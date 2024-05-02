Экскурсии на пивзавод в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Пивзавод» в Праге на русском языке, цены от €72, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Традиции старинных пражских пивоварен
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
9072 за всё до 5 чел.
Секреты пражского пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Секреты пражского пива
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
90 за всё до 3 чел.
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
400 за всё до 4 чел.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    2 мая 2024
    Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
    Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
    читать дальше

    не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же очень интересна и разнообразна. Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии. Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек! Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.
    читать дальше

    Хочу сразу уточнить, что маршрут экскурсии был изменен полностью, по моей просьбе. Евгений пошел нам на встречу и провел экскурсию по одному из своих роликов в YouTube. Эмоции и удовлетворение превзошли все наши ожидания. Это было потрясающе! Экскурсовод, пивоварни, пивные, пиво были на высшем уровне (добавлю, что я Праге 10 раз). А наша дружеская беседа привнесла в мои познания о Праге, о пиве, о стране множество открытий и интересных фактов. Рекомендую Евгения как одного из лучших экскурсоводов из свой практики. Уверен, что и все остальные экскурсии этого замечательного гида принесут вам не меньше восторженных эмоций, которые получил я и мой друг. Спасибо огромное!!!

    Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!
  • Д
    Данияр
    15 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.
  • В
    Вероника
    14 марта 2020
    Секреты пражского пива
    Экскурсия прошла весело. Узнали все о секретах пивоварения и его истории в Чехии, попробовали разные сорта лучшего чешского пива. Понравилось,
    читать дальше

    что Сергей заранее бронирует места посещений, и мы не рисковали оказаться перед закрытыми дверьми. Кроме того, получили рекомендации и адреса, где еще можно продегустировать пиво и блюда чешской кухни.

  • Н
    Наталья
    23 февраля 2020
    Секреты пражского пива
    В Праге уже шестой раз, но места, которые открыл для нас Сергей были новыми. Спасибо большое за интересную и полезную информацию, мы теперь стали разбираться в чешском пиве и знаем, куда точно стоит пойти. 😊👍🏼👌🏻
  • Д
    Дмитрий
    5 февраля 2020
    Секреты пражского пива
    27 января была у нас женой индивидуальная экскурсия с Сергеем по трём пражским пивоварам. Всё отлично, интересно, хоть мы уже в третий раз в Праге. Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пивзавод»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Традиции старинных пражских пивоварен
  2. Секреты пражского пива
  3. Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
  4. Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Пивзавод" можно забронировать 4 экскурсии от 72 до 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пивзавод», 68 ⭐ отзывов, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам