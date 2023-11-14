Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Что вас ожидает:
- Замок Кокоржин
- Левый Градец
- Город Мельник
- Гора Ржип
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Нынешний день запомнится любителям любомудрия, летописаний, замков, природы и пива. В программе сегодняшней поездки — объезд хранилищ чешского национального дофамина. В числе прочего ожидается доскональный разбор темы «откуда есть пошла Чешская земля, кто в Праге начал первое княжитие и откуда Чешская земля стала есть».
По ходу пьесы предполагаются обстоятельные философические беседы с цитированием Сийеса, Фихте и классиков марксизма-ленинизма. Поскольку оные представляют особую ценность для всех разобравшихся в отношении сознания к материи, без них, увы, никак не обойтись.
Помимо церквей, руин и пустых, но содержательных разглагольствований, ожидается осмотр нормальных достопримечательностей, восхищение пейзажами и питие пива с закусками.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Праге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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