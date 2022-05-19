Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении

Мала-Страна - это прекрасный район столицы Чехии, расположенный на левом берегу реки Влтавы

Мала-Страна – это прекрасный район столицы Чехии, расположенный на левом берегу реки Влтавы.

Вы побываете на знаменитой Малостранской площади, которую украшает Чумной столб, посетите костел Святого Николая, сможете сфотографироваться у Стены Джона Леннона, возле которой часто собираются поклонники его творчества.
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении
Мала-Страна: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает 🤩

  • Дом «У двух солнц»
  • Бретфельдовский дворец
  • Костел Девы Марии Неустанной Помощи
  • Тун-Гогенштейнский дворец
  • Морзиинский дворец
  • Церковь Святого Николая
  • Лихтенштейнский дворец
  • Костел Девы Марии Победоносной
  • Дворец Бетховена
  • Костел Девы Марии под цепью
  • Стена Джона Леннона
  • Резиденция Великого Приора

Что вас ждет

Вы увидите дом «У двух солнц» и узнаете кто там жил.
Посетите костел Девы Марии Неустанной Помощи и поймете почему именно там в Средние века обосновались монахи редемптористы.
Вы узнаете почему Морзиинский дворец ранее назывался домом «У мавра» и что означают надписи DIES и NOX на скульптурах дворца.
Церковь Святого Николая восхитит вас, как ярчайший пример пражского барокко, а прекрасный Чумной столб Святой Троицы на площади перед храмом расскажет, почему эти столбы воздвигали в Средние века во всех городах Европы.
Поймете, зачем у Лихтенштейнского дворца на тротуаре установили фигурные столбы из чугуна.
Тысячи людей приезжают в Прагу специально ради того, чтобы взглянуть на Пражского Езулатко и попросить у него помощи. Зайдите в костел Девы Марии Победоносной и вы не пожалеете…
Если вы назовете церковь Девы Марии под цепью настоящим сокровищем мировой архитектуры, вы не ошибетесь! Кстати, именно в этой церкви в 1378 году было выставлено тело покойного императора Карла IV. А вот почему церковь так называется, вы обязательно узнаете по ходу экскурсии.
Ну, а где меньше всего хочется торопиться, так это у Стены Джона Леннона! Это ограда мальтийского сада, которую уже несколько десятков лет расписывают рисунками и цитатами в честь одного из основателей группы «Битлз».
А в конце маршрута, у резиденции Великого Приора, вас ждет рассказ об истории создания древнего Мальтийского ордена.

Загадки экскурсии

Прага — блистательная обитель древних легенд. Какие тайны скрываются за величественными фасадами ее дворцов? Что за драгоценности хранит этот город? Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, вам надо всего лишь присоединиться к двум дерзким охотникам за сокровищами и окунуться вместе с ними в водоворот приключений. Попробуйте разгадать главную тайну Мальтийского ордена… Волшебная карта укажет верный путь, а ее загадочные ребусы заставят поломать голову.
Но тайна Мальтийского ордена того стоит!

Начало маршрута

Трамвайная остановка: Погоржелец (Pohořelec).
Ближайшее метро: Малостранская (Malostranská), зеленая линия (А).
Далее трамваями № 22, 23.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно

  • входные билеты к достопримечательностям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты к достопримечательностям
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трамвайная остановка: Погоржелец (Pohořelec)
Завершение: резиденция Великого Приора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
  • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
  • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
  • С уважением
  • QuestinTour
  • Поддержка клиентов:
  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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