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не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же очень интересна и разнообразна. Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии. Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек! Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!