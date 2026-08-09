Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сегодняшняя поездка богата наблюдениями, впечатлениями и ценными сведениями.



Первый пункт путешествия — пивоварня, в которой пиво истекает прямиком из скалы, а сидящие внутри пещеры, его кружку за кружкой пьют… Марианские Лазни — один из известнейших чешских курортов, где всевозможные хвори излечиваются водами, грязями и газовыми инъекциями.

Андрей Ваш гид в Праге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €360 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 12 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Бечов над Теплой — старинный чертог посреди живописного шишкинского леса. Тут обстоятельно рассказывают местные байки и демонстрируют «Реликварий святого Мавра», стоящий в чешской табели о рангах между коронационными регалиями и крестом Завиша. Замок Локет — чёрная дыра, затягивающая в себя всех оказавшихся на его гравитационной орбите. Здесь определённо есть что посмотреть и о чём поговорить. Сразу после исследования этого бурга снаружи и изнутри — Карловы Вары. Думается, именно о них сказал гофмановский Щелкунчик: «Конфетенбург — многолюдный, веселый город, тут каждый день веселье и шум». Этот город — разноцветье фасадов, имитирующее зефирный торт. Имприматурой кондитерского чуда служат кремовые ярусы домов на склонах живописной долины. В таких декорациях вести неспешный разговор об истории, легендах и чудодейственности исцеляющих источников — одно удовольствие. Надышавшись и нагулявшись, отправимся в Прагу, обсуждая по дороге впечатления длинного дня. Гастрономические удовольствия в течение дня гарантированы.

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