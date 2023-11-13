Мейсен, Морицбург и Дрезден

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Мейсен, Морицбург и Дрезден

Что вас ожидает:

  • Дрезден
  • Морицбург
  • Мейсен
  • Замок Альбрехтсбург
  • Замок Зибенайхен
  • Цвингер
  • Террасы Брюля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В сегодняшней поездке ждут: бескрайние поля и живописные сопки, романтичные замки и сказочной красоты деревенские пасторали, а также Дрезден с Мейсеном, густо накаченные историей, сентенциями и старинной архитектурой. Небольшой исторический синопсис в течение дня многое поставит по местам, сделав путешествие цветнее и ярче.
Мейсен и Дрезден — это торакопаги с общим сердцем и неразделимым прошлым. Оба города появились на свет, когда саблезубые Людвиги-Альбрехты-Генрихи носились по окрестностям, моча друг друга в замках и в чистом поле. Этим городам есть что рассказать о себе лично и о стародавних временах как таковых. А ещё в них масса шедевров готического и барочного зодчества: замок Альбрехтсбург, замок Зибенайхен, Цвингер, террасы Брюля и тьма-тьмущая прекрасных костёлов.

Отличным дополнением к архитектурным изыскам и старонемецкой героике станет знаменитый охотничий замок Морицбург. Этот бург был построен четыре столетия назад. Его разработчик курфюрст Мориц успел эффектно войти в европейские анналы, завершить стройку в срок и к тридцати двум годам уйти из жизни. Спустя полторы сотни лет замок перестроили до неузнаваемости, окружив живописным озером с утками и камышами, но в названии сохранили имя того самого Морица.

В 1972 году в замковых интерьерах снимали «Три орешка для Золушки». Желающим побродить по залам — willkommen.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

Похожие туры из Праги

Из Праги - в замки немецкой Саксонии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
на Вацлавской площади
Завтра
14 ноя
15 ноя
16 ноя
от 240 за всё до 3 чел.
В Дрезден из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
599 отзывов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
60 за человека
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
50 отзывов
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
Впечатлиться архитектурой, судьбой и шедеврами искусства на «балконе Европы»
на Вацлавской площади
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🧭
ТАМ