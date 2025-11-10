Вы узнаете о роли сладостей в культуре Чехии, выясните гастрономические предпочтения пражан и получите яркие впечатления от весьма неожиданных вкусовых сочетаний.
Описание экскурсии
За вкусностями мы отправимся в Старый город с атмосферными кафе, пекарнями и кондитерскими. Прогуляемся по Карлову мосту, полюбуемся набережными Влтавы и панорамами Пражского Града.
Начнём с чешских колачей — нежных пирожков с начинкой из творога, маковой массы или фруктов. Эти лакомства с богатой историей любят и взрослые, и дети. Вы узнаете, как они появились и почему считаются одним из символов чешской выпечки.
Посетим место, где шоколад превращается в настоящее искусство. Здесь вы проследите за процессом создания шоколадных шедевров и попробуете необычные сорта. Узнаете, как шоколад появился в Чехии и полюбился аристократии.
Заглянем в заведение, где подают традиционный яблочный штрудель — хрустящий, ароматный, нежный. Расскажем историю его происхождения и популярности при дворах австрийских императоров.
Пройдём по старинному рынку, где предлагают тонкие вафли с различными вкусами — от классической ванили до ореха и корицы. Эти вафли известны с 14 века и считаются одной из визитных карточек чешской гастрономии.
Остановимся возле кондитерской, где подают домашнее мороженое со множеством необычных вкусов и сочетаний. Выясним, какие предпочитают местные жители.
Отыщем небольшую улочку у Карлова моста, где можно попробовать знаменитое чешское лакомство, приготовленное на открытом огне и щедро посыпанное корицей и сахаром. Современные начинки делают его ещё вкуснее и популярнее среди путешественников.
Затем вас ждут имбирные пряники, приготовленные по старинным рецептам с добавлением мёда и ароматных специй. Вы увидите разнообразные пряничные фигурки и узнаете, как в Чехии сохраняют традиции изготовления этого десерта.
Завершим прогулку в месте, где можно попробовать мороженое с пивом. Поговорим о пиве как части чешской культуры и о том, как возникло это необычное сочетание вкусов.
Во время гастропутешествия обсудим:
- историю и традиции чешской кухни через призму сладостей
- знаковые десерты, их происхождение и секреты приготовления
- связь Праги с гастрономическим и архитектурным наследием Европы
- известные пражские кондитерские, пекарни и кафе
- легенды, связанные с праздничной выпечкой
Организационные детали
- За вкусности вы платите самостоятельно — в среднем каждый десерт стоит €3–4
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 5-8 чел — €210
—для 9-15 чел — €250
- Экскурсию для вас проведу я иди другой гид из нашей команды