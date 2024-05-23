Экскурсии по еврейскому кварталу в Праге

Найдено 19 экскурсий в категории «Еврейский квартал» в Праге на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Попетляете по лабиринтам Старого города, замечая таинственные домовые знаки, и заглянете в Еврейский квартал»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
37 отзывов
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
«Вы прогуляетесь по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Малой стране и Пражскому граду — то есть увидите почти всю столицу Чехии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Первый день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
«В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
«Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
«Вы пройдёте от Вацлавской площади до Староместской площади, заглянете в множество переулков по пути, обойдёте Еврейский квартал и, в общей сложности, остановитесь у 12 важных достопримечательностей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 за человека
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
«Якова, костёл Девы Марии, Еврейский квартал, Старый город, Новый город и многое другое»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
История и тайны трёх Праг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 2 чел.
Прага для взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
«А в Еврейском квартале вы узнаете, что помогало «обрести покой вечно скулящей плоти» Франца Кафки и как писатель отмаливал сей грех»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
«Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
34 отзыва
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
«Якоба, постоялый двор Унгельт, сказочная Староместская площадь, загадочный Еврейский квартал, «Пятачок веры» и самый маленький дом Праги»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
20 за человека
Прага: мистическая и легендарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
«значение Голема для Еврейского квартала»
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
95 за всё до 4 чел.
Еврейский квартал
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
«Необычная архитектура, древняя история, легенды и мистические тайны – все это наполняет одно из самых посещаемых мест в мире – Еврейский квартал (Йозефов), расположенный в центре Праги»
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
«Откуда в Еврейском квартале появился дух танцовщицы»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Добро пожаловать в Прагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
«А еще услышите историю Голема и Староновой синагоги в Еврейском квартале и отыщете построенный иезуитами комплекс, местную «Эйфелеву башню» и шедевр пражского модерна»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 6 чел.
Пражский Еврейский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Мы пройдём по синагогам Еврейского квартала»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    Мистика Старой Праги
    👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • Я
    Яэль
    15 мая 2024
    Мистерии вечерней Праги
    Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
  • Б
    Борис
    10 мая 2024
    Прага для взрослых
    3.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!
  • В
    Вика
    6 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
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    так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
    Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
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    и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца!

    Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!
  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
  • О
    Оксана
    28 апреля 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Еврейский квартал»

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  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Еврейский квартал" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 17 до 160. Туристы уже оставили гидам 766 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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