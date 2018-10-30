Экскурсии на фабрики и заводы в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
На автобусе
9 отзывов
7 часов
Групповая
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
10 дек в 09:00
17 дек в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
На автобусе
5 отзывов
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
«Экскурсия в замок Орлик и на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» проводится с посещением двух интереснейших мест, с точки зрения, как истории, так и архитектуры»
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
7 дек в 09:00
14 дек в 09:00
55 за человека
Из Праги - на завод и в музей Škoda
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - на завод и в музей Škoda
Побывать на производстве автомобилей и автозапчастей, а также узнать историю компании
«Посещение завода может быть ограничено для детей младше 12 лет (уточняйте при бронировании)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Фабрики и заводы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
  2. Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
  3. Из Праги - на завод и в музей Škoda
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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