Берлин находится в месте слияния рек Шпрее и Хафель, а многочисленные каналы, озера и леса являются излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Во время войны город 🏙️ очень сильно пострадал и многие архитектурные памятники были разрушены, но, тем не менее, туристы смогут увидеть много достопримечательностей 🏛️. Унтер-ден-Линден, Берлинский собор, знаменитая телебашня, «Красная ратуша», Потсдамская площадь, Колонна Победы, парк 🌳 Тиргартен, проспект Курфюстендамм, которому уже более сотни лет и многое другое…. Из сохранившихся старинных архитектурных сооружений можно увидеть Брандербургские ворота, готическую церковь ⛪ Мариенкирхе. Из более современных памятников архитектуры наиболее интересны: Кафедральный собор, церковь памяти Вильгельма I, Рейхстаг.

В Берлине начинается автобусно – пешеходная экскурсия ⛳ от Потсдамской площади, едем до зоопарка, по пути увидим Собор Св. Вильгельма, в западной части города подъезжаем до Берлинской стены, где выходим из автобуса и начинается пешеходная экскурсия, которая проходит до Рейхстага и Бранденбургских ворот. Дальше садимся в автобус и едем в восточную часть города, где остатриваем «Красную ратушу», музейный остров 🏝️, площадь Александра. Во время авто-пешеходной экскурсии 🧭 Вы узнаете о прошлом, настоящем и будущем, увидите основные достопримечательности города и убедитесь, как «старая» и «новая» архитектуры могут гармонировать и дополнять друг друга. Вы сможете сфотографироваться на фоне исторического Рейхстага, войдёте в Бранденбургские ворота, увидите обе части некогда разделённого, а ныне второго по величине города Европы. Ознакомитесь с фрагментом Берлинской стены, мемориалом советским воинам и жертвам Холокоста. Свободное время 3. 5 часа. Возвращение в Прагу около 10 часов.