Истоки чешской истории

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории

Что вас ожидает:

  • Замок Кокоржин
  • Левый Градец
  • Город Мельник
  • Гора Ржип
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Нынешний день запомнится любителям любомудрия, летописаний, замков, природы и пива. В программе сегодняшней поездки — объезд хранилищ чешского национального дофамина. В числе прочего ожидается доскональный разбор темы «откуда есть пошла Чешская земля, кто в Праге начал первое княжитие и откуда Чешская земля стала есть».

По ходу пьесы предполагаются обстоятельные философические беседы с цитированием Сийеса, Фихте и классиков марксизма-ленинизма. Поскольку оные представляют особую ценность для всех разобравшихся в отношении сознания к материи, без них, увы, никак не обойтись.

Помимо церквей, руин и пустых, но содержательных разглагольствований, ожидается осмотр нормальных достопримечательностей, восхищение пейзажами и питие пива с закусками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

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