Сегодня едем в Чешский Рай — первый и самый знаменитый геопарк ЮНЕСКО в Чехии. Замок Сихров не на слуху у россиян, однако в Чехии и Европе о нём наслышаны хотя бы потому, что в нём долгое время проживали французы де Роган, тысячу лет бывшие надёжной опорой одним королям и жуткой мигренью для других.

Далее — замок Груба Скала. Здесь: виды, воздух, атмосфера и история. После прогулок, бесед и обеда путь лежит к руинам средневекового замка, семь веков тому назад игравшего в этих краях чрезвычайно важную роль. Извилистая лесная дорога живописна поленовским лесом и бесконечными ухоженными полями. Сам замок расположен на полукилометровой горе, откуда поля и ёлки больше похожи на аэрофотоснимки. С обзорной площадки замковой башни в ясную погоду можно рассмотреть жизнь в Польше. Здешние пейзажи больше похожи на картины Боба Росса. Тут даже акустика совсем другая — загадочная и приглушённая. В этих местах прогулка по тропинкам, ущельям и скалам заряжает каким-то незнакомым состоянием и хорошей энергией. Здесь одновременно хочется быть и Миклухо-Маклаем, и спелеологом, и альпинистом. Хотя, пожалуй, больше всего птицей.

По дороге в Прагу встретиться ещё одна звезда Чешского Рая — замок Кост. Главные фишки этого замка — антуражность локации, средневековость ощущений и брутальность истории.