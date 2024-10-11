10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
25 дек в 08:30
29 дек в 08:30
€50 за человека
скидка
50%
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды замка Локет и курортная гармония Карловых Вар - из Праги
Посетить самый известный курорт Центральной Европы и величественную средневековую крепость
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
500€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККлара11 октября 2024Благодарю за прекрасную поездку в Карловы Вары! Все было очень красиво и познавательно!
- ААнтон13 июня 2024Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация
- ААлена17 мая 2024Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс
- РРуслан10 мая 2024Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие
- ЕЕгор19 марта 2024Это был прекрасный день в компании с Элеонорой - нас встретили в отеле, провели очень интересную экскурсию по Карловым Варам и всю дорогу вели беседу о истории Чехии, об устройстве быта и жизни чехов. Всем рекомендую
- ЮЮлия10 января 2020Спасибо Элеоноре за чудесную экскурсию. Время пролетело незаметно. Всю дорогу до Карловых Вар гид делилась с нами не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни местных жителей. Сами Карловы Вары необыкновенно очаровательны, безусловно стоят того, чтобы их посетить!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Карловы Вары»
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