Что вас ждет

Вы увидите дом «У двух солнц» и узнаете кто там жил.

Посетите костел Девы Марии Неустанной Помощи и поймете почему именно там в Средние века обосновались монахи редемптористы.

Вы узнаете почему Морзиинский дворец ранее назывался домом «У мавра» и что означают надписи DIES и NOX на скульптурах дворца.

Церковь Святого Николая восхитит вас, как ярчайший пример пражского барокко, а прекрасный Чумной столб Святой Троицы на площади перед храмом расскажет, почему эти столбы воздвигали в Средние века во всех городах Европы.

Поймете, зачем у Лихтенштейнского дворца на тротуаре установили фигурные столбы из чугуна.

Тысячи людей приезжают в Прагу специально ради того, чтобы взглянуть на Пражского Езулатко и попросить у него помощи. Зайдите в костел Девы Марии Победоносной и вы не пожалеете…

Если вы назовете церковь Девы Марии под цепью настоящим сокровищем мировой архитектуры, вы не ошибетесь! Кстати, именно в этой церкви в 1378 году было выставлено тело покойного императора Карла IV. А вот почему церковь так называется, вы обязательно узнаете по ходу экскурсии.

Ну, а где меньше всего хочется торопиться, так это у Стены Джона Леннона! Это ограда мальтийского сада, которую уже несколько десятков лет расписывают рисунками и цитатами в честь одного из основателей группы «Битлз».

А в конце маршрута, у резиденции Великого Приора, вас ждет рассказ об истории создания древнего Мальтийского ордена.

Загадки экскурсии

Прага — блистательная обитель древних легенд. Какие тайны скрываются за величественными фасадами ее дворцов? Что за драгоценности хранит этот город? Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, вам надо всего лишь присоединиться к двум дерзким охотникам за сокровищами и окунуться вместе с ними в водоворот приключений. Попробуйте разгадать главную тайну Мальтийского ордена… Волшебная карта укажет верный путь, а ее загадочные ребусы заставят поломать голову.

Но тайна Мальтийского ордена того стоит!

Начало маршрута

Трамвайная остановка: Погоржелец (Pohořelec).

Ближайшее метро: Малостранская (Malostranská), зеленая линия (А).

Далее трамваями № 22, 23.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно