Летние месяцы идеально подходят для посещения Карловых Вар, так как в это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей. Теплая погода позволяет насладиться прогулками по набережной и посещением колоннад с минеральными источниками.
Весной и осенью город также привлекателен. В это время меньше туристов, что создает более спокойную атмосферу для изучения истории и традиций курорта. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой природы и чистым воздухом, не спеша исследуя все уголки этого удивительного города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Яна Палаха
Отель Пупп
Колоннады с минеральными источниками
Музей ликера «Бехеровка»
Смотровая башня «Диана»
Описание экскурсии
История и традиции Карловых Вар
Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.
Прогулка по курортному городу
Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.
Организационные детали
Советуем взять с собой зонтик и воду в дорогу, а также выбрать для поездки удобную обувь
В стоимость экскурсии не входят личные расходы на обед и сувениры, а также билеты в музеи и на смотровые площадки Карловых Вар (100-150 крон с человека)
Дополнительные расходы
При желании вы сможете посетить термальный бассейн в центре города. Стоимость 3-х часового пребывания (с посещением бассейнов и саун): взрослый — 25 евро, ребенок — 17 евро, семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок) — 60 евро.
При себе необходимо иметь купальные принадлежности
Предварительно бронировать и оплачивать не нужно, но обязательно заранее предупредите меня о желании посетить термальный бассейн
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 363 туристов
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от читать дальшеуменьшить
путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Tatjana
Получили удовольствие от экскурсии с Элеонорой. Приятный собеседник, знающий гид, спокойный и увлеченный человек. Обязательно закажем ещё экскурсию. Спасибо.
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И
Игорь
С Элеонорой случился моментальный контакт, очень распалагающий к себе человек! Очень легко и интересно подает историю и факты, приятна в общении, весь день как на одном дыхании. Настоятельно рекомендую!
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Л
Лариса
Провели замечательный день в Карловых Варах с Элеонорой. Карловы Вары-очень атмосферный и уютный город-курорт. Нас встретили в отеле, отвезли на место, провели интересную экскурсию. Помимо истории Элеонора поделилась рассказами о жизни чехов. Было свободное время, мы посетили термальный бассейн. Были с детьми 11 и 15 лет, всем очень понравилось. Большое спасибо! Всем рекомендуем:)
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О
Ольга
Мы были в Чехии впервые! И нам очень хотелось узнать как можно больше об этой стране. Нам очень повезло! Мы встретили ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО экскурсовода Элеонору! Свое знакомство со. страной мы начали читать дальшеуменьшить
с обзорной экскурсии по городу, посетили Карловы Вары, побывали в замке Локет. Нам все понравилось: организация экскурсии, маленькая сказочная страна с интересной историей, а главное высокий уровень профессионализма экскурсовода Элеоноры. Благодаря ей мы смогли окунуться в особую атмосферу старой Европы, нам захотелось вернуться ещё раз в эту сказочную страну. Советуем всем воспользоваться услугами именно этого гида, не пожалеете. У нас была индивидуальная экскурсия для группы из 4 человек. Цены демократические. Нам было с чем сравнивать.
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Л
Лариса
Элеонора, огромное спасибо. Экскурсия просто высший класс. Вечером после экскурсии нам с мужем даже не захотелось выйти погулять в Праге. Хотелось сохранить впечатление от Карловых Вар и настроение. Пошли купили читать дальшеуменьшить
бутылочку вина с фруктами и на террасе отеля наслаждались впечатлениями. Друзья, если кто-то собирается из Праги в Карловы Вары - Элеонора это тот гид который вам нужен. Очень внимательный и спокойный водитель (сама за рулем) и рассказчик замечательный. На просьбу помочь купить настоящий "Цезарь хрусталь" отнеслась с понимаем. Нашла заводской фирменный магазин и помогла с покупкой. Элеонора ещё раз огромное спасибо и удачи Вам.
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Е
Екатерина
Ездили семьей 7 человек (3 поколения). Очень удобно, что Элеонора забрала и привезла от/к аппартаментам, подсказала, где можно вкусно и не дорого поесть в Карловых варах. Пока ехали туда и читать дальшеуменьшить
обратно Элеонора рассказывала про историю Чехии, Карловых вар (использовала микрофон, всем было все слышно) Во время экскурсии на пивоваренный завод подкупали искренность и энтузиазм с которыми местный гид рассказывал про пивоварение. Карловы вары на меня не произвели особого впечатления, родителям понравилось Итого, экскурсовода рекомендую))
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