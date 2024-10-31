Романтические экскурсии по Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Праге на русском языке, цены от €49. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Романтический полёт для двоих (или троих)
3 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Из Праги - в роскошные Карловы Вары
На машине
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Праги - в роскошные Карловы Вары
Погулять по городу, оценить его минеральные воды, закупиться «Бехеровкой» и косметикой
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30
16 мар в 08:30
17 мар в 08:30
€49 за человека
Прага: истории любви
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 09:30
17 мар в 09:00
€98 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 октября 2024
    Романтический полёт для двоих (или троих)
    Все было, невероятно круто! Будем рекомендовать и сами летать😊 Спасибо большое!
    Все было, невероятно круто!
  • В
    Владимир
    16 февраля 2024
    Романтический полёт для двоих (или троих)
    Все супер,летчик Степан на своем месте и рассказал и экскурсию провел)
    Все супер,летчик Степан на своем месте и рассказал и экскурсию провел)Все супер,летчик Степан на своем месте и рассказал и экскурсию провел)Все супер,летчик Степан на своем месте и рассказал и экскурсию провел)
  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Романтический полёт для двоих (или троих)
    Потрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качестве пилота - не упустите
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    свой шанс🤩Пилотом на экскурсии был Данила. Очень подробно все рассказывал, отвечал на все вопросы связанные с полетами на такого типа самолетах. Очень рекомендую, точно не пожалеете!

    Потрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качествеПотрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качестве

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Романтический полёт для двоих (или троих)
  2. Из Праги - в роскошные Карловы Вары
  3. Прага: истории любви
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Вышеград
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в марте 2025
Сейчас в Праге в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 350. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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