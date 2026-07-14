Мои заказы

Исцеляющая сила Карловых Вар

Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Карловы Вары, знаменитый чешский курорт, привлекал множество знаменитостей своими минеральными источниками и уникальной атмосферой.

Эта экскурсия позволит вам пройтись по историческим улочкам, узнать о традициях курортного лечения и попробовать целебную воду
читать дальшеуменьшить

прямо из источника.

Вы увидите знаменитый отель Пупп, посетите колоннады и сможете насладиться чудесными видами города с смотровой площадки.

Не упустите шанс почувствовать исцеляющую силу Карловых Вар и открыть для себя этот уникальный уголок Чехии

5
33 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история и традиции Карловых Вар
  • 💧 Целебные минеральные источники
  • 🌳 Прогулки по живописным улочкам
  • 🍽️ Вкусная чешская кухня
  • 🏰 Виды с башни «Диана»
  • 📚 Интересные рассказы о знаменитых гостях
  • 🏊 Возможность посетить термальный бассейн

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для посещения Карловых Вар, так как в это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей. Теплая погода позволяет насладиться прогулками по набережной и посещением колоннад с минеральными источниками.

Весной и осенью город также привлекателен. В это время меньше туристов, что создает более спокойную атмосферу для изучения истории и традиций курорта. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой природы и чистым воздухом, не спеша исследуя все уголки этого удивительного города.
Сейчас август — это идеальное время.
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар

Что можно увидеть

  • Набережная Яна Палаха
  • Отель Пупп
  • Колоннады с минеральными источниками
  • Музей ликера «Бехеровка»
  • Смотровая башня «Диана»

Описание экскурсии

История и традиции Карловых Вар

Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.

Прогулка по курортному городу

Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.

Организационные детали

  • Советуем взять с собой зонтик и воду в дорогу, а также выбрать для поездки удобную обувь
  • В стоимость экскурсии не входят личные расходы на обед и сувениры, а также билеты в музеи и на смотровые площадки Карловых Вар (100-150 крон с человека)

Дополнительные расходы

  • При желании вы сможете посетить термальный бассейн в центре города. Стоимость 3-х часового пребывания (с посещением бассейнов и саун): взрослый — 25 евро, ребенок — 17 евро, семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок) — 60 евро.
  • При себе необходимо иметь купальные принадлежности
  • Предварительно бронировать и оплачивать не нужно, но обязательно заранее предупредите меня о желании посетить термальный бассейн

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 363 туристов
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от
читать дальшеуменьшить

путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
1
3
2
1
T
Получили удовольствие от экскурсии с Элеонорой. Приятный собеседник, знающий гид, спокойный и увлеченный человек. Обязательно закажем ещё экскурсию. Спасибо.
Получили удовольствие от экскурсии с Элеонорой. Приятный собеседник, знающий гид, спокойный и увлеченный человек. Обязательно закажем
Получили удовольствие от экскурсии с Элеонорой. Приятный собеседник, знающий гид, спокойный и увлеченный человек. Обязательно закажем
Вам был полезен этот отзыв?
И
С Элеонорой случился моментальный контакт, очень распалагающий к себе человек! Очень легко и интересно подает историю и факты, приятна в общении, весь день как на одном дыхании. Настоятельно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Провели замечательный день в Карловых Варах с Элеонорой.
Карловы Вары-очень атмосферный и уютный город-курорт.
Нас встретили в отеле, отвезли на место, провели интересную экскурсию.
Помимо истории Элеонора поделилась рассказами о жизни чехов.
Было свободное время, мы посетили термальный бассейн.
Были с детьми 11 и 15 лет, всем очень понравилось.
Большое спасибо!
Всем рекомендуем:)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы были в Чехии впервые! И нам очень хотелось узнать как можно больше об этой стране. Нам очень повезло! Мы встретили ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО экскурсовода Элеонору! Свое знакомство со. страной мы начали
читать дальшеуменьшить

с обзорной экскурсии по городу, посетили Карловы Вары, побывали в замке Локет. Нам все понравилось: организация экскурсии, маленькая сказочная страна с интересной историей, а главное высокий уровень профессионализма экскурсовода Элеоноры. Благодаря ей мы смогли окунуться в особую атмосферу старой Европы, нам захотелось вернуться ещё раз в эту сказочную страну. Советуем всем воспользоваться услугами именно этого гида, не пожалеете. У нас была индивидуальная экскурсия для группы из 4 человек. Цены демократические. Нам было с чем сравнивать.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Элеонора, огромное спасибо. Экскурсия просто высший класс. Вечером после экскурсии нам с мужем даже не захотелось выйти погулять в Праге. Хотелось сохранить впечатление от Карловых Вар и настроение. Пошли купили
читать дальшеуменьшить

бутылочку вина с фруктами и на террасе отеля наслаждались впечатлениями. Друзья, если кто-то собирается из Праги в Карловы Вары - Элеонора это тот гид который вам нужен. Очень внимательный и спокойный водитель (сама за рулем) и рассказчик замечательный. На просьбу помочь купить настоящий "Цезарь хрусталь" отнеслась с понимаем. Нашла заводской фирменный магазин и помогла с покупкой. Элеонора ещё раз огромное спасибо и удачи Вам.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ездили семьей 7 человек (3 поколения). Очень удобно, что Элеонора забрала и привезла от/к аппартаментам, подсказала, где можно вкусно и не дорого поесть в Карловых варах. Пока ехали туда и
читать дальшеуменьшить

обратно Элеонора рассказывала про историю Чехии, Карловых вар (использовала микрофон, всем было все слышно)
Во время экскурсии на пивоваренный завод подкупали искренность и энтузиазм с которыми местный гид рассказывал про пивоварение.
Карловы вары на меня не произвели особого впечатления, родителям понравилось Итого, экскурсовода рекомендую))

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии на «Исцеляющая сила Карловых Вар»

Из Праги - в роскошные Карловы Вары
На машине
10 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Праги - в роскошные Карловы Вары
Погулять по городу, оценить его минеральные воды, закупиться «Бехеровкой» и косметикой
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 08:30
22 авг в 08:30
23 авг в 08:30
€54 за человека
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в поездке в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €364 за всё до 7 чел.
Из Праги - в Карловы Вары и замок Локет
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - в Карловы Вары и замок Локет
Увидеть легендарный курорт и средневековую резиденцию глазами гида-художника
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €380 за всё до 4 чел.
Карловы Вары и град Локет
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Карловы Вары и град Локет
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Насладитесь горячими источниками, карловарскими вафлями и средневековым замком
Начало: Ресепшн отеля
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €455 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге
от €260 за экскурсию