Географическое положение Чехии исключительно благоприятное, это самый центр Европы. Особенно с тoчки зрeния оргaнизации туриcтических поeздок в окрестные государства. Например, нашу столицу и главный город Германии – Берлин – разделяют читать дальше
всего 350 километров. Поэтому когда будете ехать к нам, смело можете запланировать путешествие и в столицу ФРГ.
Ведь компания MegaTour приготовила для вас специальное предложение – увлекательный тур Прага Берлин, в программу которого включена обзорная экскурсия по немецкой столице.
Путешествие из Праги в Берлин обещает стать одним из самых запоминающихся событий в вашей жизни. Столица Германии, будучи второй по численности населения после Лондона и пятой по территории в Европейском Союзе, обладает богатейшей историей, которая проявляется в множестве достопримечательностей и памятников.
Исторические факты о Берлине
Первое упоминание о Берлине в письменных источниках датируется 1244 годом. Однако мало кто знает, что сам город возник лишь в 1307 году. До этого он существовал как парный город Берлин-Кёльн, который не следует путать с современным Кёльном, расположенным на западе страны.
Символы города
Символом объединенного города стала средневековая ратуша, построенная в 1307 году. Еще одним важным символом Берлина является медведь, который изображен на флаге и гербе города с 1280 года. Название Берлин происходит от немецкого слова Bär, что переводится как "медведь".
Не упустите возможность исследовать этот удивительный город, его историю и культуру. Каждая улица, каждый памятник рассказывают свою уникальную историю, и вы сможете стать частью этого увлекательного путешествия.
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава
Завершение: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на коне (Václavské náměstí, pomnik sv. Václava)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.