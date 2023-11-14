Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Сегодня едем в Чешский Рай — первый и самый знаменитый геопарк ЮНЕСКО в Чехии. Замок Сихров не на слуху у россиян, однако в Чехии и Европе о нём наслышаны хотя бы потому, что в нём долгое время проживали французы де Роган, тысячу лет бывшие надёжной опорой одним королям и жуткой мигренью для других.
Далее — замок Груба Скала. Здесь: виды, воздух, атмосфера и история. После прогулок, бесед и обеда путь лежит к руинам средневекового замка, семь веков тому назад игравшего в этих краях чрезвычайно важную роль. Извилистая лесная дорога живописна поленовским лесом и бесконечными ухоженными полями. Сам замок расположен на полукилометровой горе, откуда поля и ёлки больше похожи на аэрофотоснимки. С обзорной площадки замковой башни в ясную погоду можно рассмотреть жизнь в Польше. Здешние пейзажи больше похожи на картины Боба Росса. Тут даже акустика совсем другая — загадочная и приглушённая. В этих местах прогулка по тропинкам, ущельям и скалам заряжает каким-то незнакомым состоянием и хорошей энергией. Здесь одновременно хочется быть и Миклухо-Маклаем, и спелеологом, и альпинистом. Хотя, пожалуй, больше всего птицей.
По дороге в Прагу встретиться ещё одна звезда Чешского Рая — замок Кост. Главные фишки этого замка — антуражность локации, средневековость ощущений и брутальность истории.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.