Эта экскурсия подойдёт тем, кто знает: страну невозможно понять без её кухни. Мы заглянем в любимые заведения пражской богемы начала 20 века. Попробуем традиционные блюда, чешское пиво или моравское вино. А ещё поговорим о старинных рецептах и редких закусках, которые не встретишь больше нигде в мире.

Описание экскурсии

Начнём прогулку в уютном кафе 1920-х годов. Здесь нас ждут «хлебички» — знаменитые чешские закуски с множеством вариаций. За дегустацией поговорим о народной кухне. Я расскажу, как она формировалась, что из старинных рецептов жители Праги любят и сейчас, а какие блюда остались только в воспоминаниях.

Следующая остановка — легендарное заведение, где обедали Кафка, Гашек, Цветаева и Рахманинов. Здесь подают недорогие, но настоящие чешские блюда. Мы их обязательно попробуем — и вы узнаете, какие вкусы особенно ценят местные гурманы. А ещё здесь предлагают вкусное пиво и замечательные моравские вина.

Организационные детали