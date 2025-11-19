Обзорная экскурсия для тех, кто хочет влюбиться в Прагу с первого взгляда, за один день увидеть главные достопримечательности города, узнать историю — от основания, средневековых времен до событий XX века.
Описание экскурсииЧто вас ждет?
- Покажу цельную картину города — архитектуру, историю, культуру, главных персонажей в истории города и Чехии;
- Понимание ключевых эпох Праги: от короля Карла IV до Вацлава Гавела;
- Прогулка по иконическим местам: Пражский Град, Мала-страна, Карлов мост, Еврейский квартал, Староместская площадь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский Град
- Мала-страна
- Карлов мост
- Еврейский квартал
- Староместская площадь
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы остановились
Завершение: Пороховые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
19 ноя в 16:00
20 ноя в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
-
20%
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€304
€379 за человека