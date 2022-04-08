Автомобильно-пешеходная экскурсия начнется в Вышеграде. Это - старейший район Праги, расположенный на берегу Влтавы на вершине скалистого холма.

Вышеград всегда воспринимался чехами как часть национальной истории, в отличие от Пражского Града, бывшего символом немецкой и австрийской власти.

В Вышеграде мы увидим фрагменты фортификационных сооружений. Внимательному туристу будет любопытно отыскать невидимый храм (Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи), спрятанный внутри оборонительных стен. Интересен костел Св. Петра и Павла, в том числе его внутреннее убранство.

В продолжении программы, мы проедемся улочками Старой Праги, увидим Королевский город Градчаны и Пражский Град - резиденцию Чешских правителей. В Пражском Граде мы увидим грандиозный Кафедральный собор св. Вита, Старый королевский дворец и базилику св. Георгия.