Карловы Вары, знаменитый чешский курорт, привлекал множество знаменитостей своими минеральными источниками и уникальной атмосферой.Эта экскурсия позволит вам пройтись по историческим улочкам, узнать о традициях курортного лечения и попробовать целебную воду

прямо из источника. Вы увидите знаменитый отель Пупп, посетите колоннады и сможете насладиться чудесными видами города с смотровой площадки. Не упустите шанс почувствовать исцеляющую силу Карловых Вар и открыть для себя этот уникальный уголок Чехии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для посещения Карловых Вар, так как в это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей. Теплая погода позволяет насладиться прогулками по набережной и посещением колоннад с минеральными источниками.



Весной и осенью город также привлекателен. В это время меньше туристов, что создает более спокойную атмосферу для изучения истории и традиций курорта. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой природы и чистым воздухом, не спеша исследуя все уголки этого удивительного города.

Сейчас август — это идеальное время.