Наша экскурсионная программа в Нюрнберге составлена с тем расчетом, чтобы в рамках одной поездки (но, надеемся, не последней) в этот старинный город на реке Пегниц вниманием были охвачены все достопримечательности этого населенного пункта с почти полумиллионным населением.
Если взглянуть на карту, можно заметить, что Нюрнберг располагается почти на прямой линии с Прагой, немного южнее. Расстояние между столицей Чехии и, как его часто называют, самым немецким из немецких городов составляет всего 303 километра по трассе. Приглашаем вас преодолеть этот путь вместе с нами!
Тур Прага – Нюрнберг
Наша туристическая компания предлагает вам уникальную возможность отправиться в увлекательный тур из Праги в Нюрнберг. По приезду вас ждет захватывающая обзорная экскурсия по Нюрнбергу – второму по величине и населению городу Баварии.
Историческое значение Нюрнберга
Нюрнберг не только является экономическим и культурным центром региона Франкония, но и хранит в себе множество исторических событий. Здесь, в 1945-1946 годах, проходил международный трибунал над главарями Третьего рейха. Во время нашего тура вы сможете увидеть здание суда присяжных, где состоялся этот исторический процесс.
Что вас ждет во время экскурсии
Обзорные экскурсии по основным достопримечательностям Нюрнберга.
Интересные факты и истории о городе и его значении в истории Германии.
Возможность насладиться атмосферой старинного города с его уникальной архитектурой.
Не упустите шанс познакомиться с Нюрнбергом, его культурой и историей. Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя этот удивительный город!
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава
Завершение: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на коне (Václavské náměstí, pomnik sv. Václava)
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.