Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Когда-то в городке неподалеку от Карловых Вар немцы по фамилии Зайцы варили вкусное пиво, но времена менялись, и пивоварня в итоге была закрыта.



Спустя много лет нашелся человек, который возродил давние традиции, и я предлагаю вам познакомиться с этой удивительной историей на экскурсии по Киншперкской пивоварне.

Алеся Ваш гид в Праге Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека €300 за экскурсию

Описание экскурсии Сергей и Зайцы Очень давно, в городке у Карловых Вар жили Зайцы, которые варили пиво. Но Зайцы эти были не простые, а лучшие пивовары в округе (немцы с такой интересной фамилией). Не одно поколение чехов было вскормлено этим пивом, хмельным и вкусным. До поры до времени жизнь текла своим чередом, пиво пилось и варилось, но что-то пошло не так. Зайцы разбежались кто куда. Пивоварня была брошена на произвол судьбы, а потом и совсем развалилась. Благо, появился русский парень Сергей Черничкин с фантастической идеей вернуть из небытия пивоварню Зайцев, восстановить рецепт пива и поить им чехов, и взялся за работу! Отреставрировал объект, досконально изучил процесс приготовления хорошего пива, устроил бесплатную дегустацию. И случилось очевидное-невероятное: чехи весьма положительно оценили достоинства пива, сваренного русским парнем. И заспорилось дело: пиво «Заяц» стало вариться гектолитрами, питься цистернами. «Заяц» быстро догнал и перегнал ведущие пивоварни Чехии. Я предлагаю посетить это замечательное место — Киншперкскую пивоварню — «памятник русской целеустремленности», где варят действительно уникальное пиво, сам директор проводит экскурсии, а в ресторане кормят настолько вкусно огромными порциями, что жизнь начинает казаться сплошным праздником!

