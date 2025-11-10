Мои заказы

Сладкая Прага

Гастрономическое путешествие для любителей вкусных десертов
Сладкоежки, это ваш день! Мы проведём его на улочках Старого города, знакомясь со знаменитыми чешскими десертами: колачами, трдельниками, вафлями, штруделями, пряниками и мороженым с пивом.

Вы узнаете о роли сладостей в культуре Чехии, выясните гастрономические предпочтения пражан и получите яркие впечатления от весьма неожиданных вкусовых сочетаний.
Сладкая Прага© Ульяна
Сладкая Прага© Ульяна
Сладкая Прага© Ульяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

За вкусностями мы отправимся в Старый город с атмосферными кафе, пекарнями и кондитерскими. Прогуляемся по Карлову мосту, полюбуемся набережными Влтавы и панорамами Пражского Града.

Начнём с чешских колачей — нежных пирожков с начинкой из творога, маковой массы или фруктов. Эти лакомства с богатой историей любят и взрослые, и дети. Вы узнаете, как они появились и почему считаются одним из символов чешской выпечки.

Посетим место, где шоколад превращается в настоящее искусство. Здесь вы проследите за процессом создания шоколадных шедевров и попробуете необычные сорта. Узнаете, как шоколад появился в Чехии и полюбился аристократии.

Заглянем в заведение, где подают традиционный яблочный штрудель — хрустящий, ароматный, нежный. Расскажем историю его происхождения и популярности при дворах австрийских императоров.

Пройдём по старинному рынку, где предлагают тонкие вафли с различными вкусами — от классической ванили до ореха и корицы. Эти вафли известны с 14 века и считаются одной из визитных карточек чешской гастрономии.

Остановимся возле кондитерской, где подают домашнее мороженое со множеством необычных вкусов и сочетаний. Выясним, какие предпочитают местные жители.

Отыщем небольшую улочку у Карлова моста, где можно попробовать знаменитое чешское лакомство, приготовленное на открытом огне и щедро посыпанное корицей и сахаром. Современные начинки делают его ещё вкуснее и популярнее среди путешественников.

Затем вас ждут имбирные пряники, приготовленные по старинным рецептам с добавлением мёда и ароматных специй. Вы увидите разнообразные пряничные фигурки и узнаете, как в Чехии сохраняют традиции изготовления этого десерта.

Завершим прогулку в месте, где можно попробовать мороженое с пивом. Поговорим о пиве как части чешской культуры и о том, как возникло это необычное сочетание вкусов.

Во время гастропутешествия обсудим:

  • историю и традиции чешской кухни через призму сладостей
  • знаковые десерты, их происхождение и секреты приготовления
  • связь Праги с гастрономическим и архитектурным наследием Европы
  • известные пражские кондитерские, пекарни и кафе
  • легенды, связанные с праздничной выпечкой

Организационные детали

  • За вкусности вы платите самостоятельно — в среднем каждый десерт стоит €3–4
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
    — для 5-8 чел — €210
    —для 9-15 чел — €250
  • Экскурсию для вас проведу я иди другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальше

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Сладкая экскурсия по исторической Праге
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
3 часа
217 отзывов
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Поведи самолёт над Прагой
Полеты на самолетах
3 часа
-
20%
55 отзывов
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€304€379 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге