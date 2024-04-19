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скалы, по которым мы добирались до смотровой площадки. ЭТО ТОГО СТОИЛО!!! Вид был невероятный. Мы очутились в средневековье. Черт побери! Я правда ожидал появления рыцарей. На следующей день мы побывали в Чешском раю. Это не просто название. Это РАЙ. Андрей подводил нас к таким местам, что открывались невероятной красоты виды. Приятно иметь дело с профессиональным гидом и хорошим знатоком истории. Вся экскурсия проводилась не шаблонно- заученно. Разносторонние знания, как вишенка на торте дополняют впечатления от увиденного. Спасибо большое. Мечтали увидеть Чехию и не разочаровались в экскурсоводе.