Galina проводит ещё 4 экскурсии

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Исследовать экспозиции Национальной галереи и услышать о великих мастерах из разных эпох

Galina
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Galina – ваш гид
Прага — это не только уютные улочки и средневековые церкви: в Национальной галерее вас ждут сотни шедевров со всего мира! Вы посетите один из её корпусов и погрузитесь в историю живописи конкретной эпохи.

Я стану вашим проводником в мире искусства, расскажу о знаменитых художниках и помогу увидеть в изображенном нечто большее, чем пейзаж, портрет или натюрморт.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге

Что вас ожидает

Одна экспозиция — одна эпоха

Национальная галерея имеет несколько корпусов, расположенных в разных частях города. В каждом из них собраны работы одного стиля или эпохи. Дюрер, Тициан, Тинторетто, Рембрандт, Рубенс, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо — это далеко не все имена великих мастеров, чьи работы представлены в галерее. В зависимости от ваших интересов мы выберем ту или иную экспозицию:

  • В галерее средневековой живописи вы услышите о библейском каноне — к концу экскурсии научитесь отлично считывать сюжеты и разбираться в иконографии.
  • В галерее Старых мастеров поговорим о северном Ренессансе и особое внимание уделим картине Альбрехта Дюрера «Мадонна с чётками». Я также покажу вам работы Лукаса Кранаха старшего и Бронзино: его портрет Элеоноры Медичи Толедской — жемчужина пражской коллекции.
  • С чешскими мастерами вы познакомитесь в галерее эпохи Барокко — и в современной коллекции. Для многих моих экскурсантов их работы становятся любимыми.
  • На экспозиции живописи 19-20 веков представлены работы импрессионистов и постимпрессионистов. Мы рассмотрим «Пшеничное поле с кипарисом» Ван Гога — одну из его последних картин, — а знаменитый автопортрет «Бонжур, месье Гоген» расскажет о личности художника.

После моей экскурсии вы откроете для себя Прагу еще и как город искусства!

Кому подойдёт экскурсия

Знатокам живописи — а также тем, кто только начинает интересоваться искусством.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты — от 5 до 10 евро. Других расходов не предвидится.

Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге
Шедевры живописи в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
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