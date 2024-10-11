Экскурсии в Карловы Вары из Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Карловы Вары» в Праге на русском языке, цены от €50, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
На автобусе
40 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
25 дек в 08:30
29 дек в 08:30
50 за человека
Легенды замка Локет и курортная гармония Карловых Вар - из Праги
На машине
скидка
50%
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды замка Локет и курортная гармония Карловых Вар - из Праги
Посетить самый известный курорт Центральной Европы и величественную средневековую крепость
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
500250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клара
    11 октября 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Благодарю за прекрасную поездку в Карловы Вары! Все было очень красиво и познавательно!
  • А
    Антон
    13 июня 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация
  • А
    Алена
    17 мая 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс
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    конечно профессионал и приятно находится рядом с гидом который действительно любит свою работу, от него прям сумасшедшая энергия. Было очень интересно,легко. Карловы Вары проводил Андрей и тоже было круто,все с юмором. Советую и буду советовать своим друзьям. Спасибо большое,наша поездка стала однозначно интереснее.

  • Р
    Руслан
    10 мая 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие
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    гиды, к сожалению. Алекс собрал в себе все прекрасные качества гида: большие знания, доброта и отзывчивость, юмор, коммуникабельность, эмоциональность. Поэтому без того шикарный маршрут экскурсии гид Алекс сделал просто суперским.

  • Е
    Егор
    19 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Это был прекрасный день в компании с Элеонорой - нас встретили в отеле, провели очень интересную экскурсию по Карловым Варам и всю дорогу вели беседу о истории Чехии, об устройстве быта и жизни чехов. Всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Спасибо Элеоноре за чудесную экскурсию. Время пролетело незаметно. Всю дорогу до Карловых Вар гид делилась с нами не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни местных жителей. Сами Карловы Вары необыкновенно очаровательны, безусловно стоят того, чтобы их посетить!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Карловы Вары»

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  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Карловы Вары" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 260 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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