Galina проводит ещё 4 экскурсии

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения галереи в Праге - июнь, июль и август. В это время в городе тепло, а прогулки между корпусами галереи комфортны. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться искусством, избегая большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, галерея остаётся отличным выбором для культурного отдыха, несмотря на холодную погоду, так как экспозиции находятся в помещении.

Прага славится не только своими историческими улочками и церквями, но и богатым собранием произведений искусства в Национальной галерее. Здесь вы сможете увидеть шедевры таких мастеров, как Дюрер, Тициан, Рембрандт, Ван Гог и Пикассо. Экскурсия включает посещение одного из корпусов галереи, где собраны работы определенной эпохи. Ваш гид расскажет о знаменитых художниках и поможет глубже понять их произведения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Одна экспозиция — одна эпоха

Национальная галерея имеет несколько корпусов, расположенных в разных частях города. В каждом из них собраны работы одного стиля или эпохи. Дюрер, Тициан, Тинторетто, Рембрандт, Рубенс, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо — это далеко не все имена великих мастеров, чьи работы представлены в галерее. В зависимости от ваших интересов мы выберем ту или иную экспозицию:

В галерее средневековой живописи вы услышите о библейском каноне — к концу экскурсии научитесь отлично считывать сюжеты и разбираться в иконографии.

В галерее Старых мастеров поговорим о северном Ренессансе и особое внимание уделим картине Альбрехта Дюрера «Мадонна с чётками». Я также покажу вам работы Лукаса Кранаха старшего и Бронзино: его портрет Элеоноры Медичи Толедской — жемчужина пражской коллекции.

С чешскими мастерами вы познакомитесь в галерее эпохи Барокко — и в современной коллекции. Для многих моих экскурсантов их работы становятся любимыми.

На экспозиции живописи 19-20 веков представлены работы импрессионистов и постимпрессионистов. Мы рассмотрим «Пшеничное поле с кипарисом» Ван Гога — одну из его последних картин, — а знаменитый автопортрет «Бонжур, месье Гоген» расскажет о личности художника.

После моей экскурсии вы откроете для себя Прагу еще и как город искусства!

Кому подойдёт экскурсия

Знатокам живописи — а также тем, кто только начинает интересоваться искусством.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты — от 5 до 10 евро. Других расходов не предвидится.