3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Назад в Средневековье

Мало кто догадывается, какое необычное место находится совсем рядом с туристическими тропами. Район Новый Свет, как и парижский Монмартр, сохранил очарование старины. Его извилистые улочки и маленькие домики появились еще в 14 веке. Здесь селились бедняки, но амбиции жителей были высоки: почти все строения имеют «золотые» домовые знаки. Сколько удивительных легенд таят крохотные дворики, старые фонтаны и колодцы! Я расскажу о прошлом этого места и его жителей, среди которых — знаменитые астролог Тихо Браге и математик Иоганн Кеплер.

Увидеть знаменитую католическую святыню

Впереди Градчанская площадь в окружении роскошных ренессансных и барочных дворцов. Вы услышите историю крепости Пражский Град — бывшей резиденции королей — и посетите кафедральный собор св. Вита. Мы пройдем по улочке Нерудова, по которой шествовал монарх на коронацию. Наш путь лежит мимо мистического дома, где проживал алхимик Эдвард Келли — к храму Девы Марии Победоносной. Здесь хранится единственная в мире скульптура младенца Иисуса. Вы узнаете, как в Праге появилась эта восковая фигурка Езулатко, и посетите музей, где представлены его очаровательные платьица, усыпанные драгоценными камнями и расшитые золотом.

На таинственный остров

Уютный остров Кампа считается одним из самых романтичных мест в Праге. Как и в Венеции, его дома уходят стенами прямо в воду, а от суши он отделен узкой, как канал, речкой Чертовкой — я расскажу, какие легенды связаны с этим названием. Живописный парк и миниатюрная площадь ждут вас на этом острове. Мы прогуляемся через «военный городок» рыцарей мальтийского ордена к стене Джона Леннона и к мостику Влюбленных. Здесь вы увидите колесо водяной мельницы и узнаете, почему мрачный Кабурек примостился рядом.