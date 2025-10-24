Эта экскурсия подойдёт тем, кто знает: страну невозможно понять без её кухни. Мы заглянем в любимые заведения пражской богемы начала 20 века. Попробуем традиционные блюда, чешское пиво или моравское вино. А ещё поговорим о старинных рецептах и редких закусках, которые не встретишь больше нигде в мире.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Начнём прогулку в уютном кафе 1920-х годов. Здесь нас ждут «хлебички» — знаменитые чешские закуски с множеством вариаций. За дегустацией поговорим о народной кухне. Я расскажу, как она формировалась, что из старинных рецептов жители Праги любят и сейчас, а какие блюда остались только в воспоминаниях.
Следующая остановка — легендарное заведение, где обедали Кафка, Гашек, Цветаева и Рахманинов. Здесь подают недорогие, но настоящие чешские блюда. Мы их обязательно попробуем — и вы узнаете, какие вкусы особенно ценят местные гурманы. А ещё здесь предлагают вкусное пиво и замечательные моравские вина.
Организационные детали
- На экскурсию нужно приходить голодными
- Еда и напитки оплачиваются отдельно: закуски — €2–3, главное блюдо — €7–10, бокал пива — €2, бокал вина — €2–2,5
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Попов
24 окт 2025
Всем добрый день! Первый раз были в Праге! И как говориться с коробля на бал! Сразу заказали гастрономическую экскурсию! Очень понравилась,удобна по времени и пешая не напрягает, любой осилит даже
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Откройте для себя гастрономические сокровища Праги. Прогулка по лучшим ресторанам и барам города оставит вас сытыми и довольными
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
€192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Праге с бокалом вина: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старой Праги, наслаждаясь бокалом чешского вина и узнавая удивительные истории о средневековых алхимиках и рыцарях
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
13 ноя в 10:30
14 ноя в 10:30
€210 за всё до 8 чел.