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Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.

4.9
41 отзыв
Олег В.
Олег В. – Гид из Праги
Базовая экскурсия ⛳ по исторической Праге с посещением всех самых важных объектов и кратким инструктажем, куда сходить вечером, чем заняться в остальные дни, где лучше менять деньги, как устроен общественный транспорт и какие сувениры 🎁 выбрать, чтобы действительно удивить своих друзей и близких.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.

Что вы увидите

  • Собор Святого Вита
  • Старый королевский дворец
  • Золотая улочка
  • Виноградники Святого Вацлава со смотровой площадкой
  • Канал Чертовка и самая узкая улочка Праги
  • Карлов мост
  • Иезуитский комплекс Клементинум
  • Старометская площадь
  • Астрономические часы
  • Тынский храм
Вы впервые в Праги и хочется всего и сразу? На это и рассчитана моя экскурсия ⛳ - погрузить и влюбить вас в этот невероятным город 🏙️ с головой, по ходу снабдив всевозможными картами и русскоязычными путеводителями, а также инструкциями по "выживанию": где менять валюту, чтобы не потерять при обмене треть? как устроен общественный транспорт Праги и какие виды билетов разумнее приобретать? куда ходить за покупками? что привезти в качестве подарка из Чехии? где не просто лучшие, но и доступные каждому рестораны?
Но это не будет лишь практическая информация о городе, безусловно. У Праги более чем тысячелетняя история 📖 и моей задачей будет коротко и ясно рассказать о ней посредством самых ярких событий, деталей и персонажей.
Почему именно Градчанский холм стал местом резиденции всех без исключения правителей, включая нынешних? За какие заслуги чехи прозвали Карла IV Отцом Нации? В чем символизм Карлова моста и отдельных его скульптур? Как Вацлавская площадь стала главной в городе и какое будущее ее ждет? Почему Жижковскую телебашню прозвали второй самой уродливой постройкой мира и куда исчезли безлицые младенцы с ее стен? В чем уникальность пражских Астрономических часов и что поменяется в их облике после реконструкции? Это лишь некоторые вопросы, ответы на которые важно знать. И вы их получите.
Это наверняка не будет сольное выступление - мы будем обсуждать прошлое, настоящее и будущее Праги в режиме живого диалога. Вы будете сами искать и находить с моей помощью ответы на самые каверзные вопросы из истории города. Мы будем отыскивать и наслаждаться самыми яркими деталями пражских экстерьеров, фотографируя лучшие из них. Мы потеряем счет времени, а когда спохватимся - нам не захочется расставаться. Прага затягивает - 100% посетивших её когда-либо туристов высказывало желание приехать вновь. Многие приезжают по третьему, пятому и даже десятому разу. От этого города невозможно устать.
Экскурсию я рекомендую начинать пораньше - пока туристический центр еще только оживает и есть шанс увидеть его в первозданном виде, а не кишащим тысячами туристов и сотней навязчивых зазывал. Раннее утро - лучшее время для погружения в аутентичную Прагу, поверьте.
Маршрут: Пражский Град - Виноградники Святого Вацлава - Мала Страна - остров 🏝️ Кампа - Карлов мост - улица Карлова - Вацлавская площадь - Староместская площадь
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (при желании посетить объекты с платным входом)
Начало
🚩 U Prašného mostu 6
Место завершения
🏁 Староместская площадь
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.
Прага: всё и сразу. Первое знакомство с городом.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег В.
Олег В.
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41 отзыв оставили туристы

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