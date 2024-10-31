Индивидуальная
до 3 чел.
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Праги - в роскошные Карловы Вары
Погулять по городу, оценить его минеральные воды, закупиться «Бехеровкой» и косметикой
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30
16 мар в 08:30
17 мар в 08:30
€49 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 09:30
17 мар в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 октября 2024Все было, невероятно круто! Будем рекомендовать и сами летать😊 Спасибо большое!
- ВВладимир16 февраля 2024Все супер,летчик Степан на своем месте и рассказал и экскурсию провел)
- ААнна15 сентября 2023Потрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качестве пилота - не упустите
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Романтические»
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