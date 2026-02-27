Galina проводит ещё 4 экскурсии

Прага славится не только своими историческими улочками и церквями, но и богатым собранием произведений искусства в Национальной галерее. Здесь вы сможете увидеть шедевры таких мастеров, как Дюрер, Тициан, Рембрандт, Ван Гог и Пикассо. Экскурсия включает посещение одного из корпусов галереи, где собраны работы определенной эпохи. Ваш гид расскажет о знаменитых художниках и поможет глубже понять их произведения
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🖼️ Известные мастера живописи
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Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения галереи в Праге - июнь, июль и август. В это время в городе тепло, а прогулки между корпусами галереи комфортны. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться искусством, избегая большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, галерея остаётся отличным выбором для культурного отдыха, несмотря на холодную погоду, так как экспозиции находятся в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Национальная галерея
- Картина Альбрехта Дюрера «Мадонна с чётками»
- Портрет Элеоноры Медичи Толедской
Описание экскурсии
Одна экспозиция — одна эпоха
Национальная галерея имеет несколько корпусов, расположенных в разных частях города. В каждом из них собраны работы одного стиля или эпохи. Дюрер, Тициан, Тинторетто, Рембрандт, Рубенс, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо — это далеко не все имена великих мастеров, чьи работы представлены в галерее. В зависимости от ваших интересов мы выберем ту или иную экспозицию:
- В галерее средневековой живописи вы услышите о библейском каноне — к концу экскурсии научитесь отлично считывать сюжеты и разбираться в иконографии.
- В галерее Старых мастеров поговорим о северном Ренессансе и особое внимание уделим картине Альбрехта Дюрера «Мадонна с чётками». Я также покажу вам работы Лукаса Кранаха старшего и Бронзино: его портрет Элеоноры Медичи Толедской — жемчужина пражской коллекции.
- С чешскими мастерами вы познакомитесь в галерее эпохи Барокко — и в современной коллекции. Для многих моих экскурсантов их работы становятся любимыми.
- На экспозиции живописи 19-20 веков представлены работы импрессионистов и постимпрессионистов. Мы рассмотрим «Пшеничное поле с кипарисом» Ван Гога — одну из его последних картин, — а знаменитый автопортрет «Бонжур, месье Гоген» расскажет о личности художника.
После моей экскурсии вы откроете для себя Прагу еще и как город искусства!
Кому подойдёт экскурсия
Знатокам живописи — а также тем, кто только начинает интересоваться искусством.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты — от 5 до 10 евро. Других расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 935 туристов
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне очень понравилась экскурсия с Галиной в Национальную галерею Праги! Сам музей очень достойный и богатый, и Галина невероятно вдохновенно рассказала его историю и показала все жемчужины коллекции музея. Рекомендую всем эту экскурсию!
Галина
Ответ организатора:
Елена! Благодарю за отзыв! Очень рада знакомству!
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o
Галина, огромное спасибо за занимательную экскурсию. Она была интересна и нам, и нашей одиннадцатилетней дочери. Галина замечательный рассказчик и интересный человек.
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O
Галина прекрасный человек и знающий экскурсовод. Проведённое вместе время вспоминается с удовольствием. Рекомендую всем
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