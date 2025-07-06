Географическое положение Чехии исключительно благоприятное, это самый центр Европы. Особенно с тoчки зрeния оргaнизации туриcтических поeздок в окрестные государства. Например, нашу столицу и главный город Германии – Берлин – разделяют

всего 350 километров. Поэтому когда будете ехать к нам, смело можете запланировать путешествие и в столицу ФРГ. Ведь компания MegaTour приготовила для вас специальное предложение – увлекательный тур Прага Берлин, в программу которого включена обзорная экскурсия по немецкой столице.

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Описание экскурсии

Экскурсия из Праги в Берлин

Путешествие из Праги в Берлин обещает стать одним из самых запоминающихся событий в вашей жизни. Столица Германии, будучи второй по численности населения после Лондона и пятой по территории в Европейском Союзе, обладает богатейшей историей, которая проявляется в множестве достопримечательностей и памятников.

Исторические факты о Берлине

Первое упоминание о Берлине в письменных источниках датируется 1244 годом. Однако мало кто знает, что сам город возник лишь в 1307 году. До этого он существовал как парный город Берлин-Кёльн, который не следует путать с современным Кёльном, расположенным на западе страны.

Символы города

Символом объединенного города стала средневековая ратуша, построенная в 1307 году. Еще одним важным символом Берлина является медведь, который изображен на флаге и гербе города с 1280 года. Название Берлин происходит от немецкого слова Bär, что переводится как "медведь".

Не упустите возможность исследовать этот удивительный город, его историю и культуру. Каждая улица, каждый памятник рассказывают свою уникальную историю, и вы сможете стать частью этого увлекательного путешествия.