурно-историческом плане. Вы окажетесь на тихих улочках Нового Света и района Градчаны с красивыми фасадами, брусчаткой и фонарями, которые не переполнены туристами, и погрузитесь в 13-15 века истории Праги. А еще вас ждут потрясающие панорамы города с высоты: на нашем пути несколько впечатляющих смотровых! Также в программе:

  • Страговский монастырь
  • Новый Свет
  • Градчаны
  • Собор Святого Вита
  • Пражский град
  • Злата улочка, на которой жили алхимики
  • и другие интересные места.

А после экскурсии мы с удовольствием поделимся рекомендациями, где попробовать лучшее чешское пиво и блюда местной кухни, что еще посмотреть в Праге самостоятельно и какие места в Чехии стоит посетить.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • И конечно, всем, кто впервые в Праге.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Праге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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