2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Лучшее в Праге за 3 часа

Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Прагой.

Вы увидите must-see места города, узнаете их историю через живые рассказы и почувствуете атмосферу столицы, в которую влюбляются с первого шага.
4.7
19 отзывов
Лучшее в Праге за 3 часа
Лучшее в Праге за 3 часа
Лучшее в Праге за 3 часа

Описание экскурсии

Must-see в городе

На нашем пути окажутся достопримечательности с обложек путеводителей и почтовых открыток — те самые места, без которых невозможно представить чешскую столицу. Мы отправимся в настоящее путешествие во времени: увидим не только современную Прагу, но и ту, какой она была 100, 200 и даже 1000 лет назад — город королей, алхимиков, легенд и великих историй.

За 3 часа вы увидите:

  • Карлов мост — один из самых древних и красивых мостов Европы
  • Староместскую площадь с ратушей и знаменитыми астрономическими часами
  • Пражский Град и величественный собор Святого Вита
  • Малую страну и Старый город
  • Панорамные виды на Влтаву и пражские мосты
  • Холм Петршин и его знаменитую смотровую башню — уменьшенную копию Эйфелевой

Экскурсия проходит в формате живого диалога: никаких сухих дат и заученных фраз — только увлекательные истории, неожиданные факты и индивидуальный подход к каждому.

Кроме прогулки по городу вы получите ценные практические рекомендации:

  • какие сувениры действительно стоит привезти
  • где попробовать аутентичную чешскую кухню
  • какие музеи, выставки и концерты заслуживают внимания
  • где продегустировать необычные сорта пива (копчёное, резаное, с вишней, ванилью, шоколадом и др.)

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, которые впервые в Праге
  • Для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а понять, почувствовать его характер, ритм и атмосферу

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальшеуменьшить

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
2
3
2
1
1
А
Сперва побывали с мужем сами на этой экскурсии, потом забронировали для родителей (они тоже решили в Праге побывать). Очень довольны и мы и родители! И все основные достопримечательности увидели и менее туристические места! И пива чешского попробовали!
Сперва побывали с мужем сами на этой экскурсии, потом забронировали для родителей (они тоже решили в
Сперва побывали с мужем сами на этой экскурсии, потом забронировали для родителей (они тоже решили в
Сперва побывали с мужем сами на этой экскурсии, потом забронировали для родителей (они тоже решили в
Сперва побывали с мужем сами на этой экскурсии, потом забронировали для родителей (они тоже решили в
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Спасибо гиду Елене за экскурсию! Интересно, легко, не занудно. Как мы любим:)
Вам был полезен этот отзыв?
Милан
Спасибо Надежде за отличную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
F
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.+2
Надежда супер гид. Рекомендую.
Надежда супер гид. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Катерина
Ульяна провела для нас удивительно интересную и познавательную экскурсию! Она с легкостью подстраивается под ваш темп и делает каждую историю по-настоящему увлекательной. Благодаря её позитиву и профессионализму мы прекрасно провели время, узнав много нового. Настоятельно рекомендуем!
Ульяна провела для нас удивительно интересную и познавательную экскурсию! Она с легкостью подстраивается под ваш темп
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень давно хотели узнать историю Праги. Понравилось, что гид знает все детали и тонкости.
Очень давно хотели узнать историю Праги. Понравилось, что гид знает все детали и тонкости.
Очень давно хотели узнать историю Праги. Понравилось, что гид знает все детали и тонкости.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии на «Лучшее в Праге за 3 часа»

Все лучшее в Праге за 4 часа
Пешая
4 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Все лучшее в Праге за 4 часа
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 09:00
14 авг в 16:30
от €139 за всё до 10 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
2.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Прага глазами местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 2 чел.
Поведи самолёт над Прагой
Полеты на самолетах
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
Поведи самолёт над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 15:00
14 авг в 08:00
от €379 за человека
Второй день в Праге
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Начало: У станции метро Вышеград
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге
-40%
до 1 сентября
от €174 за экскурсию