2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Must-have в городе На нашем пути окажутся все все главные символы златой Праги: вы увидите Пражский град, Карлов Мост, Староместскую площадь, Вышеград и многие другие достопримечательности с обложек путеводителей и почтовых открыток. Я расскажу вам об истории Праги и всё о её районах за пределами старого центра (ведь там тоже есть, что посмотреть!) и, конечно, о чехах — их менталитете, традициях, образе жизни. Вы узнаете, как в Чехии принято отдыхать и что ставить на стол в праздники, попробуете национальную кухню и местное пиво в заведениях, где не ступала нога среднестатистического туриста, и сможете задать любые вопросы о жизни в этой стране.
Ваш личный взгляд на Прагу Вы посмотрите на город с высоты птичьего полета и сфотографируете пражские панорамы с самых впечатляющих смотровых площадок в стороне от толпы. Покормите лебедей, плывущих по водной глади реки Влтавы, узнаете, где купить сувениры и обменять валюту, в какие музеи сходить и откроете для себя Прагу с той стороны, с какой она вам интереснее всего. Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка. Зоопарк или замок Троя, фермерский рынок или парк Гребовка — вне зависимости от того, что вы выберете, нетуристическая часть Праги тоже окажется у ваших ног.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие путешественники!
Если Вы ищете персонального, индивидуального гида в Праге, Вас интересуют экскурсии по Чехии и в соседние страны Европы, необходим трансфер, услуги переводчика, организация лечения, обучения и др., Вы на правильной странице!
Меня зовут Ульяна. Я - гид-переводчик в Праге, Чехии. Организация экскурсий является моим хобби и любимой профессией. По Вашим пожеланиям я разработаю любой интересующий Вас маршрут и план экскурсии, чтобы Ваше путешествие было легким, ярким и интересным, а так же продуманным до мелочей в плане организации и оптимизации расходов.
Всегда к Вашим услугам!
Были на экскурсии с Дмитрием 12.10.2019, и она нам оооооочень понравилась, Дмитрий прекрасный и начитанный гид, с легкостью отвечает на любые вопросы про Прагу и Чехию, в целом. 4 часа пролетели незаметно, а за это время мы успели проехать и пройти главные достопримечательности, выпить пива и съесть трдельник :-)
Еще раз огромное спасибо за экскурсию!!!!!!
Татьяна
21 декабря 2017
Всем добрый день!
Мы с коллегами (нас 6 человек) посетили Прагу в декабре.
Перед поездкой я решила заранее заказать индивидуальную обзорную экскурсию. Хотелось, чтобы экскурсия была интересная, не тривиальная, без обычных туристических толп, но, в то же время, хотелось увидеть знаковые места и сориентироваться в городе, чтобы в последующие дни пребывания посетить заинтересовавшие места самостоятельно. Среди множества предложений моё внимание на Трипстере привлекла экскурсия «Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами». Похоже это то, что нужно, определилась я и оказалась права!
Наш гид Ульяна при встрече выслушала наши пожелания и немного скорректировала маршрут. На микроавтобусе (за рулем был Дмитрий) мы объехали весь город, рассматривая городские достопримечательности из окна и делая пешеходные вылазки. Ульяна увлекательно рассказывала про историю города, про достопримечательности, про чехов, про их симпатии, про пиво, про образование, про искусство, про отдых и много-много всего интересного.
Мы попросили дать нам возможность посетить пивоварню Страговского монастыря на смотровой площадке (там кстати шикарный вид на Прагу!). Оказалось, что Дмитрий проводит интереснейшие экскурсии- пивные туры по пражским пивным. В этом мы смогли убедиться сами! Пока мы дегустировали пиво, Дима весело и интересно рассказал нам про историю пивоварения и употребления пива в Чехии. За что Дмитрию отдельное спасибо от всей нашей честной компании!
По окончании экскурсии Ульяна на карте отметила заинтересовавшие нас места, показала пару хороших ресторанов и магазинов.
Экскурсия нам очень понравилась! Ульяне и Дмитрию большой респект!
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях
Прага может быть невероятно разной — городом средневековых рыцарей, пристанищем эмигрантов и местом идеальных романтических прогулок. Вы увидите самые важные архитектурные памятники чешской столицы, но я не стану перегружать вас датами и фактами. Вместо этого я расскажу самые интересные истории про события, которые когда-то происходили в Праге в разные эпохи в самом центре города, в самых «открыточных» местах. Эта прогулка по Праге запомнится вам как небольшое путешествие в прошлое, где жили обычные люди, бродившие по тем же мощёным улочкам, и с этого момента вы будете ощущать себя в городе совсем по-другому.
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!