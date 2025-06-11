Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:55)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Золотая Прага
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€43 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Праге
Начало: Страговский монастырь
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по Старому городу
Начало: Староместкая площадь
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла11 июня 2025Сначала была обзорная на автобусе, затем пешеходная. Очень понравился гид! Кроме того, что было очень много интересных фактов, так еще и как человек очень приятная гид. Спасибо! Будем всем рекомендовать!
- ДДина2 июня 2025У нас был гид Владимир, очень понравился! Не скучно и информативно!
- ММирослав24 мая 2025Всё понравилось и всё было замечательно. Благодарю за очень познавательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Церковь Святого Николая»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2025
Сейчас в Праге в категории "Церковь Святого Николая" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 50. Туристы уже оставили гидам 1283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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