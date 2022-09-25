Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет

Сегодняшняя поездка богата наблюдениями, впечатлениями и ценными сведениями

Сегодняшняя поездка богата наблюдениями, впечатлениями и ценными сведениями.

Первый пункт путешествия — пивоварня, в которой пиво истекает прямиком из скалы, а сидящие внутри пещеры, его кружку за кружкой пьют… Марианские Лазни — один из известнейших чешских курортов, где всевозможные хвори излечиваются водами, грязями и газовыми инъекциями.
Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет
Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет
Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет
Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет
Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет
Марианские Лазни, Карловы Вары и замок Локет

Что вас ожидает 🤩

  • Марианские Лазни
  • Карловы Вары
  • Замок Бечов
  • Замок Локет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бечов над Теплой — старинный чертог посреди живописного шишкинского леса.
Тут обстоятельно рассказывают местные байки и демонстрируют «Реликварий святого Мавра», стоящий в чешской табели о рангах между коронационными регалиями и крестом Завиша.
Замок Локет — чёрная дыра, затягивающая в себя всех оказавшихся на его гравитационной орбите. Здесь определённо есть что посмотреть и о чём поговорить.
Сразу после исследования этого бурга снаружи и изнутри — Карловы Вары.
Думается, именно о них сказал гофмановский Щелкунчик: «Конфетенбург — многолюдный, веселый город, тут каждый день веселье и шум».
Этот город — разноцветье фасадов, имитирующее зефирный торт.
Имприматурой кондитерского чуда служат кремовые ярусы домов на склонах живописной долины.
В таких декорациях вести неспешный разговор об истории, легендах и чудодейственности исцеляющих источников — одно удовольствие.
Надышавшись и нагулявшись, отправимся в Прагу, обсуждая по дороге впечатления длинного дня.
Гастрономические удовольствия в течение дня гарантированы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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