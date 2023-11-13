Что вас ожидает:
- Дрезден
- Морицбург
- Мейсен
- Замок Альбрехтсбург
- Замок Зибенайхен
- Цвингер
- Террасы Брюля
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В сегодняшней поездке ждут: бескрайние поля и живописные сопки, романтичные замки и сказочной красоты деревенские пасторали, а также Дрезден с Мейсеном, густо накаченные историей, сентенциями и старинной архитектурой. Небольшой исторический синопсис в течение дня многое поставит по местам, сделав путешествие цветнее и ярче.
Мейсен и Дрезден — это торакопаги с общим сердцем и неразделимым прошлым. Оба города появились на свет, когда саблезубые Людвиги-Альбрехты-Генрихи носились по окрестностям, моча друг друга в замках и в чистом поле. Этим городам есть что рассказать о себе лично и о стародавних временах как таковых. А ещё в них масса шедевров готического и барочного зодчества: замок Альбрехтсбург, замок Зибенайхен, Цвингер, террасы Брюля и тьма-тьмущая прекрасных костёлов.
Отличным дополнением к архитектурным изыскам и старонемецкой героике станет знаменитый охотничий замок Морицбург. Этот бург был построен четыре столетия назад. Его разработчик курфюрст Мориц успел эффектно войти в европейские анналы, завершить стройку в срок и к тридцати двум годам уйти из жизни. Спустя полторы сотни лет замок перестроили до неузнаваемости, окружив живописным озером с утками и камышами, но в названии сохранили имя того самого Морица.
В 1972 году в замковых интерьерах снимали «Три орешка для Золушки». Желающим побродить по залам — willkommen.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.