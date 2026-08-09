Сегодняшняя поездка богата наблюдениями, впечатлениями и ценными сведениями.
Первый пункт путешествия — пивоварня, в которой пиво истекает прямиком из скалы, а сидящие внутри пещеры, его кружку за кружкой пьют… Марианские Лазни — один из известнейших чешских курортов, где всевозможные хвори излечиваются водами, грязями и газовыми инъекциями.
Первый пункт путешествия — пивоварня, в которой пиво истекает прямиком из скалы, а сидящие внутри пещеры, его кружку за кружкой пьют… Марианские Лазни — один из известнейших чешских курортов, где всевозможные хвори излечиваются водами, грязями и газовыми инъекциями.
Описание экскурсииБечов над Теплой — старинный чертог посреди живописного шишкинского леса. Тут обстоятельно рассказывают местные байки и демонстрируют «Реликварий святого Мавра», стоящий в чешской табели о рангах между коронационными регалиями и крестом Завиша. Замок Локет — чёрная дыра, затягивающая в себя всех оказавшихся на его гравитационной орбите. Здесь определённо есть что посмотреть и о чём поговорить. Сразу после исследования этого бурга снаружи и изнутри — Карловы Вары. Думается, именно о них сказал гофмановский Щелкунчик: «Конфетенбург — многолюдный, веселый город, тут каждый день веселье и шум». Этот город — разноцветье фасадов, имитирующее зефирный торт. Имприматурой кондитерского чуда служат кремовые ярусы домов на склонах живописной долины. В таких декорациях вести неспешный разговор об истории, легендах и чудодейственности исцеляющих источников — одно удовольствие. Надышавшись и нагулявшись, отправимся в Прагу, обсуждая по дороге впечатления длинного дня. Гастрономические удовольствия в течение дня гарантированы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Марианские Лазни
- Карловы Вары
- Замок Бечов
- Замок Локет
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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