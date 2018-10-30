7 часов
Групповая
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
10 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€55 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«Экскурсия в замок Орлик и на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» проводится с посещением двух интереснейших мест, с точки зрения, как истории, так и архитектуры»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
7 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€55 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - на завод и в музей Škoda
Побывать на производстве автомобилей и автозапчастей, а также узнать историю компании
«Посещение завода может быть ограничено для детей младше 12 лет (уточняйте при бронировании)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFruktovka33@yandex.ru30 октября 2018Очень интересная экскурсия. От завода пивоваренного просто в восторге
- ППолякова10 октября 2018Все просто чудесно организовано. Всем рекомендую пользоваться и заранее планировать свой отдых. Экскурсовод все были на высоком уровне. Хочется отдельно поблагодарить экскурсовод Тамара. Этот человек видно, что любит свою работу. Спасибо всем работникам этой службы. Татьяна.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Фабрики и заводы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 14 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль