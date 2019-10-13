2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Большое заблуждение — считать, что в Праге нечего посмотреть, кроме Пражского града. Моя экскурсия откроет вам как самые знаковые достопримечательности чешской столицы, так и очаровательные нетуристические места в разных районах Праги, где любят проводить время пражане: от пабов в Старом городе и закоулочков вдоль набережной до парков, музеев и виноградников.

Что вас ожидает

Must-have в городе

На нашем пути окажутся все все главные символы златой Праги: вы увидите Пражский град, Карлов Мост, Староместскую площадь, Вышеград и многие другие достопримечательности с обложек путеводителей и почтовых открыток. Я расскажу вам об истории Праги и всё о её районах за пределами старого центра (ведь там тоже есть, что посмотреть!) и, конечно, о чехах — их менталитете, традициях, образе жизни. Вы узнаете, как в Чехии принято отдыхать и что ставить на стол в праздники, попробуете национальную кухню и местное пиво в заведениях, где не ступала нога среднестатистического туриста, и сможете задать любые вопросы о жизни в этой стране.

Ваш личный взгляд на Прагу

Вы посмотрите на город с высоты птичьего полета и сфотографируете пражские панорамы с самых впечатляющих смотровых площадок в стороне от толпы. Покормите лебедей, плывущих по водной глади реки Влтавы, узнаете, где купить сувениры и обменять валюту, в какие музеи сходить и откроете для себя Прагу с той стороны, с какой она вам интереснее всего. Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка. Зоопарк или замок Троя, фермерский рынок или парк Гребовка — вне зависимости от того, что вы выберете, нетуристическая часть Праги тоже окажется у ваших ног.