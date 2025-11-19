Мои заказы

Прага классическая

Обзорная экскурсия для тех, кто хочет влюбиться в Прагу с первого взгляда, за один день увидеть главные достопримечательности города, узнать историю — от основания, средневековых времен до событий XX века.
Описание экскурсии

Что вас ждет?
  • Покажу цельную картину города — архитектуру, историю, культуру, главных персонажей в истории города и Чехии;
  • Понимание ключевых эпох Праги: от короля Карла IV до Вацлава Гавела;
  • Прогулка по иконическим местам: Пражский Град, Мала-страна, Карлов мост, Еврейский квартал, Староместская площадь.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пражский Град
  • Мала-страна
  • Карлов мост
  • Еврейский квартал
  • Староместская площадь
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы остановились
Завершение: Пороховые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

