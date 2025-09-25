Когда-то в городке неподалеку от Карловых Вар немцы по фамилии Зайцы варили вкусное пиво, но времена менялись, и пивоварня в итоге была закрыта.
Спустя много лет нашелся человек, который возродил давние традиции, и я предлагаю вам познакомиться с этой удивительной историей на экскурсии по Киншперкской пивоварне.
Описание экскурсии
Сергей и ЗайцыОчень давно, в городке у Карловых Вар жили Зайцы, которые варили пиво. Но Зайцы эти были не простые, а лучшие пивовары в округе (немцы с такой интересной фамилией). Не одно поколение чехов было вскормлено этим пивом, хмельным и вкусным. До поры до времени жизнь текла своим чередом, пиво пилось и варилось, но что-то пошло не так. Зайцы разбежались кто куда. Пивоварня была брошена на произвол судьбы, а потом и совсем развалилась. Благо, появился русский парень Сергей Черничкин с фантастической идеей вернуть из небытия пивоварню Зайцев, восстановить рецепт пива и поить им чехов, и взялся за работу! Отреставрировал объект, досконально изучил процесс приготовления хорошего пива, устроил бесплатную дегустацию. И случилось очевидное-невероятное: чехи весьма положительно оценили достоинства пива, сваренного русским парнем. И заспорилось дело: пиво «Заяц» стало вариться гектолитрами, питься цистернами. «Заяц» быстро догнал и перегнал ведущие пивоварни Чехии. Я предлагаю посетить это замечательное место — Киншперкскую пивоварню — «памятник русской целеустремленности», где варят действительно уникальное пиво, сам директор проводит экскурсии, а в ресторане кормят настолько вкусно огромными порциями, что жизнь начинает казаться сплошным праздником!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пивной завод Киншперк
- Карловы Вары
Что включено
- Трансфер,
- Экскурсия.
Что не входит в цену
- Билет в пивоварню
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
