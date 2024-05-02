1 чел.
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20%
Индивидуальная
3 часа
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
90€72 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты пражского пива
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana2 мая 2024Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
- ДДмитрий29 апреля 2024Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.
- ММария25 апреля 2024Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!
- ДДанияр15 апреля 2024Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.
- ВВероника14 марта 2020Экскурсия прошла весело. Узнали все о секретах пивоварения и его истории в Чехии, попробовали разные сорта лучшего чешского пива. Понравилось,
- ННаталья23 февраля 2020В Праге уже шестой раз, но места, которые открыл для нас Сергей были новыми. Спасибо большое за интересную и полезную информацию, мы теперь стали разбираться в чешском пиве и знаем, куда точно стоит пойти. 😊👍🏼👌🏻
- ДДмитрий5 февраля 202027 января была у нас женой индивидуальная экскурсия с Сергеем по трём пражским пивоварам. Всё отлично, интересно, хоть мы уже в третий раз в Праге. Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пивзавод»
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