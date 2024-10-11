К Клара Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт Благодарю за прекрасную поездку в Карловы Вары! Все было очень красиво и познавательно!

А Антон Исцеляющая сила Карловых Вар Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация

А Алена Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт читать дальше конечно профессионал и приятно находится рядом с гидом который действительно любит свою работу, от него прям сумасшедшая энергия. Было очень интересно,легко. Карловы Вары проводил Андрей и тоже было круто,все с юмором. Советую и буду советовать своим друзьям. Спасибо большое,наша поездка стала однозначно интереснее. Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс

Р Руслан Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт читать дальше гиды, к сожалению. Алекс собрал в себе все прекрасные качества гида: большие знания, доброта и отзывчивость, юмор, коммуникабельность, эмоциональность. Поэтому без того шикарный маршрут экскурсии гид Алекс сделал просто суперским. Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие

Е Егор Исцеляющая сила Карловых Вар Это был прекрасный день в компании с Элеонорой - нас встретили в отеле, провели очень интересную экскурсию по Карловым Варам и всю дорогу вели беседу о истории Чехии, об устройстве быта и жизни чехов. Всем рекомендую