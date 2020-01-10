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Путешествие по легендарному лечебному курорту Чехии и знакомство с чешским пивоварением

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Карловы Вары – прославленный лечебный курорт Чехии, который в разное время принимал королевских особ, именитых ученых, писателей и самых обычных европейцев.

Вы познакомитесь с историей курорта, попробуете воду из минеральных источников и прогуляетесь по живописным улочкам города.

Во время нашего путешествия вы откроете секрет Карловых Вар и поймете, почему каждый путешественник мечтает сюда вернуться!
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в холле отеля
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У этой экскурсии27 отзывов
4.96
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар

Что вас ожидает

История и традиции Карловых Вар
Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.

Прогулка по курортному городу
Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.

Пивоваренный завод «Крушовице»
На середине пути из Праги в Карловы Вары мы можем сделать остановку у королевского пивоваренного завода «Крушовице», который знают в каждом добротном пабе мира. Здесь вы сможете продегустировать разные сорта свежесваренного ячменного пива, который чехи называют «жидкий хлеб», а также проникнуть в тонкости чешского пивоварения.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят личные расходы на обед и сувениры, а также билеты в музеи и на смотровые площадки Карловых Вар (100-150 крон с человека).

Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Спасибо Элеоноре за чудесную экскурсию. Время пролетело незаметно. Всю дорогу до Карловых Вар гид делилась с нами не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни местных жителей.
Сами Карловы Вары необыкновенно очаровательны, безусловно стоят того, чтобы их посетить!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Элеоноре за содержательный рассказ по теме и вцелом об истории, традициях и современной Чехии. Все было замечательно. Обязательно порекомендуем друзьям Вашу компанию. Спасибо.
31 декабря 2019
Спасибо за отличный день! Уютный, домашний, семейный формат для знакомства с чешскими курортами. Элеонора легко и быстро овладела вниманием детей, а все вместе мы узнали и много нового о Карловых Варах, и много полезного для будущих планов в отношении Чехии. Спасибо команде Трипстера за удобный сервис с возможностью оставлять реальные отзывы и ориентироваться на них при поиске экскурсий. До новых встреч!
10 декабря 2019
Были на экскурсии с Элеонорой.Все понравилось.Элеонора очень позитивный человек и знающий своё дело экскурсовод.Приятно доехали на авто до Карловых Вар с введением в историю этого города.Прошли основную центральную часть города пешком. Посетили все колоннады с лечебной водой.Поели в приличном ресторане.Узнали много о Карловых Варах и о Чехии в целом.Рекомендуем экскурсию и гида.Большое спасибо!
5 декабря 2019
Мы провели с Элеонорой 3 экскурсии, удобный маршрут, экскурсовод отвечал на все вопросы, которые возникали во время экскурсии, узнали очень много и интересного, экскурсовод смог заинтересовать как подростка так и людей пожилого возраста. Очень благодарны за время!
14 ноября 2019
Нам все очень понравилось! Все интересно, красиво и легко, день пролетел не заметно ))) спасибо ещё раз !!!
13 ноября 2019
Нам понравилось в экскурсии всё - время начала экскурсии соблюдено, автомобиль достойный, гид дал нам информацию по всем возникшим в ходе экскурсии вопросам, рекомендовал лучший ресторан - это был лучший обедо-ужин за все время пребывания в Чехии. Будучи впервые в К.В. приятно удивлена и очарована городком. С удовольствием посещу КВ ещё раз. Но в другое время года.
11 ноября 2019
Провели замечательный день в увлекательном и интересном путешествии. Получилось все разнообразно, гид была на высоте: внимательна, интеллигентна, а главное очень интересно нам рассказывала, учитывая наши пожелания и состав группы. Однозначно рекомендую.
8 октября 2019
Элеонора великолепный рассказчик. Посоветовала очень хороший ресторан для обеда) Учитывала наши особенности, в целом очень интересная, познавательная и не утомительная экскурсия. Спасибо)
Елена
29 сентября 2019
Замечательная и содержательная экскурсия. Элеонора провела нам замечательный экскурс по Карловым Варам, узнали много интересных фактов и историй. Спасибо огромное.
Ещё 17 отзывов

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