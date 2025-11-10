Сладкоежки, это ваш день! Мы проведём его на улочках Старого города, знакомясь со знаменитыми чешскими десертами: колачами, трдельниками, вафлями, штруделями, пряниками и мороженым с пивом. Вы узнаете о роли сладостей в культуре Чехии, выясните гастрономические предпочтения пражан и получите яркие впечатления от весьма неожиданных вкусовых сочетаний.

Описание экскурсии

За вкусностями мы отправимся в Старый город с атмосферными кафе, пекарнями и кондитерскими. Прогуляемся по Карлову мосту, полюбуемся набережными Влтавы и панорамами Пражского Града.

Начнём с чешских колачей — нежных пирожков с начинкой из творога, маковой массы или фруктов. Эти лакомства с богатой историей любят и взрослые, и дети. Вы узнаете, как они появились и почему считаются одним из символов чешской выпечки.

Посетим место, где шоколад превращается в настоящее искусство. Здесь вы проследите за процессом создания шоколадных шедевров и попробуете необычные сорта. Узнаете, как шоколад появился в Чехии и полюбился аристократии.

Заглянем в заведение, где подают традиционный яблочный штрудель — хрустящий, ароматный, нежный. Расскажем историю его происхождения и популярности при дворах австрийских императоров.

Пройдём по старинному рынку, где предлагают тонкие вафли с различными вкусами — от классической ванили до ореха и корицы. Эти вафли известны с 14 века и считаются одной из визитных карточек чешской гастрономии.

Остановимся возле кондитерской, где подают домашнее мороженое со множеством необычных вкусов и сочетаний. Выясним, какие предпочитают местные жители.

Отыщем небольшую улочку у Карлова моста, где можно попробовать знаменитое чешское лакомство, приготовленное на открытом огне и щедро посыпанное корицей и сахаром. Современные начинки делают его ещё вкуснее и популярнее среди путешественников.

Затем вас ждут имбирные пряники, приготовленные по старинным рецептам с добавлением мёда и ароматных специй. Вы увидите разнообразные пряничные фигурки и узнаете, как в Чехии сохраняют традиции изготовления этого десерта.

Завершим прогулку в месте, где можно попробовать мороженое с пивом. Поговорим о пиве как части чешской культуры и о том, как возникло это необычное сочетание вкусов.

Во время гастропутешествия обсудим:

историю и традиции чешской кухни через призму сладостей

знаковые десерты, их происхождение и секреты приготовления

связь Праги с гастрономическим и архитектурным наследием Европы

известные пражские кондитерские, пекарни и кафе

легенды, связанные с праздничной выпечкой

Организационные детали