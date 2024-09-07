3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прага для хипстеров: индивидуальная экскурсия на электросамокатах
Погрузитесь в атмосферу креативной Праги! Посетите самые интересные места района Прага 7 на электросамокатах. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
€156 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чешский рай: Замок Сихров и уникальные богемские гранаты
Погрузитесь в историю и культуру Чехии, посетив замок Сихров и город Турнов, знаменитый своими богемскими гранатами
Начало: Рецепция отеля
17 дек в 08:00
2 янв в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры живописи в Праге: путешествие через эпохи
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Национальной галерее Праги. Вас ждут работы великих мастеров от средневековья до модерна
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
скидка
50%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - на завод и в музей Škoda
Побывать на производстве автомобилей и автозапчастей, а также узнать историю компании
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
450€225 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga7 сентября 2024Галина прекрасный человек и знающий экскурсовод. Проведённое вместе время вспоминается с удовольствием. Рекомендую всем
- oolga6 марта 2022Галина, огромное спасибо за занимательную экскурсию. Она была интересна и нам, и нашей одиннадцатилетней дочери. Галина замечательный рассказчик и интересный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Искусство и музеи»
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