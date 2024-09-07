Искусство и музеи – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Праге на русском языке, цены от €120, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прага для хипстеров
Пешая
На самокатах
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прага для хипстеров: индивидуальная экскурсия на электросамокатах
Погрузитесь в атмосферу креативной Праги! Посетите самые интересные места района Прага 7 на электросамокатах. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
156 за всё до 3 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
На машине
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чешский рай: Замок Сихров и уникальные богемские гранаты
Погрузитесь в историю и культуру Чехии, посетив замок Сихров и город Турнов, знаменитый своими богемскими гранатами
Начало: Рецепция отеля
17 дек в 08:00
2 янв в 08:00
364 за всё до 7 чел.
Шедевры живописи в Праге
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры живописи в Праге: путешествие через эпохи
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Национальной галерее Праги. Вас ждут работы великих мастеров от средневековья до модерна
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Из Праги - на завод и в музей Škoda
На машине
скидка
50%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - на завод и в музей Škoda
Побывать на производстве автомобилей и автозапчастей, а также узнать историю компании
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
450225 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    7 сентября 2024
    Шедевры живописи в Праге
    Галина прекрасный человек и знающий экскурсовод. Проведённое вместе время вспоминается с удовольствием. Рекомендую всем
  • o
    olga
    6 марта 2022
    Шедевры живописи в Праге
    Галина, огромное спасибо за занимательную экскурсию. Она была интересна и нам, и нашей одиннадцатилетней дочери. Галина замечательный рассказчик и интересный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прага для хипстеров
  2. Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
  3. Шедевры живописи в Праге
  4. Из Праги - на завод и в музей Škoda
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 364 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 17 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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