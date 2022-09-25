Бечов над Теплой — старинный чертог посреди живописного шишкинского леса.

Тут обстоятельно рассказывают местные байки и демонстрируют «Реликварий святого Мавра», стоящий в чешской табели о рангах между коронационными регалиями и крестом Завиша.

Замок Локет — чёрная дыра, затягивающая в себя всех оказавшихся на его гравитационной орбите. Здесь определённо есть что посмотреть и о чём поговорить.

Сразу после исследования этого бурга снаружи и изнутри — Карловы Вары.

Думается, именно о них сказал гофмановский Щелкунчик: «Конфетенбург — многолюдный, веселый город, тут каждый день веселье и шум».

Этот город — разноцветье фасадов, имитирующее зефирный торт.

Имприматурой кондитерского чуда служат кремовые ярусы домов на склонах живописной долины.

В таких декорациях вести неспешный разговор об истории, легендах и чудодейственности исцеляющих источников — одно удовольствие.

Надышавшись и нагулявшись, отправимся в Прагу, обсуждая по дороге впечатления длинного дня.

Гастрономические удовольствия в течение дня гарантированы.