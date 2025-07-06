Наша экскурсионная программа в Нюрнберге составлена с тем расчетом, чтобы в рамках одной поездки (но, надеемся, не последней) в этот старинный город на реке Пегниц вниманием были охвачены все достопримечательности этого населенного пункта с почти полумиллионным населением.

Описание экскурсии

Экскурсия из Праги в Нюрнберг

Если взглянуть на карту, можно заметить, что Нюрнберг располагается почти на прямой линии с Прагой, немного южнее. Расстояние между столицей Чехии и, как его часто называют, самым немецким из немецких городов составляет всего 303 километра по трассе. Приглашаем вас преодолеть этот путь вместе с нами!

Тур Прага – Нюрнберг

Наша туристическая компания предлагает вам уникальную возможность отправиться в увлекательный тур из Праги в Нюрнберг. По приезду вас ждет захватывающая обзорная экскурсия по Нюрнбергу – второму по величине и населению городу Баварии.

Историческое значение Нюрнберга

Нюрнберг не только является экономическим и культурным центром региона Франкония, но и хранит в себе множество исторических событий. Здесь, в 1945-1946 годах, проходил международный трибунал над главарями Третьего рейха. Во время нашего тура вы сможете увидеть здание суда присяжных, где состоялся этот исторический процесс.

Что вас ждет во время экскурсии

Обзорные экскурсии по основным достопримечательностям Нюрнберга.

Интересные факты и истории о городе и его значении в истории Германии.

Возможность насладиться атмосферой старинного города с его уникальной архитектурой.

Не упустите шанс познакомиться с Нюрнбергом, его культурой и историей. Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя этот удивительный город!