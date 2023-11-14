Что вас ожидает:
- Пивоварня Крушовице
- Замок Локет
- Город Карловы Вары
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
На пути из Праги в Карловы Вары варят «Krušovice». Раз в жизни этот священный дом обязан посетить каждый адепт темы. Найдутся адепты или нет, однако совершенно точно — впереди Карлсбад, с некоторых пор именуемый Карловыми Варами. Этот курортный городок красив, уютен и мил.
Привычку бывать в Карловых Варах нашему брату привил Пётр I. С тех пор все приличные люди непременно бывали, бывают и будут здесь бывать. Посещение Карлсбада сродни справке о наличии хороших манер.
В числе всех прочих по здешним улочкам и аллеям прогуливались Тургенев и Гоголь, Ойстрах и Хачатурян, Гагарин и все подряд Ильичи.
Коллекция карловарских памятников — сплошь персонажи из ЖЗЛ. Причём, все они хоть раз здесь побывали.
Этот город пропитан литературой, музыкой и театром, а его архитектурные ансамбли — визуализация лучших представлений о прекрасном!
Ну и, разумеется, термальные источники с минеральной водой и носатыми кружками. Отсюда никогда не хочется уезжать, но в наших сегодняшних планах не только Карловы Вары.
Впереди Локет. Этот замок — портал в Легендариум Средиземья, где из глубокого каменного мешка хорошо виден конец мира. Этот замок — энциклопедия средневековой жизни с осязаемыми объёмными иллюстрациями. Этот замок — ломоть европейской истории, без которого сегодняшний день получился бы другим. Локет — это подходящее место, где можно пофантазировать о прошлом, поразмышлять о будущем и попытаться хоть что-то понять в настоящем. Такие места — редкость.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.