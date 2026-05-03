ежедневно в 15:00

Лучшие месяцы для прогулки по Праге - с апреля по октябрь. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят в комфортных условиях. Насладитесь всеми достопримечательностями в полном объеме.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Карлов мост
Старый город
Староместская площадь
Башенные часы Орлой
Театр Моцарта
Вацлавская площадь
Новый город
Стена Джона Леннона
Страговский монастырь
Новый Свет
Градчаны
Собор Святого Вита
Пражский град
Злата улочка
Описание экскурсии
Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Праги. Рекомендуем начать обзорное знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Праги на прогулке по Синему маршруту.
Красный маршрут: визитные карточки Праги
Эта экскурсия позволит нам охватить всё, что приходит на ум, когда речь заходит о Праге. Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам центра, затронем важнейшие события из истории города от 12 до конца 20 века, вспомним легенды Праги и увидим символы разных эпох. В маршрут войдут:
Карлов мост
Старый город
Староместская площадь
Башенные часы Орлой
Театр Моцарта
Вацлавская площадь
Новый город
Стена Джона Леннона
и многое другое!
Синий маршрут: Пражский Град и город с высоты
Этот маршрут по левому берегу Влтавы более однороден в архитектурно-историческом плане. Вы окажетесь на тихих улочках Нового Света и района Градчаны с красивыми фасадами, брусчаткой и фонарями, которые не переполнены туристами, и погрузитесь в 13-15 века истории Праги. А еще вас ждут потрясающие панорамы города с высоты: на нашем пути несколько впечатляющих смотровых! Также в программе:
Страговский монастырь
Новый Свет
Градчаны
Собор Святого Вита
Пражский град
Злата улочка, на которой жили алхимики
и другие интересные места.
Календарь маршрутов и расписание — в галерее
А после экскурсии мы с удовольствием поделимся рекомендациями, где попробовать лучшее чешское пиво и блюда местной кухни, что еще посмотреть в Праге самостоятельно и какие места в Чехии стоит посетить.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
И конечно, всем, кто впервые в Праге.
Организационные детали
Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Праге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93673 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
1
3
–
2
1
1
2
Василина
Экскурсия по синему маршруту очень понравилась. У нас была небольшая группа - всего 4 человека, поэтому всё прошло комфортно, без спешки, можно было спокойно всё рассмотреть и задать вопросы.
Экскурсовод Аркадий читать дальшеуменьшить
- приятный и позитивный человек, видно, что хорошо знает город и любит своё дело. Он интересно и понятно рассказывал, отвечал на все вопросы и следил, чтобы никто не отставал.
Отдельно хочу отметить, что он помог с покупкой билетов на трамвай и всё подробно объяснил - благодаря этому не возникло никаких сложностей, что очень удобно для тех, кто в городе впервые.
Сам маршрут оказался отличным выбором. На следующий день в центре планировался марафон, и на более туристических местах было бы очень много людей, вплоть до «пробок». Синий маршрут в этом плане оказался гораздо более комфортным: спокойные улочки, красивые виды, меньше толпы - можно было действительно наслаждаться прогулкой, а не пробираться через людей.
В целом остались только положительные эмоции. Экскурсия прошла в хорошем темпе, без перегрузки информацией. Смело могу рекомендовать этот маршрут и гида.
Спасибо, Аркадий!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Мы были на экскурсии по "красному маршруту" с сыном (7лет) и ещё в начале экскурсии он сказал мне:" Мне нравится, интересно рассказывают!" Думаю, что это о многом говорит. Экскурсовод рассказывал действительно очень интересно и время пролетело незаметно. Жаль, что в Прагу мы приехали не надолго, но зато есть повод вернутся и пройти по" синему маршруту"!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Большое спасибо Алене за экскурсию по Пражскому граду. Мы погуляли там, где почти никого нет, услышали много интересных историй, увидели необычные места! Несмотря на жару получили отличное времяпрепровождение и послевкусием и желанием прогуляться по второму маршруту. Спасибо! 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Было невероятно интересно! Мы прошлись по всем главным достопримечательностям центра Праги. Крайне рекомендую забронировать экскурсию на 1-2 день пребывания в городе, чтобы можно было его изучить сразу с тур гидом. Много неожиданных деталей начинают приобретать смысл.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень понравилась экскурсия по красному маршруту с гидом Аркадием. Материал бы подан в живой, увлекательной манере. Гид явно знает и любит Прагу и ее историю. Большое спасибо, Аркадий!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Севиля
Благодарю Аркадия за экскурсию, все было на высшем уровне
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Свидание с Прагой каждый день»