1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Наша встреча познакомит вас с атмосферной Прагой в ее многообразии, от средневековых легенд и готических соборов до скульптур 21 века и вкусных мест»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
«А еще услышите историю «готического гиганта» — собора святого Вита»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
«А еще я расскажу, «по ком звонит колокол» храма Девы Марии пред Тыном, покажу место, где в полночь встречаются пражские привидения, и объясню значение некоторых домовых знаков, коих в Старом городе сохранилось огромное количество»
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
«Мы проедем по оживленной Вацлавской площади и мимо Танцующего дома, посмотрим на башни Страговского монастыря и собора Св»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
«На пути у нас будут и старинные храмы, часовня, из которой еще в ХIV веке началась реформация католической церкви, перевернув ход европейской истории»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
«несколько удивительных храмов Праги»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
«Восхитимся величием собора Девы Марии»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Также на старинном пятачке полюбуетесь собором св»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
«По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
«В великолепном соборе Святого Вита я расскажу о чешском Каине и раскрою, где хранятся древние коронационные регалии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
«Вы посетите три внутренних двора королевской резиденции и рассмотрите собор Святого Вита — главный католический храм страны»
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
«Познакомитесь с его духовным и архитектурным центром — кафедральным собором св»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€87 за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
«Кроме того, в маршрут войдут собор Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия и Монетный двор»
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€45 за человека
Фотопрогулка
1 час
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
«Именно здесь вы увидите знаменитые астрономические часы Орлой и две остроконечные башни Тынского храма, запечатленные на множестве снимков»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
«Во время автобусной экскурсии по городу вы полюбуетесь православным храмом святого Симеона, Техническим Университетом, Главным железнодорожным вокзалом, Санкт-Петербург штрассе и Новым городом с памятником золотому Августу на коне»
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€59 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
«Зайдете в Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха, где проходили все коронации, и услышите самые занимательные легенды и факты чешской истории»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Вы услышите историю крепости Пражский Град — бывшей резиденции королей — и посетите кафедральный собор св»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
«Мы начнем от Пороховой башни, побываем на площади Республики, пройдем через весь Старый город, увидим и барокко, и рококо, зайдем в храмы, рассмотрим архитектуру Староместской площади»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни рождественской Праги
Рождественские ярмарки, концерты и вкусности - окунуться в атмосферу праздника и чешских традиций
«На Малой Стране мы обязательно заглянем в гости в храм Девы Марии Победительницы к чудотворящему младенцу Иисусу — ведь именно он главный виновник предстоящего Рождества»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
«В Вышеграде раскроете, где ясновидящая княжна Либуше предсказала заложение Пражского Града, и оцените «Чертовы столбы», самое знаменитое кладбище Чехии, собор Петра и Павла и лучшие видовые площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
«После небольшой паузы на обед и покупку сувениров мы пойдем к Храму Святой Варвары — мрачному собору, шпили которого вы могли видеть в фильме «Омен»»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Вы увидите Пражский Град и грандиозный собор святого Вита, романтический остров Кампа, Першинский холм и набережную Влтавы, откроете лучшие места для отдыха, ресторанчики и пивоварни»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
«Вы войдете через главный вход, заглянете во дворы и посетите собор св»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд
Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
«Петляя по старинным улочкам Праги, вы осмотрите храмы тамплиеров в историческом центре и узнаете о значении символов на домах и памятниках Нового города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
«А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
«Хофкирхе — главный католический храм в протестантском Дрездене»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«И необычные храмы, монастыри XIV века — объекты мирового наследия ЮНЕСКО»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
«На левом берегу, на Градчанах, главными достопримечательностями, конечно же, являются Лорета и кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Средневековая Прага
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
«При нем-то и появилась готическая Прага с сотней храмов и жилыми кварталами, с широкими проспектами и башнями, уходящими в небо, первым в регионе университетом и каменным мостом через Влтаву»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:30
€150 за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Кроме того, увидите барочный чумной столб, бывший монетный двор, монастырь Урсулинок и зайдете в храм святой Варвары»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Вы прогуляетесь по первому и второму двору, осмотрите собор святого Вита, по Королевскому пути выйдете к базилике святого Георгия, старинному винограднику и великолепным садам»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прага за один день: 10 ключевых мест, которые должен увидеть каждый
Ваш уникальный шанс увидеть все лучшее, что может предложить Прага, за один насыщенный день. От культурных сокровищ до кулинарных изысков
«Оценить величие храма Святого Вита и отыскать на нём часы с одной стрелкой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«На прогулке вы познакомитесь с «живым» городом: пройдете по уютным улочкам Праги и заглянете во францисканский парк, окажетесь в храме Девы Марии Снежной, где толстые средневековые стены уберегут от городского шума»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
«Увидите самую старую, основанную в 12 веке приходскую церковь Мюнхена – собор святого Петра»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€530 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
«В Пражском Граде мы увидим грандиозный Кафедральный собор св»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€210 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- ААлександр4 июня 2024Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
- SSvetlana30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
- ССветлана29 мая 2024От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
- ЕЕлена28 мая 2024Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
- TTatyana20 мая 2024Уникальная экскурсия, Евгений знающий и ненавязчивый экскурсовод прекрасно понимающий свой клиентов, эрудированный и хорошо знающий историю Праги, одним слово профессионал. Очень
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- EElena8 мая 2024Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 17 до 530 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 38 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 1240 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август