3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа

Ольга
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Ольга – ваш гид
Совсем рядом с оживленным Пражским градом притаился тихий район Новый свет.

Его улочки и домики хранят множество историй — на экскурсии вы с ними познакомитесь и словно перенесетесь в Средние века.

В церкви Девы Марии Победоносной увидите Езулатко: восковую фигурку младенца Христа.

Одежды этой святыни украшены с большим мастерством — в чем вы убедитесь в музее.

А завершится наша прогулка на острове Кампа: прекрасный парк, дома, уходящие стенами в воду, и Мост влюбленных создают здесь романтичную и немного таинственную атмосферу.
86 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у метро «Malostranska”
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Такая разная Прага
Такая разная Прага

Что вас ожидает

Назад в Средневековье
Мало кто догадывается, какое необычное место находится совсем рядом с туристическими тропами. Район Новый Свет, как и парижский Монмартр, сохранил очарование старины. Его извилистые улочки и маленькие домики появились еще в 14 веке. Здесь селились бедняки, но амбиции жителей были высоки: почти все строения имеют «золотые» домовые знаки. Сколько удивительных легенд таят крохотные дворики, старые фонтаны и колодцы! Я расскажу о прошлом этого места и его жителей, среди которых — знаменитые астролог Тихо Браге и математик Иоганн Кеплер.

Увидеть знаменитую католическую святыню
Впереди Градчанская площадь в окружении роскошных ренессансных и барочных дворцов. Вы услышите историю крепости Пражский Град — бывшей резиденции королей — и посетите кафедральный собор св. Вита. Мы пройдем по улочке Нерудова, по которой шествовал монарх на коронацию. Наш путь лежит мимо мистического дома, где проживал алхимик Эдвард Келли — к храму Девы Марии Победоносной. Здесь хранится единственная в мире скульптура младенца Иисуса. Вы узнаете, как в Праге появилась эта восковая фигурка Езулатко, и посетите музей, где представлены его очаровательные платьица, усыпанные драгоценными камнями и расшитые золотом.

На таинственный остров
Уютный остров Кампа считается одним из самых романтичных мест в Праге. Как и в Венеции, его дома уходят стенами прямо в воду, а от суши он отделен узкой, как канал, речкой Чертовкой — я расскажу, какие легенды связаны с этим названием. Живописный парк и миниатюрная площадь ждут вас на этом острове. Мы прогуляемся через «военный городок» рыцарей мальтийского ордена к стене Джона Леннона и к мостику Влюбленных. Здесь вы увидите колесо водяной мельницы и узнаете, почему мрачный Кабурек примостился рядом.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но по желанию мы можем на трамвайчике подняться на высокий холм в район Градчаны.
  • В ходе экскурсии мы не посещаем платные объекты, но, получив навыки ориентирования в незнакомом городе, вы можете сделать это самостоятельно.
  • Надевайте удобную обувь для прогулок по брусчатке.
  • Рекомендую иметь при себе наличные деньги (на чашечку кофе, кружку пива, проезд на трамвае).
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага
Такая разная Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро «Malostranska”.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Мы очень благодарны Ольге за легкую, чудесную подачу материала и великолепный нестандартный маршрут.
2 декабря 2019
Спасибо Ольге за интересную, информативную экскурсию. Мала Страна и Градчаны - прекрасны, уютные и красивые районы в центре Праги с большим наследием без толп туристов.
15 июня 2019
Спасибо большое Ольге за интереснейшую экскурсию! Как и другая экскурсия Ольги, на которой мы были - "Здравствуй, красавица Прага!" - весьма интересна. Нам показали замечательные уголки Праги, которые мы сами никогда бы не нашли, не нашли бы и описания этих уголков. Ольга очень интересный рассказчик, знающая массу интереснейших исторических деталей.

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