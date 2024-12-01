2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальная экскурсия для первого знакомства с Прагой. Вы увидите must-see места города, узнаете их историю через живые рассказы и почувствуете атмосферу столицы, в которую влюбляются с первого шага.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Must-see в городе

На нашем пути окажутся достопримечательности с обложек путеводителей и почтовых открыток — те самые места, без которых невозможно представить чешскую столицу. Мы отправимся в настоящее путешествие во времени: увидим не только современную Прагу, но и ту, какой она была 100, 200 и даже 1000 лет назад — город королей, алхимиков, легенд и великих историй.

За 3 часа вы увидите:

Карлов мост — один из самых древних и красивых мостов Европы

Староместскую площадь с ратушей и знаменитыми астрономическими часами

Пражский Град и величественный собор Святого Вита

Малую страну и Старый город

Панорамные виды на Влтаву и пражские мосты

Холм Петршин и его знаменитую смотровую башню — уменьшенную копию Эйфелевой

Экскурсия проходит в формате живого диалога: никаких сухих дат и заученных фраз — только увлекательные истории, неожиданные факты и индивидуальный подход к каждому.

Кроме прогулки по городу вы получите ценные практические рекомендации:

какие сувениры действительно стоит привезти

где попробовать аутентичную чешскую кухню

какие музеи, выставки и концерты заслуживают внимания

где продегустировать необычные сорта пива (копчёное, резаное, с вишней, ванилью, шоколадом и др.)

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Праге

Для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а понять, почувствовать его характер, ритм и атмосферу

Организационные детали