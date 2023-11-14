На пути из Праги в Карловы Вары варят «Krušovice». Раз в жизни этот священный дом обязан посетить каждый адепт темы. Найдутся адепты или нет, однако совершенно точно — впереди Карлсбад, с некоторых пор именуемый Карловыми Варами. Этот курортный городок красив, уютен и мил.

Привычку бывать в Карловых Варах нашему брату привил Пётр I. С тех пор все приличные люди непременно бывали, бывают и будут здесь бывать. Посещение Карлсбада сродни справке о наличии хороших манер.

В числе всех прочих по здешним улочкам и аллеям прогуливались Тургенев и Гоголь, Ойстрах и Хачатурян, Гагарин и все подряд Ильичи.

Коллекция карловарских памятников — сплошь персонажи из ЖЗЛ. Причём, все они хоть раз здесь побывали.

Этот город пропитан литературой, музыкой и театром, а его архитектурные ансамбли — визуализация лучших представлений о прекрасном!

Ну и, разумеется, термальные источники с минеральной водой и носатыми кружками. Отсюда никогда не хочется уезжать, но в наших сегодняшних планах не только Карловы Вары.

Впереди Локет. Этот замок — портал в Легендариум Средиземья, где из глубокого каменного мешка хорошо виден конец мира. Этот замок — энциклопедия средневековой жизни с осязаемыми объёмными иллюстрациями. Этот замок — ломоть европейской истории, без которого сегодняшний день получился бы другим. Локет — это подходящее место, где можно пофантазировать о прошлом, поразмышлять о будущем и попытаться хоть что-то понять в настоящем. Такие места — редкость.