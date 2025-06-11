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Церковь Святого Николая – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Святого Николая» в Праге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Пешая
На автобусе
4 часа
1283 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:55)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Золотая Прага
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Золотая Прага
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€43 за человека
Большая обзорная экскурсия по Праге
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Праге
Начало: Страговский монастырь
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
Экскурсия по Старому городу
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по Старому городу
Начало: Староместкая площадь
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€45 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Церковь Святого Николая»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
  2. Золотая Прага
  3. Большая обзорная экскурсия по Праге
  4. Экскурсия по Старому городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2025
Сейчас в Праге в категории "Церковь Святого Николая" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 50. Туристы уже оставили гидам 1283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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