Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге

Что вас ожидает 🤩

  • Вышеград
  • Костел Св. Петра и Павла
  • Старый город
  • Градчаны
  • Пражский Град
  • Собор Св. Вита
  • Старый королевский дворец
  • Базилика Св. Георгия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Автомобильно-пешеходная экскурсия начнется в Вышеграде. Это - старейший район Праги, расположенный на берегу Влтавы на вершине скалистого холма.

Вышеград всегда воспринимался чехами как часть национальной истории, в отличие от Пражского Града, бывшего символом немецкой и австрийской власти.

В Вышеграде мы увидим фрагменты фортификационных сооружений. Внимательному туристу будет любопытно отыскать невидимый храм (Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи), спрятанный внутри оборонительных стен. Интересен костел Св. Петра и Павла, в том числе его внутреннее убранство.

В продолжении программы, мы проедемся улочками Старой Праги, увидим Королевский город Градчаны и Пражский Град - резиденцию Чешских правителей. В Пражском Граде мы увидим грандиозный Кафедральный собор св. Вита, Старый королевский дворец и базилику св. Георгия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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