Вы впервые в Праги и хочется всего и сразу? На это и рассчитана моя экскурсия ⛳ - погрузить и влюбить вас в этот невероятным город 🏙️ с головой, по ходу снабдив всевозможными картами и русскоязычными путеводителями, а также инструкциями по "выживанию": где менять валюту, чтобы не потерять при обмене треть? как устроен общественный транспорт Праги и какие виды билетов разумнее приобретать? куда ходить за покупками? что привезти в качестве подарка из Чехии? где не просто лучшие, но и доступные каждому рестораны?

Но это не будет лишь практическая информация о городе, безусловно. У Праги более чем тысячелетняя история 📖 и моей задачей будет коротко и ясно рассказать о ней посредством самых ярких событий, деталей и персонажей.

Почему именно Градчанский холм стал местом резиденции всех без исключения правителей, включая нынешних? За какие заслуги чехи прозвали Карла IV Отцом Нации? В чем символизм Карлова моста и отдельных его скульптур? Как Вацлавская площадь стала главной в городе и какое будущее ее ждет? Почему Жижковскую телебашню прозвали второй самой уродливой постройкой мира и куда исчезли безлицые младенцы с ее стен? В чем уникальность пражских Астрономических часов и что поменяется в их облике после реконструкции? Это лишь некоторые вопросы, ответы на которые важно знать. И вы их получите.

Это наверняка не будет сольное выступление - мы будем обсуждать прошлое, настоящее и будущее Праги в режиме живого диалога. Вы будете сами искать и находить с моей помощью ответы на самые каверзные вопросы из истории города. Мы будем отыскивать и наслаждаться самыми яркими деталями пражских экстерьеров, фотографируя лучшие из них. Мы потеряем счет времени, а когда спохватимся - нам не захочется расставаться. Прага затягивает - 100% посетивших её когда-либо туристов высказывало желание приехать вновь. Многие приезжают по третьему, пятому и даже десятому разу. От этого города невозможно устать.

Экскурсию я рекомендую начинать пораньше - пока туристический центр еще только оживает и есть шанс увидеть его в первозданном виде, а не кишащим тысячами туристов и сотней навязчивых зазывал. Раннее утро - лучшее время для погружения в аутентичную Прагу, поверьте.

Маршрут: Пражский Град - Виноградники Святого Вацлава - Мала Страна - остров 🏝️ Кампа - Карлов мост - улица Карлова - Вацлавская площадь - Староместская площадь