Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов

Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги

«Мы проедем по оживленной Вацлавской площади и мимо Танцующего дома, посмотрим на башни Страговского монастыря и собора Св»