Экскурсии по заповедникам из Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Праге на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
«Услышите об истории заповедника и его благоустройстве, узнаете, как образовались эти скалы и изменялся ландшафт с течением времени»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Национальный заповедник Чешский Рай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Национальный заповедник Чешский Рай
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
«Прогуляемся по лесам и полям заповедника Чешский Крас и увидим Карлштейн — замок, который хранит больше загадок и тайн, чем любая другая крепость Чехии»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    В сердце Чешской Швейцарии
    Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
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    то что нужно современному путешественнику. Редко встречаются такие люди, которые с душой и с хорошим юмором, могут влюбить в природу своей страны. Мы в восторге!!! Валера, не бросайте это дело оно однозначно ваше🤗 Ваши туристы из Эстонии, команда GetLucky😜

  • Г
    Георгий
    28 сентября 2023
    Национальный заповедник Чешский Рай
    Андрей любезно поделился с нами своими знаниями по истории Чехии. Страна открылась для нас с неожиданных сторон. Невероятной красоты каньоны,
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    скалы, по которым мы добирались до смотровой площадки. ЭТО ТОГО СТОИЛО!!! Вид был невероятный. Мы очутились в средневековье. Черт побери! Я правда ожидал появления рыцарей. На следующей день мы побывали в Чешском раю. Это не просто название. Это РАЙ. Андрей подводил нас к таким местам, что открывались невероятной красоты виды. Приятно иметь дело с профессиональным гидом и хорошим знатоком истории. Вся экскурсия проводилась не шаблонно- заученно. Разносторонние знания, как вишенка на торте дополняют впечатления от увиденного. Спасибо большое. Мечтали увидеть Чехию и не разочаровались в экскурсоводе.

  • М
    Мила
    23 апреля 2023
    В сердце Чешской Швейцарии
    Поездка замечательная Гид Валерий большой энтузиаст своего дела Отличная организация Восхитительная природа Получили огромное удовольствие и заряд энергии Спасибо Валерий

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Заповедники»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 360. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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