Национальный заповедник Чешский Рай

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Национальный заповедник Чешский Рай
Национальный заповедник Чешский Рай
Национальный заповедник Чешский Рай
Национальный заповедник Чешский Рай
Национальный заповедник Чешский Рай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Сегодня едем в Чешский Рай — первый и самый знаменитый геопарк ЮНЕСКО в Чехии. Замок Сихров не на слуху у россиян, однако в Чехии и Европе о нём наслышаны хотя бы потому, что в нём долгое время проживали французы де Роган, тысячу лет бывшие надёжной опорой одним королям и жуткой мигренью для других.

Далее — замок Груба Скала. Здесь: виды, воздух, атмосфера и история. После прогулок, бесед и обеда путь лежит к руинам средневекового замка, семь веков тому назад игравшего в этих краях чрезвычайно важную роль. Извилистая лесная дорога живописна поленовским лесом и бесконечными ухоженными полями. Сам замок расположен на полукилометровой горе, откуда поля и ёлки больше похожи на аэрофотоснимки. С обзорной площадки замковой башни в ясную погоду можно рассмотреть жизнь в Польше. Здешние пейзажи больше похожи на картины Боба Росса. Тут даже акустика совсем другая — загадочная и приглушённая. В этих местах прогулка по тропинкам, ущельям и скалам заряжает каким-то незнакомым состоянием и хорошей энергией. Здесь одновременно хочется быть и Миклухо-Маклаем, и спелеологом, и альпинистом. Хотя, пожалуй, больше всего птицей.

По дороге в Прагу встретиться ещё одна звезда Чешского Рая — замок Кост. Главные фишки этого замка — антуражность локации, средневековость ощущений и брутальность истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
История и культура
Заповедники

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