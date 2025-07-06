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Экскурсия в Нюрнберг

Наша экскурсионная программа в Нюрнберге составлена с тем расчетом, чтобы в рамках одной поездки (но, надеемся, не последней) в этот старинный город на реке Пегниц вниманием были охвачены все достопримечательности этого населенного пункта с почти полумиллионным населением.
Экскурсия в Нюрнберг
Экскурсия в Нюрнберг
Ближайшие даты:
6
июл13
июл20
июл27
июл3
авг10
авг17
авг
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Экскурсия из Праги в Нюрнберг

Если взглянуть на карту, можно заметить, что Нюрнберг располагается почти на прямой линии с Прагой, немного южнее. Расстояние между столицей Чехии и, как его часто называют, самым немецким из немецких городов составляет всего 303 километра по трассе. Приглашаем вас преодолеть этот путь вместе с нами!

Тур Прага – Нюрнберг

Наша туристическая компания предлагает вам уникальную возможность отправиться в увлекательный тур из Праги в Нюрнберг. По приезду вас ждет захватывающая обзорная экскурсия по Нюрнбергу – второму по величине и населению городу Баварии.

Историческое значение Нюрнберга

Нюрнберг не только является экономическим и культурным центром региона Франкония, но и хранит в себе множество исторических событий. Здесь, в 1945-1946 годах, проходил международный трибунал над главарями Третьего рейха. Во время нашего тура вы сможете увидеть здание суда присяжных, где состоялся этот исторический процесс.

Что вас ждет во время экскурсии

  • Обзорные экскурсии по основным достопримечательностям Нюрнберга.
  • Интересные факты и истории о городе и его значении в истории Германии.
  • Возможность насладиться атмосферой старинного города с его уникальной архитектурой.

Не упустите шанс познакомиться с Нюрнбергом, его культурой и историей. Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя этот удивительный город!

Точная дата и время согласуются с гидом

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
  • Экскурсионное обслуживание гидом
  • Обзорная экскурсия по городу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава
Завершение: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на коне (Václavské náměstí, pomnik sv. Václava)
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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