2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальная экскурсия для первого знакомства с Прагой.
Вы увидите must-see места города, узнаете их историю через живые рассказы и почувствуете атмосферу столицы, в которую влюбляются с первого шага.
Вы увидите must-see места города, узнаете их историю через живые рассказы и почувствуете атмосферу столицы, в которую влюбляются с первого шага.
Описание экскурсии
Must-see в городе
На нашем пути окажутся достопримечательности с обложек путеводителей и почтовых открыток — те самые места, без которых невозможно представить чешскую столицу. Мы отправимся в настоящее путешествие во времени: увидим не только современную Прагу, но и ту, какой она была 100, 200 и даже 1000 лет назад — город королей, алхимиков, легенд и великих историй.
За 3 часа вы увидите:
- Карлов мост — один из самых древних и красивых мостов Европы
- Староместскую площадь с ратушей и знаменитыми астрономическими часами
- Пражский Град и величественный собор Святого Вита
- Малую страну и Старый город
- Панорамные виды на Влтаву и пражские мосты
- Холм Петршин и его знаменитую смотровую башню — уменьшенную копию Эйфелевой
Экскурсия проходит в формате живого диалога: никаких сухих дат и заученных фраз — только увлекательные истории, неожиданные факты и индивидуальный подход к каждому.
Кроме прогулки по городу вы получите ценные практические рекомендации:
- какие сувениры действительно стоит привезти
- где попробовать аутентичную чешскую кухню
- какие музеи, выставки и концерты заслуживают внимания
- где продегустировать необычные сорта пива (копчёное, резаное, с вишней, ванилью, шоколадом и др.)
Кому подойдёт экскурсия
- Путешественникам, которые впервые в Праге
- Для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а понять, почувствовать его характер, ритм и атмосферу
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Сперва побывали с мужем сами на этой экскурсии, потом забронировали для родителей (они тоже решили в Праге побывать). Очень довольны и мы и родители! И все основные достопримечательности увидели и менее туристические места! И пива чешского попробовали!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо гиду Елене за экскурсию! Интересно, легко, не занудно. Как мы любим:)
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Надежде за отличную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
F
Надежда супер гид. Рекомендую.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ульяна провела для нас удивительно интересную и познавательную экскурсию! Она с легкостью подстраивается под ваш темп и делает каждую историю по-настоящему увлекательной. Благодаря её позитиву и профессионализму мы прекрасно провели время, узнав много нового. Настоятельно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень давно хотели узнать историю Праги. Понравилось, что гид знает все детали и тонкости.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Лучшее в Праге за 3 часа»
Индивидуальная
до 10 чел.
Все лучшее в Праге за 4 часа
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 09:00
14 авг в 16:30
от €139 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прага глазами местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Поведи самолёт над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 15:00
14 авг в 08:00
от €379 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Начало: У станции метро Вышеград
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
-40%
до 1 сентября
от €174 за экскурсию