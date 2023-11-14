Нынешний день запомнится любителям любомудрия, летописаний, замков, природы и пива. В программе сегодняшней поездки — объезд хранилищ чешского национального дофамина. В числе прочего ожидается доскональный разбор темы «откуда есть пошла Чешская земля, кто в Праге начал первое княжитие и откуда Чешская земля стала есть».

По ходу пьесы предполагаются обстоятельные философические беседы с цитированием Сийеса, Фихте и классиков марксизма-ленинизма. Поскольку оные представляют особую ценность для всех разобравшихся в отношении сознания к материи, без них, увы, никак не обойтись.

Помимо церквей, руин и пустых, но содержательных разглагольствований, ожидается осмотр нормальных достопримечательностей, восхищение пейзажами и питие пива с закусками.