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Однодневная экскурсия в Берлин из Праги

4.9
16 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Красота и глубина истории 📖 Берлина неоспоримы.

Он удивительно сочетает в себе старинную и современную архитектуру.

А многочисленные каналы, озёра и парки 🌳 — излюбленные места отдыха горожан и туристов.

На экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города и узнаете о его прошлом, настоящем и даже будущем.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €62 за человека

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Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги

Что вы увидите

  • Потсдамская площадь
  • Собор Св. Вильгельма
  • Берлинская стена
  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Красная ратуша
  • Остров музеев
  • Площадь Александра
  • Мемориал Советским войнам
  • Мемориал жертвам Холокоста
Берлин находится в месте слияния рек Шпрее и Хафель, а многочисленные каналы, озера и леса являются излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Во время войны город 🏙️ очень сильно пострадал и многие архитектурные памятники были разрушены, но, тем не менее, туристы смогут увидеть много достопримечательностей 🏛️. Унтер-ден-Линден, Берлинский собор, знаменитая телебашня, «Красная ратуша», Потсдамская площадь, Колонна Победы, парк 🌳 Тиргартен, проспект Курфюстендамм, которому уже более сотни лет и многое другое…. Из сохранившихся старинных архитектурных сооружений можно увидеть Брандербургские ворота, готическую церковь ⛪ Мариенкирхе. Из более современных памятников архитектуры наиболее интересны: Кафедральный собор, церковь памяти Вильгельма I, Рейхстаг.
В Берлине начинается автобусно – пешеходная экскурсия ⛳ от Потсдамской площади, едем до зоопарка, по пути увидим Собор Св. Вильгельма, в западной части города подъезжаем до Берлинской стены, где выходим из автобуса и начинается пешеходная экскурсия, которая проходит до Рейхстага и Бранденбургских ворот. Дальше садимся в автобус и едем в восточную часть города, где остатриваем «Красную ратушу», музейный остров 🏝️, площадь Александра. Во время авто-пешеходной экскурсии 🧭 Вы узнаете о прошлом, настоящем и будущем, увидите основные достопримечательности города и убедитесь, как «старая» и «новая» архитектуры могут гармонировать и дополнять друг друга. Вы сможете сфотографироваться на фоне исторического Рейхстага, войдёте в Бранденбургские ворота, увидите обе части некогда разделённого, а ныне второго по величине города Европы. Ознакомитесь с фрагментом Берлинской стены, мемориалом советским воинам и жертвам Холокоста. Свободное время 3. 5 часа. Возвращение в Прагу около 10 часов.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Вход в культурные объекты
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно (до 4 человек — 10 Евро, до 7 человек — 15 евро)
  • Передние место — доплата 7 евро (количество ограничено)
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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16 отзывов оставили туристы

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