1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Попетляете по лабиринтам Старого города, замечая таинственные домовые знаки, и заглянете в Еврейский квартал»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
«Вы прогуляетесь по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Малой стране и Пражскому граду — то есть увидите почти всю столицу Чехии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
€100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
«В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
«Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Квест
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
«Вы пройдёте от Вацлавской площади до Староместской площади, заглянете в множество переулков по пути, обойдёте Еврейский квартал и, в общей сложности, остановитесь у 12 важных достопримечательностей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€23 за человека
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
«Якова, костёл Девы Марии, Еврейский квартал, Старый город, Новый город и многое другое»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
«А в Еврейском квартале вы узнаете, что помогало «обрести покой вечно скулящей плоти» Франца Кафки и как писатель отмаливал сей грех»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
«Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€100 за всё до 15 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
«Якоба, постоялый двор Унгельт, сказочная Староместская площадь, загадочный Еврейский квартал, «Пятачок веры» и самый маленький дом Праги»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
«значение Голема для Еврейского квартала»
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
€95 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
«Необычная архитектура, древняя история, легенды и мистические тайны – все это наполняет одно из самых посещаемых мест в мире – Еврейский квартал (Йозефов), расположенный в центре Праги»
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«Откуда в Еврейском квартале появился дух танцовщицы»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
«А еще услышите историю Голема и Староновой синагоги в Еврейском квартале и отыщете построенный иезуитами комплекс, местную «Эйфелеву башню» и шедевр пражского модерна»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Мы пройдём по синагогам Еврейского квартала»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия23 мая 2024👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ЯЯэль15 мая 2024Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
- ББорис10 мая 20243.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!
- ВВика6 мая 2024Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
- ДДарья3 мая 2024Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
- ООльга29 апреля 2024Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
- ААлександр28 апреля 2024Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
- ООксана28 апреля 2024Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Еврейский квартал»
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