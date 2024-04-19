1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
«Услышите об истории заповедника и его благоустройстве, узнаете, как образовались эти скалы и изменялся ландшафт с течением времени»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
«Прогуляемся по лесам и полям заповедника Чешский Крас и увидим Карлштейн — замок, который хранит больше загадок и тайн, чем любая другая крепость Чехии»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим19 апреля 2024Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
- ГГеоргий28 сентября 2023Андрей любезно поделился с нами своими знаниями по истории Чехии. Страна открылась для нас с неожиданных сторон. Невероятной красоты каньоны,
- ММила23 апреля 2023Поездка замечательная Гид Валерий большой энтузиаст своего дела Отличная организация Восхитительная природа Получили огромное удовольствие и заряд энергии Спасибо Валерий
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Заповедники»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
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